Begoña Gómez también acudió a Kenia como "mujer del presidente" tras incluir Sánchez al país en la ayuda "prioritaria"

La historia de Ghana se repite. Pedro Sánchez, marido de Begoña Gómez y presidente del Gobierno, incluye a un país en el objetivo de ayuda económica del plan FOCO África 2023, firmado en 2021. Pasó con Ghana y ha pasado con Kenia. Begoña Gómez acude después a una cita con representantes del país. Pasó con el embajador de Ghana en Madrid en 2022. Y con un viaje oficial en condición de "mujer del presidente" de Gómez acompañando a Pedro Sánchez también en 2022. Y el Gobierno se niega a dar información de lo hablado y negociado en ambas citas pese a que, en el caso de Ghana, Libertad Digital ya ha publicado la nota oficial del país africano reconociendo que Begoña Gómez negoció "su colaboración" en proyectos como referente de una inexistente "oficina" de la "esposa del presidente", y, en el caso de Kenia, la relación del Africa Center que dirigía Gómez con este país era evidente.

Foco África es un plan de ayuda a países del citado continente. El 29 de marzo de 2021 tuvo lugar, con la participación del Presidente del Gobierno y seguido de sendas mesas redondas sobre "Foco África 2023 y el empoderamiento de las mujeres africanas" y sobre "Inversión española ante las oportunidades del continente africano", el lanzamiento de Foco África 2023, tal y como señala la propia Moncloa.

Foco África 2023

"Foco África 2023 es el programa de acción del III Plan África y conecta los objetivos de este con la Estrategia de Acción Exterior 2021-2024. Constituye la proyección de la acción exterior en el continente de todos los actores institucionales del Gobierno de España y su concreción en acciones durante esta Legislatura", cita la documentación oficial del plan. "Conforme al principio de unidad de acción en el exterior, incorpora los programas y los instrumentos para África de los distintos Ministerios y las estrategias y los planes de la Cooperación Española". Traducido: dinero y subvenciones por todas partes. Y en medio de todo ello, vuelve a aparecer la figura de Begoña Gómez.

Libertad Digital ya ha publicado que el 18 de febrero de 2022 una nota de la Embajada de Ghana señaló que el Embajador Muhammad llevó a cabo su "recepción a María Begoña Gómez Fernández, esposa del presidente del Gobierno español". Así la definió. No como directora del Africa Center, que lo era, sino como mujer del presidente. La nota dio más detalles y aseguró que la "esposa del Primer Ministro español, María Begoña Gómez Fernández, visitó al Embajador Muhammad Adam en la Cancillería de la Embajada de Ghana en Madrid el 31 de enero de 2022 para discutir posibles áreas de colaboración entre su oficina y la Misión". Hay que recordar que la mujer del presidente en España carece de esa supuesta "oficina" ligada a su condición de mujer del presidente. "La esposa del Primer Ministro, que también viaja frecuentemente a Ghana, ha expresado su deseo de llevar a cabo proyectos orientados a cuestiones de género", añadía la comunicación publicada por Libertad Digital.

Pues bien, la historia se repitió con Kenia y con viaje oficial incluido en el que Begoña Gómez acompañó a Sánchez. Fue el propio Ministerio de la Presidencia el que aseguró más tarde que "que el presidente del Gobierno viaja acompañado de su esposa cuando las necesidades de protocolo y representación así lo determinan o aconsejan". Cuestión más que dudosa cuando en ese viaje Begoña Gómez sólo participó en un acto de una agenda oficial de dos días, en los que Sánchez se citó con su homólogo para negociar distintos proyectos de cooperación y mantuvo un listado de encuentros con representantes de empresas españolas y científicos. El presidente incluso plantó un árbol en la sede de Naciones Unidas en Nairobi, además de asistir a distintas recepciones y almuerzos oficiales. Y en esos actos no estuvo Begoña Gómez.

En calidad de qué viajó Begoña Gómez

La gira fue a Kenia y Sudáfrica, a finales de octubre del año 2022. Moncloa aseguró inicialmente que la presencia de Begoña Gómez no ocasionaba ningún gasto público, por lo que consideraban ellos que no debían dar ninguna explicación. Y, tras elevarse la presión sobre la labor de Gómez en actos en África cuando ella dirigía el Africa Center, Moncloa pasó a asegurar que acudía a los viajes en condición de esposa de Pedro Sánchez: "En calidad de esposa del presidente del Gobierno, no como representante o cargo público", afirmó el Ministerio de Presidencia. La mujer del presidente "forma parte de la delegación de la Presidencia del Gobierno en estos viajes oficiales, por lo que comparte el desplazamiento y el alojamiento con el resto de personas que componen la delegación, sin que se generen gastos adicionales en estas partidas", añadió Moncloa un año después del viaje y como mecanismo para no tener que dar explicaciones.

Pero la duda es muy superior. La cuestión es que ella dirigía el Africa Center y acudía a un país con relación con esa entidad justo cuando su marido confirmaba el pago de subvenciones a Kenia.

La nota de Moncloa afirmó en su momento que Begoña Gómez estuvo en los siguientes actos: "Durante el viaje a la República de Kenia y a la República de Sudáfrica, (…) participó en los siguientes actos oficiales: - Visita al proyecto financiado por la Cooperación Española para promover el emprendimiento femenino (Business Incubators for Women). - Visita a la antigua cárcel de opositores políticos Constitution Hil". Justo el mismo capítulo —género— sobre el que ya reclamo su "colaboración" en la visita a la Embajada de Ghana.

Y justo cuando su marido había plasmado en el año previo su deseo de premiar a Kenia con ayuda económica. De hecho, el plan Foco Africa 2023 señaló lo siguiente: "Prioridades geográficas. El Foco África se centra en los países indicados en el III Plan África: Nigeria, Etiopía y Sudáfrica, considerados "países ancla" por su entidad demográfica, proyección político-económica e influencia en la estabilidad de sus subregiones; así como Senegal, Costa de Marfil, Ghana, Kenia, Tanzania, Mozambique y Angola, los países considerados "prioritarios". Kenia entraba en los objetivos "prioritarios".

"Además, el Foco África determina prioridades geográficas específicas en los diferentes ámbitos de intervención estratégica: en el económico, el Foco África se centra en Marruecos, Argelia, Egipto, Ruanda, Uganda, Senegal, Costa de Marfil, Kenia, Tanzania y Ghana", añadía el plan Foco.