El próximo 21 de abril se celebrarán elecciones regionales en el País Vasco y serán las primeras a las que se va a enfrentar el PSOE tras la debacle en Galicia y el caso Koldo que salpica a varios miembros del Gobierno de Pedro Sánchez y a su esposa, Begoña Gómez. Uno de los candidatos para estos comicios es Javier de Andrés, que desde el PP intentará mejorar los resultados que a la vista de las últimas encuestas no sería de manera muy significativa.

De Andrés ha comentado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio que ve "con cierta preocupación" lo que podría suceder tras el 21 de abril porque "están pasando cosas en el País Vasco que no tienen trascendencia en el resto de España". En este sentido ha contado que "EH Bildu y PNV tienen la voluntad de entenderse para hacer un nuevo estatuto" y ha recordado que "ya pasó con Batasuna". Ha apuntado que "es una noticia que hace unos años hubiera sido un escándalo y que con lo de Cataluña y los desmanes del Gobierno se ha quedado como algo menor".

Sobre la última encuesta publicada por El País que da un empate entre el PNV y EH Bildu Javier de Andrés ha dicho que "coincide con otras" y que lo que deja claro es que "el PSOE tiene que resolver si va aun lado o a otro". "No sé porque la gente piensa que el PSOE puede ir con Bildu y el PNV no, creo que es más fácil que vaya el PNV", ha destacado. El candidato del PP a las elecciones vascas ha señalado que ambos partidos separatistas "están aprobando todo juntos" y que se han "puesto de acuerdo" para "poner a Sánchez" aprobar "leyes en el País Vasco" o cambiar a la alcaldesa de Pamplona.

Cree que lo que está sucediendo es "una ficción que están queriendo montar el PNV y el PSOE" y que no se la cree porque ambos partidos son "lo mismo" y su "estrategia es igual". "No me paree inquietante que haya esa división, sino la posibilidad de que ellos pacten", ha apuntado Javier de Andrés. Sobre lo que puede suceder tras el 21-A concibe "una posibilidad" que no le "parece remota" es que "el PNV si gana gobierne en solitario".

Javier de Andrés ha dicho que "lo de Sánchez está debilitando la imagen del PNV" porque los nacionalistas vascos "han aprobado la Ley Trans, la de Sí es Sí y todo el programa económico de Sánchez". Por esta razón no descarta que "busque una fórmula diferente" porque "el PSOE va a estar a lo que diga el PNV porque dependen de ellos en el Congreso de los Diputados". "Es un partido muy dócil", ha añadido.

Sobre el resultado que podría sacar el PP ha dicho que "la encuesta de Prisa es la más desfavorable" y que cree que "vamos a sacar un resultado mejor, vamos a subir". "Creo que podemos ser muy útiles para centrar la política vasca" porque "el PNV está en la política sanchista".

El candidato popular a la presidencia del País Vasco ha denunciado el "deterioro de la economía" de la región, que "está viviendo un declive" porque "el dinero no se destina a inversiones, sino a gastos típicos del clientelismo de la izquierda". En su opinión, el PSE, en caso de empate entre PNV y EH Bildu, ofrecerá su apoyo a los primeros: "Creo que el PSE, ausente de toda moralidad, hará lo que más le convenga. Le interesa mantener al PNV en su órbita: es más fácil tener a Bildu contento con otras concesiones".

Una sociedad laminada por ETA

¿Por qué la derecha no nacionalista tiene tan poco apoyo? De Andrés ha recordado que, en el País Vasco, "ha habido una banda terrorista que ha laminado a la sociedad civil" y "el PNV ha entrado en el mismo juego intentando estigmatizar todo lo que hay a la derecha del PSE". En ese barco han remado los medios y la educación, fomentando un "modelo que estigmatiza cualquier cosa que no sea nacional o de izquierdas". Sucede que igual los jertzales no han medido bien: "¿Qué está pasando? Que al PNV se lo comen por los pies".

Con respecto a Arnaldo Otegi, el candidato a lehendakari lo ha definido como "un terrorista, un secuestrador, miembro de un comando de ETA": "Está gestionando la política vasca. Es el eje sobre el que pivota la política vasca. Tiene un apoyo social tan importante que podría estar disputándole al PNV la victoria electoral".

¿Y quién se presenta en Cataluña?

Finalmente, preguntado por quién será el candidato del PP en las elecciones catalanas, ha señalado que en su partido "hay personas muy brillantes, se escogerá a la más adecuada". De Alejandro Fernández ha dicho que es "un gran orador y me siento muy identificado con lo que dice", si bien ha puesto el foco en otros compañeros: "El otro día estuvo Dolors Montserrat y tiene unas cualidades excelentes".