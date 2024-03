Sánchez está desatado: "Ayuso debería tomarse muy en serio su seguridad personal"

El Mundo

"Putin busca otro estado de ánimo como el que le aupó al Kremlin en 1999. El Gobierno ruso empezó a culpar a Ucrania cuando todavía no se habían extinguido las llamas". Conociendo al personaje no sería extraño que el propio Putin hubiera organizado el atentado para culpar a Ucrania." Rusia ha superado la frontera del régimen meramente autoritario para adentrarse en la penumbra de una férrea dictadura personal en la que ya no existen líneas rojas", dice Joaquín Manso. Me ha recordado a Sánchez y me han entrado escalofríos.

"El 'efecto Puigdemont' no frena a Illa y el independentismo se queda muy lejos de poder gobernar Cataluña". Ya saben, meras encuestas. "El independentismo avisa del escenario "endemoniado" tras el 12-M con "mayorías imposibles" en España y Cataluña". "La irrupción de Puigdemont como candidato ha alterado los ánimos de la precampaña. PSOE y ERC lamentan el protagonismo que se concede al ex presidente huido". ¿Que el PSOE lamenta el protagonismo de Puchi? Me parto y me troncho. ¡Pero si ha sido el PSOE el que le ha convertido en el auténtico presidente de España! Sin sus 7 votos, Sánchez y su esposa, los Ceaucescu españoles, no estarían en Moncloa.

Como dice Javier Redondo, " gane o pierda, Illa es el pasado. Porque Puigdemont, que lo era hace ocho meses, reemerge gracias a Sánchez y le dicta su futuro". Tiene la sartén por el mango porque se la comprado el ganster de Moncloa.



El País

"Occidente teme que Putin use el atentado de Moscú para endurecer la represión interna y la agresión a Ucrania". Vaya, parece que todos están de acuerdo en que Putin es malo. Extraordinario.

El panfleto ultrasanchista sigue dando la matraca con MAR. "Todas las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez a los periodistas", narra Natalia Junqueras. No llega ni a la suela del zapato a Sánchez y su fachosfera. "Los jefes de gabinete y de prensa y los políticos en general tratan de condicionar a los periodistas para que sus informaciones beneficien o no perjudiquen a sus intereses. Sortear esas presiones son gajes del oficio", dice con conocimiento de causa. La diferencia es que los periodistas de El País lo hacen con sumo gusto. Lo que ya clama al cielo es que la esbirra sanchista se atreva a hablar de "purgas" en Telemadrid. Savater, Azúa, León Gross, Maite Rico, Antonio Caño, Francisco Carreras y la interminable lista de purgados de El País deben estar descojonándose de Natalia. Elsa García de Blas se queja de que Rodríguez "fabricó bulos contra los informadores". ¿Y cómo llama Elsa el bulo que fabricó la ministra de Hacienda contra la mujer de Feijóo, que el periódico que lo publicó rectificara y que el Gobierno ni siquiera haya pedido disculpas? Nada, sobre eso, esas boquitas dedicadas a lamer el lomo de Sánchez, por decirlo finamente, permanecen muditas.

"Un dirigente de la confianza de Feijóo asegura que este "no comparte las formas y maneras" del jefe de gabinete de Ayuso, aunque no quiera decirlo en público". Puf, si nos dedicamos a contar los socialistas que no comparten las formas, maneras y decisiones de Sánchez no tendríamos tiempo para otras cosas.



"El líder del PP tampoco ha asumido en ningún momento la tesis de que Ayuso está sufriendo una "cacería" y un ataque "con todo el poder del Estado", como ella ha defendido". ¿Tesis? Por Dios, toda España sabe que Sanchez y su mafia mediática buscan convertirla en una nueva Rita Barberá. Literalmente. Y bueno, todo el resto de lo que cuenta Elsa son simplemente chismorreos sobre gente del PP que está contra Ayuso, a los que esta portavoz sanchista ya nos tiene acostumbrados. Por cierto que dice que "las manifestaciones han vuelto a la puerta de la sede del PP en la calle Génova. La protesta de esta semana, a la que acudió algo menos de un millar de personas, fue convocada por detractores de Ayuso, mientras que la de hace dos años ―a la que asistieron unas 3.500― la organizaron sus partidarios". Lo mismo va siendo hora de convocar otra. Para apoyar a Ayuso y pedir la dimisión de Sánchez Corleone.

Y seguimos sin ver una mención al caso Sánchez y su mujer, los Ceacescu de Moncloa. O para actualizar, los Ortega Murillo de Nicaragua. Pero siguen dale que te pego con el novio de Ayuso, un conflicto con Hacienda, que ha trascendido tras haberlo filtrado la ministra Montero violando la ley. "De Madrid a Abiyán: la aventura africana de González Amador, la pareja de Ayuso". ¿Han oído hablar en El País de los negocietes de Begoña Gómen en Ghana y la República Dominicana en nombre de su marido? Begoña haciendo caja y repartiendo pasta en nombre de su marido, el presidente de España. Corrupción en estado puro. Tendremos que ilustrarles los medios libres.

Y suma y sigue. Sánchez debe dimitir.

ABC

"Putin apunta a Ucrania como cómplice del atentado". "La red de propaganda rusa apunta a EE.UU. como instigador del atentado en Moscú". Fijo, ha sido Putin. "La matanza cometida por Daesh en el Crocus City Hall de Moscú, con un balance provisional de al menos 133 muertos y decenas de heridos, ha avivado aún más la tensión en un país que formalmente ha reconocido hallarse en «estado de guerra», según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov", dice el editorial. "No puede decirse que sean rumores de guerra lo que recorre Europa, sino los ecos de unas amenazas rusas cada vez más precisas y recargadas de hostilidad". "La historia de Europa demuestra que lo que parece imposible puede suceder en pocos meses". "La memoria europea ha resucitado el temor a la guerra, pero también el temor a dejarse vencer. El apaciguamiento, como estrategia frente a los agresores no suele funcionar". Lo que nos faltaba.

Rebeca Argudo dice que "pensaba empezar esta columna señalando lo cachondo que es (digo cachondo por no decir irritante) escuchar a Pedro Sánchez afirmando sin sonrojo que hay gente que miente (los otros) y gente que trata de hacer de la verdad su política". Bah, tranquila, el ataque de risa lo sufrimos todos.

"Pero es que hablar hoy del poco aprecio de Sánchez por la verdad es ya tan lugar común que aburre. Y es entonces cuando me he dado cuenta de que, en realidad, hoy y aunque sea por vez primera, no ha mentido. Y eso sí que es noticia". "Lo que ha dicho es que ellos tratan de hacer de la verdad su política. Ni siquiera que hacen de la verdad su política: que tratan de hacerlo. Y no lo logran, añado. Bien porque lo intentan poco o sin ganas, o porque se les da fatal. Lo que sea. Lo que está claro es que no lo consiguen". Es domingo y Semana Santa, buenas fechas para ponerse a rizar el rizo.

Y para los optimistas, sólo un párrafito de Ignacio Camacho para que se caigan del limbo. "Hay una mala noticia para quienes esperan un pronto final de la legislatura, y es que hay muchas posibilidades de que Sánchez resista ocurra lo que ocurra en las elecciones de Cataluña. No sólo porque se haya especializado en mantenerse a flote en aguas turbias o en salpicar de barro a los adversarios para encubrir a su guardia pretoriana corrupta, sino porque el independentismo catalán aún tiene pendientes de cobro bastantes facturas y una agenda de transición soberanista basada en la necesidad de una entente de cooperación mutua". Así que pierdan toda esperanza los soñadores.

La Razón

"Putin clama venganza contra los responsables del peor atentado en Rusia en dos décadas". "El presidente ruso sugiere la participación de Ucrania en la masacre pese a que las pruebas apuntan a Estado Islámico". Putin está actuando.

"Puigdemont gana a ERC en Moncloa. La gestión del prófugo diluye la confianza del entorno de Sánchez en que ERC aguante y haga de costalero de Illa". Puchi parece más listo que Aragonès, que tampoco es muy difícil. Como dice Marhuenda, "los cambios de criterio o las mentiras de Sánchez, para ser más preciso, no es su mejor aval ante sus interlocutores. Por ello, Puigdemont le ha tomado la medida y lo exprimirá hasta la extenuación". "No me sorprende ni la izquierda política ni la mediática, porque les mueve el interés más descarado. El Gobierno se comporta con enorme generosidad con sus «amigos», porque las redes clientelares funcionan a golpe de talonario". Periodistas, jueces, fiscales, funcionarios convertidos en sicarios del jefe de la mafia.

En cuanto a Illa, "no tiene ninguna posibilidad de ser presidente, ya que no le votarán ni ERC ni Junts. Es más, no hay que descartar que se repita un gobierno de coalición independentista. El escenario es muy favorable para el PP, salvo que haga tonterías, porque no tiene más que rentabilizar los errores y las cesiones del sanchismo entre el electorado constitucionalista". Que no haga tonterías el PP, eso es bastante difícil. Y si encima añadimos a Vox la cosa se torna imposible. "Por supuesto, el sanchismo político y mediático moverá el voto del miedo, porque solo les interesa llenarse la cartera. Es bueno recordar la eficacia con que se gestionan los gobiernos autonómicos del PP y que no se ha producido ningún problema con la presencia de Vox en alguno de ellos". Ya, pero ya se vio el 23-J la cantidad de idiotas que pululan por España.

"A esto hay que añadir la escandalosa Operación Ayuso promovida por las cloacas socialistas, que utilizan la Administración al servicio de sus intereses partidistas. La izquierda ha desatado una cacería política tan inmisericorde como repugnante. No le importa, en cambio, el escándalo protagonizado por Koldo y sus colegas que confirma la existencia, desgraciadamente, de una corrupción sistémica en el socialismo español". Y no nos olvidemos de la Ceaucescu española, Begoña Gómez, esa de la que las cloacas mediáticas de Sánchez nunca hablan. Sánchez debe dimitir por permitir que su esposa se forre en su nombre.

Y, por cierto, dice Jesús Cacho en Vozpopuli, Ayuso debería tomarse muy en serio todo lo que atañe a su seguridad personal. Y la de su familia. Se enfrenta a una banda de delincuentes, van a por ella y no repararán en que parezca un accidente. Y no hay que olvidar que entre los socios de Sánchez figuran peligrosos pistoleros.