El PSOE lleva a MAR al Senado la misma semana de las listas negras de Puente y Serrano responde: "Lecciones ni una"

El PP y Vox han rechazado este miércoles en el Senado una moción del PSOE que condenaba las "amenazas" a periodistas por parte de responsables públicos del Gobierno madrileño, en referencia a Miguel Ángel Rodríguez (MAR), jefe de Gabinete de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

La iniciativa socialista ha sido rechazada por los senadores del PP y Vox, frente al apoyo de los parlamentarios del PSOE y los socios del Gobierno y la abstención de los representantes de Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro y Agrupación Herreña Independiente.

En el texto de la moción se hablaba de "injerencias", "amenazas" y "presiones" a periodistas por parte de los poderes públicos, de "intolerables, inadmisibles y graves ataques a la libertad de prensa" y de "señalamiento" a los profesionales de los medios de comunicación por parte de "responsables públicos del Gobierno de la Comunidad de Madrid". No se mencionaba a Miguel Ángel Rodríguez, aunque durante el debate sí se ha citado su nombre.

También se instaba al Gobierno a "seguir garantizando" la defensa de la libertad de prensa y el libre ejercicio del periodismo y se había incluido una enmienda del BNG aceptada por el PSOE contra la "manipulación" y "censura" en la radio y televisión públicas gallegas.

El debate de esta moción socialista se produjo tan sólo dos días después de que el ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente confesara en Onda Cero que había ordenado a su equipo que elaborara un informe recopilando los insultos que recibe en la prensa. Tras esta revelación, el periodista Carlos Alsina le preguntó qué interés para los ciudadanos tenía el elaborar esta lista, que más tarde el propio Puente publicaría en la red social Twitter. "Para mí sí la tiene", contestó el ministro.

El PP también había presentado una enmienda, rechazada por los socialistas, que incluía una condena a los intentos de establecer discriminaciones entre los medios a los "ataques a la libertad de prensa" y "señalamiento a los profesionales" por parte, en este caso, de "responsables públicos del Gobierno de España".

"Mientras tanto, lecciones ninguna"

El senador socialista encargado de defender la moción fue Juan Lobato, opositor en Madrid al Gobierno de Díaz Ayuso, que señaló a la bancada popular que "no puede ponerse de perfil" y que "esto no va de defender a la señora Ayuso, sino de defender a la prensa libre como aval fundamental de la posibilidad de fiscalizar a los gobiernos y de la información a la que tienen derecho a acceder los ciudadanos". "O dejan claro hoy aquí la posición del PP de España o se entenderá que su posición es la del PP de Madrid y la señora Ayuso, que amenaza a los medios de comunicación simplemente por hacer su trabajo, por informar", afirmó el también portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid.

La réplica de los populares a Lobato la ofreció Alfonso Serrano, diputado también del PP en la Asamblea y secretario general del partido en Madrid. En un aplaudido discurso por parte de los suyos, Serrano les invitó a aceptar sus enmiendas "si de verdad tienen intención de defender la libertad de prensa y la mejora de nuestra calidad democrática" y que "condenen su intento de echar de este Senado a los medios críticos, y censuren los permanentes ataques del Gobierno de España a la libertad, también la de prensa". "Mientras tanto, lecciones ninguna", añadió.

Serrano cargó contra Lobato por tratar de ocultar la "corrupción política" que supone la Ley de Amnistía y la corrupción que salpica al PSOE en el llamado caso Koldo atacando a la presidenta madrileña. Parece que con ello está intentando "ganar puntos internamente y que no le muevan la silla en Madrid". Pero, "viendo las encuestas", como la que este miércoles hizo pública el PP presidido por Ayuso, no le auguró un futuro muy prometedor al socialista. "Va a ser usted ‘Lobato el Efímero’, a este paso le veo pidiendo trabajo en el bar de Pablo Iglesias", le lanzó Serrano.

"El PSOE viene a hablar de libertad de prensa y respeto a los medios de comunicación la semana en la que el ministro Óscar Puente dice que usa dinero público para que en su Ministerio se hagan listas negras de periodistas y columnistas críticos, y en la semana en la que el PSOE pone al frente de RTVE a "Conchi" Cascajosa, una señora que quedó la 86 de 96 aspirantes examinados por el Comité de Expertos", recordó el senador popular.

En este punto, Serrano se sacó un carnet del bolsillo de su americana y apuntó que "la izquierda no cree en el mérito, la capacidad y el esfuerzo porque, para prosperar con Sánchez, sólo hace falta esto el carnet del PSOE", dijo a la vez que enumeraba los nombramientos de socialistas en distintos organismos. "La izquierda ha fagocitado todas las instituciones, ha colocado a amigos del insti, compañeros de partidos y de la banda del Peugeot, y usa todo ese poder para tratar de aniquilar personalmente a una adversaria política", dijo en referencia a la presidenta madrileña.

Para prosperar con Sánchez lo único que hace falta es el carnet del PSOE. @SerranoAlfonso en el @Senadoesp pic.twitter.com/nWh37oLd0E — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) April 3, 2024

MAR "les manda un saludo"

Para Serrano, "el problema para la libertad de prensa en España no es un mensaje del jefe de gabinete de una Comunidad Autónoma del tamaño de una diputación provincial, que además es la envidia para cualquier Gobierno, y que les manda un saludo agradecido por tanta atención inmerecida y que si estuviera aquí les recomendaría mucha fruta, porque es muy sana", dijo en referencia a Miguel Ángel Rodríguez.

"Tenemos enfrente a un presidente del Gobierno que veta en viajes a medios críticos, que apenas acepta preguntas y cuando las acepta, ¡oh sorpresa!, siempre preguntan los mismos. Un PSOE con ministros como Óscar Puente, que amenaza y llama matón al presentador de un programa de televisión y pone fotos de profesionales de ese grupo para cuestionarlos. ¿No les parece un escándalo gravísimo? ¿Y qué decían los que hoy se dan golpes en el pecho en defensa de la libertad de prensa? Silencio. El silencio de los que están más preocupados de si Ayuso hizo pellas un día en el colegio, que en saber por qué la mujer de Pedro Sánchez va recomendando empresas que le financian sus cátedras y que luego es rescatado por su marido desde el Consejo de Ministros", espetó Serrano entre el aplauso de su bancada.

"Amenaza quien puede, no quien quiere", añadió sobre MAR. "Amenaza quien tiene el poder. Y todo el poder del Estado está en manos de un Gobierno que, acorralado por su corrupción, actúa como una mafia". Serrano continuó señalando que "amenaza quien controla a una Agencia Tributaria que filtra información de particulares, mientras cesa a quienes hacen los informes del caso Koldo. O un fiscal General del Estado que para las denuncias de corrupción contra el PSOE en vísperas de unas elecciones y que divulga información entre Fiscalía y abogados en un proceso que afecta a un particular".

Serrano salió en defensa de Ayuso y subrayó que "no va en el sueldo de ningún político la cacería política y mediática" que ésta "lleva sufriendo desde que fue designada candidata, que va para cinco años, en los que se ha ido contra todo lo personal y familiar, traspasándose todas las líneas, las políticas y las mediáticas. Por no hablar de todas las querellas archivadas por su gestión. Y todo porque, como no han conseguido batirla electoralmente, tratan de abatirla personalmente".

Así las cosas, zanjó: "A este paso la izquierda acabará en Madrid con la misma representación que Sumar en Galicia y con Ayuso liderando Madrid, junto a la mayoría de los madrileños. Más pronto que tarde veremos a Feijóo de presidente del Gobierno".