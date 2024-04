Óscar Puente, exalcalde de Valladolid y actual ministro de Transportes del Gobierno de Pedro Sánchez, ha atravesado, este lunes de Pascua, su particular viacrucis, en una entrevista en Onda Cero con Carlos Alsina.

El ministro se ha mostrado extraordinariamente contrariado por el nivel de crítica que recibe el Gobierno del que forma parte y se ha quejado, más aún, con los insultos "incluso físicos" que recibe. Tanto es así que confesó: "desde el 26 de septiembre, desde entonces le he encargado un trabajo a mi equipo: Que me cojan todas las columnas de opinión en las que se me insulta con todo tipo de insultos, físicos la mayoría. ¡Qué le voy a hacer! A Pedro Sánchez se le insulta por guapo y a mi por feo", se quejaba amargamente.

🔥Carlos Alsina dejando por los suelos al Ministro Óscar Puente. pic.twitter.com/e9szfOModG — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) April 1, 2024

Ante esta confesión, el periodista preguntaba: "¿y qué utilidad tiene ese trabajo para los ciudadanos?". "Claro que lo tiene, y desdeluego lo tiene para mi", replicaba Puente: "Para usted claro que lo tendrá, pero para los ciudadanos que es para quien usted tiene que dedicar el equipo y el presupuesto, yo no le veo la utilidad. Saber qué columnistas le han criticado a usted… Pues ya se lo digo yo, muchísimos".

Ante esta replica, Óscar Puente proclamó que el gobierno al que él pertenece es el que ha sufrido el mayor nivel de insultos de la democracia. Añadía puente que "en Este país cada vez que el PSOE gana unas elecciones hay un proceso sistemático de deslegitimación y de falta de aceptación de los resultados. Este presidente del Gobierno no ha tenido ni un solo momento de respiro democrático", decía Puente.

Alsina, por su parte, recordaba a Puente que "este presidente del Gobierno ha sufrido las mismas críticas que han sufrido todos sus antecesores: Felipe, Zapatero, Aznar, etc" Recordó cómo Sánchez llamó "indecente" a Rajoy y a que a Aznar se le llamó asesino. "Ya pero no se cuestionó la legitimidad de sus gobiernos", replicaba Puente. "No, pero la innovación de este gobierno es llamar a la crítica al Gobierno deslegitimación del Gobierno", remataba Alsina.

Finalmente, Puente, trataba de insistir y arrimar con poco éxito el ascua a su sardina, asegurando que no se refería a las críticas, que esas las aceptaban, sino a los insultos, y decía que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llevaba seis años soportando todo tipo de insultos, poniendo como ejemplo "falconeti". "Es la utilización sistemática del insulto". Según Puente: a este nivel de insultos ningún otro presidente del Gobierno ha sufrido este tipo de persecución.