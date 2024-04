La función de Puente: "Atraer los focos mientras se aviva el escándalo de Begoña Gómez"

El Mundo

"El PP citará a Montero, Puente y Marlaska por el caso Koldo". No irán. "Ocho ministros se esconden en el Senado tras "tirar Koldo de la manta" y el PP apunta a Pedro Sánchez: "Es el señor X"". "El caso de corrupción está en el mismo lecho del poder socialista", afirman los 'populares' en la Cámara Alta". Y no es una metáfora.

"El Gobierno presiona a la destituida Elena Sánchez para que vote por Broncano". Pues ya sabe lo que tiene que hacer esta señora si quiere mantener a salvo su integridad física y la de su familia. La Mafia sanchista no se anda con bromas. "La intensa presión ejercida por Moncloa para que La Resistencia -un programa con una penetración notable entre los jóvenes- recale en La 1 con el objetivo de hacer de contrapeso de El Hormiguero de Antena 3 busca posicionar la figura de Broncano contra la mitad de la sociedad española. No cabe inferir otra conclusión teniendo en cuenta el indisimulado interés del Gobierno en una operación que, de consumarse en el Consejo de Administración de RTVE convocado para mañana, supondría que el propio Broncano aceptaría significarse ideológicamente. Está a tiempo de evitar la instrumentalización política de su figura, lo que arrastraría a la cadena a una pugna ajena a su vocación de servicio público. Broncano se encerraría en una jaula de oro con cargo al erario público", dice el editorial.

"Entre otras condiciones draconianas, el acuerdo contempla un recorte del tiempo establecido para el Telediario -erosionando así el compromiso informativo de la cadena pública- y la aceptación de una cláusula, que se traduce en que, haga la audiencia que haga, el programa se mantendrá durante ese tiempo en prime time. Además de la cantidad pactada -más de 14 millones por temporada-, el acuerdo sería por dos años de los cuales en 18 meses no podría ser cancelado. Es inaudito que TVE se ate así de pies y manos". Nada es inaudito en Pedro Sánchez.

Rafa Latorre comenta el "ridículo dossier" de Óscar Puente. "El ministro no sabe distinguir la crítica del insulto". "Confundir la crítica con la deslegitimación y que sólo es una forma de deslegitimar a la oposición". "En esa tarea enloquecedora se encuentra afanado Pedro Sánchez desde el mismo instante en que puso un pie en la Moncloa". Su enfermedad se ha agravado desde el 23 de julio, es imposible saber hasta dónde pretende llegar cuando ya ha superado al propio Maduro.

David Mejía dice que "no se trata de elaborar un dosier de ataques, sino de opinadores molestos, por eso mezcla, para anularlos, reproches legítimos con descalificaciones soeces". "Lo especial del caso Puente no son los insultos, proporcionales a los de otros políticos belicosos, sino que haya creado una brigada para registrarlos". Después de la que le montado a Miguel Ángel Rodríguez. Sánchez y sus mafiosos están creando un estado de terror.

El País

"Aragonès se anticipa a Puigdemont y reta a Sánchez con una propuesta de referéndum en campaña". El Gobierno dijo que de ninguna manera, o sea, que ya tienen la fecha.

"Feijóo se autoenmienda dos años después de su aterrizaje en Génova", cuenta hoy la cuentista Elsa García de Blas. "El presidente del PP se comprometió en su discurso de presentación a llegar a pactos de Estado, separarse de Vox y "sacar a la política española del enfrentamiento y de la hipérbole permanente"". Y lo que hizo el presidente del Gobierno fue orquestar una auténtica embestida contra Feijóo nada más llegar con el coro de sus ministros y sus periodistas como Elsa. La foto del narco la tenemos más vista que al propio Feijóo. De Vox, apenas se sabe nada. Pero cuando Feijóo ejerció su derecho a presentar su candidatura a presidente del Gobierno, Sánchez le mandó al matón de Óscar Puente. ¿Qué me dices, Elsa?

"El central, su promesa de desterrar el frentismo y la crispación y abrir una nueva etapa donde fueran posibles los pactos de Estado, ha resultado un sonoro fracaso". Sánchez levantó un muro. ¿Qué me dices, Elsa?

"El propio Feijóo ha aupado a la primera línea del PP a perfiles duros, como los portavoces en el Congreso Miguel Tellado o Cayetana Álvarez de Toledo, alejados del estilo moderado con el que se presentó a su llegada al trono del PP". Y Sánchez ha nombrado a Óscar Puente o a Patxi López como ejemplo de moderación, ¿verdad, Elsa?

"Este mismo martes, el líder popular alertó del "ataque masivo al Estado de Derecho" que cree que sufre España". Lo cree el líder de la oposición y más de media España. Y ya sólo faltaba la lista de críticos de Puente. Todo muy democrático. Ya sólo nos queda esperar las detenciones masivas. En fin, Elsa publica siempre las mismas crónicas cambiando algunas comas.

ABC

"Sánchez ha subido los impuestos hasta 69 veces desde que llegó a La Moncloa". Hay que pagar a Broncano, las listas de Puente y a ver hasta dónde llegan los chanchullos de su mujer. "Aragonès reta a Sánchez con el referéndum: «Es posible si hay voluntad»". Pesados son un rato.

El editorial no suelta a Begoña Gómez. "Las nuevas revelaciones conocidas ayer sobre la actividad privada de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, suponen un salto cualitativo que vuelve a comprometer directamente a Pedro Sánchez al frente del Consejo de Ministros por más que la Oficina de Conflictos de Intereses haya resuelto dar carpetazo urgente a cualquier irregularidad". Una oficina que depende del Gobierno, muy oportuno. "Begoña Gómez puede mantener una actividad privada, pero siempre que no choque de modo tan directo, ni siquiera por inferencia, con las funciones de Pedro Sánchez". Begoña Gómez se está forrando en nombre del presidente de España.



"El caso de Gómez, en contraste con todas las esposas de presidentes anteriores, es inédito". "Gómez ha conseguido acceder a cargos universitarios que no se corresponden con su trayectoria curricular y ha prosperado en negocios e influencias para empresas que finalmente, como en el caso de Globalia, han sido beneficiadas por el Ejecutivo. La Moncloa debe muchas aclaraciones públicas. No puede, no debería, limitarse a explicar que no hay nada que explicar. Porque ni es cierto, ni es asumible que Gómez se pueda haber convertido en una 'conseguidora oficial' desde Moncloa para oportunistas". Mientras, Sánchez intenta esparcir su propia basura.

Como dice Teodoro León Gross, "la mujer del César puede no ser honesta y ni siquiera parecerlo. Dejémonos de vainas; esto es lo que hay". Es que ni intentar parecerlo. La señora no ha parado ni siquera cuando se ha descubierto su tejemaneje ni su marido se lo ha impedido. Así de impunes se creen nuestros Ceaucescu.

"Desde hace semanas, Moncloa ha desplegado una estrategia de desinformación apoyándose en Ayuso, atrapada en los tejemanejes de su pareja por torpeza táctica, y en los exabruptos de Óscar Puente. Ayer mismo éste volvió a un ejercicio de provocación para entretener a su público en las redes. Después de anunciar que está destinando fondos públicos a elaborar un catálogo de los insultos que recibe, divulgó el listado para atraer los focos mientras se avivaba el escándalo de Begoña Gómez. Lo de Puente sólo es 'bullshit'". "Sólo es, otra vez, Puente para dar salida a la mujer del César". Sánchez, Puente y sus periodistas de cabecera para proteger a Begoña.

Manuel Marín le hace el juego a Puente y no habla de los negocietes de la mujer del presidente en nombre de la mujer del presidente. Un insultador no es víctima de nada cuando termina siendo insultado. Se expone a que los demás le apliquen a él las mismas reglas del juego que él impone. Aunque no debería ser así, no es lo elegante, en España se replica a una chulería con otra chulería. Nos pasamos el día sujetándonos el cubata unos a otros. Al desprecio se le responde con desprecio. Si uno retoza en el barro no puede quejarse de recibir manotazos de barro. Pero es que además todo es mentira. Puente se quiere, se adora, se gusta así, y lo ensucia todo por conveniencia, porque forma parte de su modo de entender la vida pública. Desafiando. Puente es un ladrillo en el muro de Sánchez y, mirado fríamente, su aspereza es hasta divertida. Te invita a contemplarlo como un animador de crucero capaz de agitar las lorzas de los jubilados con chapoteos, manos arriba y abajo, a ritmo de bachata.

Cada uno cultiva su imagen como quiere o puede. Pero, hombre, no con el dinero de los insultados. "Crear un 'equipo' de sexadores de columnistas sufragado por el contribuyente está feo. No me malentienda, ministro, no le llamo feo. Es sólo que resulta sucio montar una guardia de corps, sí jefe, lo que mande jefe, como una 'gestapillo' marcando periodistas y señalando con el dedo porque unos insultos, los nuestros, son hirientes, y los suyos, ministro, descriptivos". Pedro Sánchez estará hoy mucho más tranquilo. Puente ha cumplido su cometido.

La Razón

"Los pinganillos del Congreso costarán más de 17 millones, el coste de un colegio, un instituto y un centro de salud". Hay que pagar los votos a Sánchez. "Por si alguien lo dudaba, la realidad es que ERC y Junts quieren imponer un referéndum independentista. Es otro éxito de Sánchez", dice Marhuenda. "Le impondrán un referéndum inconstitucional si quiere seguir en el poder. Por ello, las elecciones catalanas son fundamentales para derrotar tanto al sanchismo como al independentismo, porque el resultado si les votan será el mismo". Ya, lo que ocurre es que en Cataluña se han hecho cientos de elecciones y el resultado siempre es el mismo. Gobiernan ellos gane quien gane.

De Puente habla Pedro Narváez. "Óscar, en adelante don Óscar, necesita que se hable de él para existir, llegó para eso y se supo el día que se batió con Feijóo en la moción de censura. Y lo consiguió. ¿Por qué se queja, pues?". "Don Óscar nos ha regalado en vez de un tren, o que al menos lleguen a tiempo, una caravana de columnistas, un infierno, que es el sueño de nuestra razón. Don Óscar ha sido cruel como sólo es capaz un héroe". Ríos de tinta para un payaso.