Así creó Armengol su coartada por la trama de mascarillas del PSOE: lanzó su plan tras ver que perdía el 28M

La UCO prueba que las fechas de contratación y reacción del Gobierno Balear no encajan en absoluto con la versión dada por Francina Armengol. Según su versión, ella actuó antes de salir del Gobierno y en cuanto tuvo conocimiento de que la venta de las mascarillas por parte de la trama del PSOE había sido una farsa. Lo cierto es que todas las fechas recabadas demuestran que no hubo ninguna reacción hasta que Armengol no fue consciente de que tenía altas probabilidades de perder el Gobierno. El paso definitivo lo dio el mismo día de la investidura de la nueva presidenta autonómica del PP. Y, para colmo, ni siquiera en ese momento se presentó una denuncia.

El Gobierno de Francina Armengol tuvo pleno conocimiento del alcance de las investigaciones judiciales el 13 de julio de 2022. En esa fecha, la Fiscalía Anticorrupción comunicó al Gobierno de Baleares sus diligencias de investigación 10/22 y le solicitó copia de toda la información en su poder respecto al expediente SSCC EM 226/20: el caso de la trama del PSOE de venta de mascarillas. La documentación fue entregada unos días después.

Y hubo que esperar hasta el 20 de marzo de 2023 para que se remitiese un escrito a la empresa Soluciones de Gestión -la de la trama del PSOE- comunicando que, tras haber detectado que las mascarillas no cumplían las exigencias de las FFP2, el Gobierno tenía intención de tomar medidas para resarcir al Servicio de Salud por el daño causado. Para esas fechas, hacia tres años de la llegada de las citadas mascarillas. Y durante todo ese largo periodo no se había movido un dedo pese a que las mascarillas seguían amontonadas y guardadas.

Por esas fechas, por cierto, era ya obvio que el PSOE tenía muy pocas probabilidades de ganar las elecciones regionales. Pero ni siquiera en ese momento se activo una denuncia ni un mero informe describiendo oficialmente lo ocurrido con las mascarillas. Porque hasta ese momento tan sólo se emitió una comunicación con la empresa, algo que, con toda probabilidad no se hubiese hecho público en caso de ganar las elecciones del 28M Francina Armengol.

La fecha real de la primera actuación fue el 6 de julio de 2023, día, casualmente, en el que se celebró la investidura de la actual presidenta de Baleares. En esta última fecha fue cuando la Subdirección de Compras emitió un informe en el que propuso la resolución parcial del contrato, modificando el precio en base a la peor calidad de las mascarillas. Los días 11 y 12 de julio de 2023 se produjo el traspaso de poderes al PP, sin que se informara o comunicara la apertura de ningún expediente de reintegro, ni la existencia de este asunto.

Y, finalmente, el 24 de agosto de 2023, el Gobierno de Baleares, del PP, presidido ya por Marga Prohens, dictó la resolución parcial del contrato y la reclamación de 2.626.584€.

Así, la rama balear de la trama de mascarillas del PSOE se confirma como parte inseparable de la investigación. Porque en esa comunidad, el Gobierno socialista acordó con la empresa Soluciones de Gestión el suministro, se tramitaron y se conformaron las facturas (proforma y comercial), y se hizo entrega y recepción de las mascarillas, ( entre el 25 y 30 de abril) antes de la declaración de emergencia del contrato y de la adjudicación misma del contrato (4 de mayo). Es decir, ha quedado totalmente acreditada la concertación previa de la compra. La ley recuerda que, incluso en casos de emergencia, primero se debe aprobar la contratación por emergencia y después proceder a la selección y adjudicación del contratista.

El pago, además, se hizo al día siguiente de la adjudicación (5 de mayo), incluso antes del Acuerdo del Consejo de Gobierno, por el que se dio por enterado oficialmente de la adjudicación (8 de mayo).

El acuerdo, por otra parte, cerrado el 4 de mayo y por el que se declaró la urgencia para contratar a Soluciones de Gestión, también incluyó a Globalia, empresa vinculada a la trama a través de Victor Gonzalo de Aldama.

La ficha del portal de contratación estableció, se supone que en consonancia con el contrato (si es que lo hay), que el plazo de ejecución era de 1 mes, cuando ya se había ejecutado incluso antes del acuerdo de tramitación y adjudicación.