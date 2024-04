El caso Begoña Gómez: Sánchez, de los nervios, lanza a sus ministros a una "feroz defensiva"

El Mundo

"Hacienda pone el foco en el dinero del juego 'online', las cripto y los alquileres con tres millones de avisos a contribuyentes". El periódico que dirige Joaquín Manso sigue desentendiéndose del caso de Begoña Gómez, un periódico que siempre se ha metido hasta el cuello en los casos de corrupción. Es curiosísimo. Ni lleva investigaciones propias ni se hace eco de lo que publican los demás.

Sobre Rubiales sí dice algo, pero poco. "Rubiales, pendiente de declarar ante la juez tras detenerlo la UCO". El editorial presume de las informaciones de El Mundo sobre Rubiales. "Las informaciones que este periódico ha publicado sobre las irregularidades de la trama Rubiales ahondan en que la Federación de fútbol es un ámbito de corrupción". Cierto, por eso es tan raro el manto de silencio sobre la corrupción de la mujer del presidente.

"Las elecciones que ayer se convocaron para elegir al nuevo presidente deberían ser una ventana de oportunidad para emprender una renovación. Sin embargo, lo lógico es dudar de que así sea. El hecho de que Rocha, que había sido vicepresidente de Rubiales y sobre el que pesa una posible inhabilitación, quiera presentarse evidencia cuán viciada está la estructura. Durante décadas, los diferentes dirigentes han alimentado una red clientelar con base en varias territoriales, cuyos presidentes copan la mayoría de los votos de la Asamblea. Mucho tiene que cambiar el entramado federativo para que deje de verse como una institución al servicio de intereses opacos".

Raúl del Pozo se queja de la lata que dan los separatistas. "Uno de los partidos secesionistas vuelve con la ducha escocesa para el chapuzón del referéndum. La ducha escocesa bitérmica combina los chorros de agua fría y de agua caliente, en varios grados de presión, como ellos hacen con el Estado". Es que son pesados hasta la extenuación. "No hay que fiarse de Moncloa, pero ha dicho que descarta la propuesta porque no está en la hoja de ruta de la concordia y que no hay acuerdo para tal referéndum entre ambos Gobiernos. Niega el referéndum pactado y ve la estratagema como un eslogan electoral". La prueba del algodón de que habrá referéndum.

El País

"Sánchez eleva el tono con Israel y no descarta medidas diplomáticas". Uy, qué miedo le da Sánchez a Israel. Y es que el presidente, el lugar de dar explicaciones sobre las actividades de su mujer, se la largado de gira por el mundo árabe. Naturalmente, el periódico ultra no dice ni mu de los tejemanejes de Begoña mientras persigue el novio de Ayuso y defiende a la encubridora de violadores de menores.

"El debate no está sentenciado definitivamente y el PP podría decidir llamar a la esposa del jefe del Ejecutivo ―que no está siendo investigada ni se ha demostrado ninguna irregularidad en su actividad― en una etapa posterior, una vez avancen los trabajos de la comisión, pero por el momento los populares contienen el disparo", dice la inefable Elsa García de Blas. A ver Elsa, por favor, naturalmente que la fiscalía de Sánchez no va a investigar a la mujer de su jefe, está ocupada en perseguir y acosar a la familia de Ayuso. "El PP está inmerso desde hace semanas en una intensa discusión interna sobre hasta dónde llevar el acoso político al entorno personal del presidente". Eso sí, el presidente puede poner a su servicio a todo el aparato del Estado para acosar al entorno personal de Ayuso. Incluso difundir bulos sobre la mujer de Feijóo sin retractarse. La indecencia crece cada día en El País.

El editorial le hace una oda a Mónica Oltra. "Mónica Oltra ha sido exonerada en la causa judicial contra ella por la que tuvo que dimitir como vicepresidenta de la Comunidad Valenciana en junio de 2022. El juez de instrucción ha decretado el sobreseimiento provisional del caso en un contundente auto en el que, tras dos años de investigación, sostiene que "no existe un solo indicio" de que Oltra cometiera los delitos por los que fue imputada, y que las afirmaciones de la denuncia original son "insostenibles"". Mónica Oltra encubrió a su marido, en prisión por violar a una niña que estaba bajo su tutela.

"La política no es amable a corto plazo con quienes hacen lo correcto y ponen las instituciones por encima de sus ambiciones. Demetrio Madrid dimitió en 1986 como presidente de Castilla y León por una acusación que se demostró falsa". Rita Barberá murió a causa de la persecución que sufrió por parte de El País y los medios de izquierda por una acusación que se demostró falsa. Y ahora pretenden hacer lo mismo con Ayuso. La política es lo de menos, lo peor son los medios de comunicación como los de Prisa.

ABC

"La Abogacía de Armengol avaló las «referencias» de la empresa del caso Koldo". "El órgano vinculado a Presidencia negó irregularidades con las mascarillas cuando ya sabía que las de Soluciones de Gestión eran defectuosas". Y ahí la tienes, presidiendo el Congreso.

"El goteo sobre Begoña Gómez «tensa» al presidente y pone su Gobierno a la defensiva", cuenta Mariano Alonso. "Pocas veces se ha visto a varios de sus colaboradores más nerviosos, a sus ministros más ferozmente a la defensiva, como ha quedado de manifiesto en intervenciones y debates parlamentarios, y al propio presidente más «tenso», según describen varias fuentes socialistas consultadas". Es que menudo morro tiene la moza. No se cortan un pelo, los Ceaucescu.

Ángel Antonio Herrera comenta el caso Rubiales. "Luis Rubiales ha tenido de chófer a la Guardia Civil, ahí a pie del avión que le traía de Punta Cana, donde ha estado trabajando, que es lo que suelen pretextar los prófugos y los bañistas". "Hace falta Rubiales porque reúne, para el 'show', dos esencias del bárbaro folclore nacional: la tesorería dudosa y la calva discutidora, que es la calva pugilística del que enseguida se despeina, por cabreo, o por euforia". Todo el mundo adelantando que pasaría la noche en el calabozo y ahí le tienen, libre como una pajarillo.

"Rubiales es quizás el último mozallón del fútbol corrompido, que es el fútbol que aquí se ha estilado, por lo general, y un besucón a destiempo que ganó un Mundial, de mandamás, para perder el cargo, y el trabajo, al día siguiente". "Que no se nos despiste, aún. Da chulería y tertulia. Tikitaca de garrafón, tan nuestro". Y que se hable de Rubiales y no de Begoña.

La Razón

"Junts «rastrea» a Illa para golpearle en campaña". Que empiecen por las mascarillas. "El equipo de Puigdemont hará pinza con el PP y usará las comisiones de investigación para desgastar a Sánchez y a su principal rival político". "La política es hoy como un estercolero en el que la pulsión de las campañas electorales que se han echado de nuevo encima en el calendario no está en lo programático, sino en ver quién puede arrojar más barro al contrario". Concretamente desde que Sánchez es presidente del Gobierno la política se hunde en el fango cada día más.

"Puigdemont va a por Illa; el PP, a por Sánchez, vía su esposa. Al tiempo que en la cúpula popular no preocupa la citación en la comisión del Congreso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de la que dicen que «está en tal momento de conexión» con el votante popular que no hay nada que pueda desgastarla: «sigue en estado de gracia y la campaña de la izquierda solo la afecta entre un votante que ni la ha votado ni jamás lo hará»". Es lo que tiene haber sido víctima de las campañas de la izquierda política y mediática desde el minuto uno.

Marhuenda dice que "el líder del PSOE tropieza una y otra vez en la misma piedra. Su odio a Ayuso le ha conducido a desatar una campaña disparatada con el apoyo de la izquierda política y mediática. Estamos ante una de las mayores e infundadas cacerías políticas de la historia reciente de España". Es su auténtica obsesión. "Es un escándalo enorme, pero no pasa nada porque cuenta con el apoyo de los medios de comunicación y los periodistas afines". Que son un ejército y carecen de escrúpulos, como su jefe.

"La brutal persecución y las filtraciones contra un ciudadano corriente como es Alberto González, que tiene problemas con Hacienda y que se hubieran podido resolver, como se hace siempre, con una conformidad pone de manifiesto la inseguridad jurídica que sufrimos los ciudadanos frente al sanchismo y sus aliados". Como toda dictadura, Sánchez y sus secuaces de la mafia periodística nos ha dejado sin derechos.

"Ayuso puede con Sánchez y sus fieles sanchistas sin despeinarse. Es tan evidente que no entiendo que nadie le aconseje que deje de hacer el ridículo. No hace más que fortalecer a Ayuso, porque los madrileños son conscientes de la operación que ha lanzado en su contra". Ya, ya, pero como le aconsejó Jesús Cacho, que no descuide su seguridad personal. Se enfrenta a un zumbado psicópata que la odia de tal manera que no parará hasta que no acabe con ella.