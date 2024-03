La vocal del CGPJ, Mar Cabrejas, maniobra para que Conde-Pumpido tenga carta blanca en el TC con la ley de amnistía

La vocal izquierdista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Mar Cabrejas, maniobra para que el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, tenga carta blanca al evaluar la constitucionalidad de la Ley de amnistía sobre el 1-O del Gobierno de Pedro Sánchez.

El Pleno del CGPJ debatirá este jueves sobre el informe de la amnistía solicitado por el Senado al Gobierno de los jueces tras estudiar las propuestas presentadas por la citada vocal izquierdista Mar Cabrejas y por el vocal conservador Wenceslao Olea.

Fuentes del CGPJ consultadas por Libertad Digital denuncian que "Cabrejas intenta que el Poder Judicial no efectúe una examen de constitucionalidad de la amnistía y que todo quede en manos del TC que preside Conde-Pumpido. Cuando se encarga un informe de evaluación sobre una Ley, se examinan todos los aspectos jurídicos de la norma. Se estudia la legalidad ordinaria, la posible lesión de derechos fundamentales y por supuesto, se efectúa el correspondiente juicio constitucional de la Ley. Este último aspecto es el que Cabrejas quiere evitar para no obstaculizar el blanqueamiento de la amnistía por Conde-Pumpido en el Tribunal de Garantías".

En este contexto, Cabrejas aseguraba en su informe que será votado este jueves lo siguiente: "No corresponde a este órgano constitucional la competencia para aplicar un canon o test de constitucionalidad a una iniciativa legislativa que ya ha iniciado su tramitación parlamentaria, tras su toma en consideración, pues el control de control de constitucionalidad tiene por objeto leyes ya perfectas y publicadas (o el texto definitivo aprobado por la Cortes Generales, en el caso del control previo de los proyectos de Estatutos de autonomía, conforme al art. 79 LOTC) y es competencia exclusiva del Tribunal Constitucional (arts. 161 y 163 CE)".

"El artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico. ¡¿Cómo se puede pretender que al examinar una Ley en el CGPJ no se estudie si es constitucional o no?! Es un completo disparate", apuntan.

Las mismas fuentes consultadas por LD destacan que "Cabrejas ha elaborado su informe sobre la amnistía con el que fuera asesor de Meritxell Batet en el Congreso de los Diputados, Javier Mieres. Está claro cuál es el objetivo. No obstante, el informe se refiere a sentencias europeas para intentar justificar la amnistía que no tienen el sentido que la vocal esgrime, o directamente no se refieren al mismo tema. Todo ello, ayuda a crear una gran confusión sobre el posible aval europeo a la Ley".

"En la actualidad, el Pleno del CGPJ está conformado por 16 vocales. Lo más probable es que al menos 9 de los vocales voten a favor del informe elaborado por el vocal conservador Wenceslao Olea. Otros 6 vocales votarían en contra y como es habitual, se desconoce el sentido del voto del presidente suplente Vicente Guilarte", concluyen.

Cabrejas niega que la Ley sea a medida de Puigdemont

Tal y como publicó este diario, el informe elaborado por la vocal izquierdista del CGPJ, Mar Cabrejas, niega además que la Ley de amnistía esté hecha a medida del expresidente catalán fugado Carles Puigdemont. "La ley de amnistía no es, en principio, una ley autoaplicativa. La amnistía se proyecta sobre una serie de conductas definidas en términos abstractos de modo que la eficacia de la ley precisa, indefectiblemente, actos de aplicación para dar pleno efecto a la extinción de la responsabilidad derivada de la misma", apunta el texto.

Según el informe de Mar Cabrejas, "la ley de amnistía encaja con la categoría de ley de supuesto de hecho concreto. En efecto, una ley de amnistía pretende extinguir la responsabilidad penal de una serie de conductas realizadas en determinado espacio temporal, vinculadas a algún tipo de situación excepcional y en relación con la cual el legislador estima que existe un interés prevalente que justifica esta medida de clemencia, excepcionando la aplicación a estos supuestos de la norma penal general".