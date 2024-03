Otegi se manifiesta en Pamplona con el apoyo de BNG y ERC por la "república vasca"

En plena precampaña vasca, el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha avisado de que su partido forma parte "de un proyecto nacional que tiene vocación de alternativa de gobierno" pero, especialmente, una "vocación de estado soberano, de estado independiente y de República Vasca".

Otegi ha hablado tras manifestarse con unas 15.000 en Pamplona junto al alcalde de la ciudad que desbancó a UPN gracias a una moción de censura con el PSOE, Joseba Asiron, y otros dirigentes de la formación proetarra, entre ellos el candidato a lehendakari, Pello Otxandiano y el candidato en las europeas y condenadod por pertenencia a ETA Pernando Barrena. Con ellos también han estado la eurodiputada de ERC, Diana Riba, y el responsable de relaciones internacionales y de la ejecutiva del BNG, Rubén Cela, formaciones con las que EH Bildu concurrirá a las elecciones europeas en la coalición Ahora Repúblicas.

En su discurso al finalizar la manifestación, ha defendido que "la independencia no llegará si antes no llegamos a los gobiernos". "Nosotros no tenemos ni ansiedades, ni prisas; no vamos con prisa porque vamos lejos" porque "tenemos claro cuál es el horizonte". La independencia, ha avisado, "no llegará si antes no llegamos a los gobiernos y esos gobiernos tienen que ser gobiernos con propósito. Seguramente gobiernos con otros". Algo que "nos permitirá acrecentar la base independentista".

"No alcanzaremos la independencia de un día para otro si no existen escenarios intermedios", ha añadido apuntando que "ese es el camino que tenemos trazado y ese es el camino que junto al pueblo trabajador vasco recorreremos hasta alcanzar la República vasca. Que no le quepa la menor duda a nadie".