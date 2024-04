Begoña Gómez amenaza a la prensa y Sánchez lanza a Patxi y Puente contra los periodistas

El Mundo

"Bildu blinda sus votos mientras en el PNV crecen la fuga y la indecisión". El PNV se merece todo lo que le pase. Por traidores. Al fin, Carlos Segovia ofrece información sobre la mujer del presidente. "La Caixa y Reale Seguros dan por concluido su patrocinio a la cátedra de Begoña Gómez al vencer su acuerdo de cuatro años". Qué casualidad, vence el acuerdo en pleno escándalo. "Los dos grupos no prevén ya patrocinar el nuevo curso de un máster en el que han participado desde Quirónsalud a Correos y Redeia. La propia Gómez pide fondos". Parace guapa, que se te ha acabado el chollo. Es lo que tiene la avaricia, que rompe el caso. Esperemos que su marido no tome represalias, que ya sabemos cómo las gasta el capo de la mafia.

Aunque al parecer, Pedro y Begoña son tal para cual. Federico Jiménez Losantos se refiere a la "caótica requisitoria a El Confidencial" de Begoña. "Lo único que entiendo es que se queja y amenaza, pero no desmiente un solo dato de lo publicado por Olmo, que es para lo que se remiten las notas a un medio de comunicación. Me parece oír un débil gemido, como de honor vulnerado, por la particular idea del honor de Begoña y Barrabés".



"La redacción de la amenaza -ni querella ni demanda- confirma el nivel de la Cátedra Gómez. Denuncia "una serie de informaciones referidas a su persona que contienen múltiples inexactitudes con la intencionalidad de generar confusión y daño a mi persona a nivel profesional y personal". Primero, la persona es otra; luego, quien escribe; y finalmente aclara que se trata de un daño personal, cosa que por las dos personaciones suponíamos". "Se queja Begoña de lo que firma y va y se delata". ¿Y no aclara cuál es su nivel profesional?

Dice Maite Rico que "Sánchez no da explicaciones, como tampoco las ha dado por Delcy, los viajes en Falcon a República Dominicana o el giro diplomático con Marruecos. Pero reacciona con una estrategia multicanal, que diría Begoña: lanza a sus cuerpos de choque (Puente y Patxi) contra los periodistas, contacta con sus editores para que le pongan sordina al asunto y se busca distractores, ya sea el novio de Ayuso o sus giras gore a Cuelgamuros". La del típico matón que siempre ha sido.

Raúl del Pozo dice que "Pedro Sánchez culpa de la polarización a las derechas y a los huesos del Valle de los Caídos", que "parece que ha perdido la confianza en sí mismo por los ataques a su esposa, las acusaciones de corrupción y el fracaso de su amnistía, que ha envalentonado a los separatas". ¿Qué ataques a su esposa, Raúl? No son ataques, son denuncias sobre la corrupción y los tejemanejes de los Ceaucescu de Moncloa.

"Los sanchistas -sí, los sanchistas- vociferan "Ayuso dimisión, Ayuso a prisión", y dicen que en política si uno miente tiene que dimitir. La acusan de pasearse en un Maserati y de tener un novio que no paga a Hacienda. No se ha visto tal desparpajo en las tareas de desinformación de un Ejecutivo débil, acorralado por los escándalos. Con el griterío están demostrado que se han quedado sin argumentos políticos". Eso sí son ataques. Y los lleva años aguantando. El odio de Sánchez y los sanchistas hacia Ayuso está fuera de control. Cualquier día tenemos una desgracia. "Los ciudadanos están hartos de chillidos y de que el Gobierno se defienda atacando a otros de sus delitos, errores y trampas, cuando los mítines testiculares han pasado de moda". Bueno, Raúl, Óscar Puente los ha actualizado muy bien.

El País

"El PP afianza su liderazgo frente al lento desgaste de los socialistas". Encuestas. Además, no hay elecciones generales a la vista por lo que no sirven más que para los adictos a los sondeos." El Gobierno balear cuestiona miles de contratos anticovid tras dejar caducar la reclamación a la trama Koldo". Ni palabra sobre el escándalo de Begoña Gómez.

Anabel Díez dice "la pertinaz voluntad del PNV de formar gobierno con el PSE, y la de este de facilitarlo, como proyecto estratégico de ambos, chafa por completo una de las líneas centrales de ataque de la oposición al presidente del Gobierno. "Presidente, se lo dices tú o lo digo yo: no vamos a pactar con Bildu"". En serio, no se rían, lo ha vuelto a hacer. Sánchez ha vuelto a decir que no va a pactar con Bildu. La indecencia de este hombre no tiene límites. Y la falta de cerebro de los que le votan tampoco. A los votantes de Sánchez les falta una neurona. O varias. No solo porque todo el mundo sabe que a Sánchez ahora le conviene atar al PNV, sino porque todos vimos lo que pasó en Pamplona. Sánchez toma a los ciudadanos por idiotas, y no le falta razón, visto lo que pasó el 23-J.

"Esta pregunta retórica del candidato socialista, Eneko Andueza, a Pedro Sánchez, sentado en primera fila en la inauguración de la campaña electoral el pasado fin de semana en Vitoria, tapona probablemente todos los resquicios del discurso nacional del PP sobre una hipotética alianza de los socialistas con la formación de Arnaldo Otegi, incluso en el supuesto de que la izquierda abertzale independentista ganara las elecciones, según remachan fuentes socialistas federales y vascas". Anabel también nos toma por idiotas. No pactaré con Bildu, si quiere se lo digo diez veces. La amnistía es inconstitucional. No podría dormir con Podemos. Moción de censura en Pamplona del PSOE para darle la alcaldía a Bildu. Anabel, ¿tu tienes algún respeto por ti misma?

ABC

"Bolaños urge a que la Fiscalía asuma la investigación penal sin garantizar su autonomía". Ay, madre, qué miedo dan. Dice el editorial que es así en buena parte de los países de nuestro entorno, pero no tienen a un dictador en el gobierno. "Partiendo del aserto fundacional del sanchismo («¿De quién depende la Fiscalía? Pues ya está»), donde una ministra pasó a ser fiscal general, la maniobra de Bolaños es sospechosa". Terrorífica.

Ignacio Camacho habla de las elecciones vascas. "La intervención del Partido Socialista se perfila determinante en el resultado. Sánchez no está para permitirse el lujo de expulsar a los 'jeltzales' sin riesgo de comprometer su propia posición de mando con un cambio de caballo que quizá le gustaría pero en estas circunstancias no parece demasiado sensato. Otra cosa sería que los números no cuadrasen y se acabe formando una coalición nacionalista; Moncloa podría incluso preferirla, por evitarse la decisión, pero en el electorado peneuvista hay un amplio sector conservador poco dispuesto a aceptar esa vía… salvo que el escrutinio no deje otra salida".

En cuanto a Bildu, no tiene prisa. "Su objetivo real en estos comicios consiste en consolidar la normalización que el sanchismo le ha facilitado con su política de blanqueo, y presentarse ante la sociedad vasca como una formación en condiciones de asumir el Gobierno. Además, por supuesto, de acelerar la excarcelación de «sus» presos. Su éxito ya se ha producido en términos estratégicos: ha conseguido que el electorado, sobre todo las capas más jóvenes que hasta ahora votaban a Podemos, naturalice su presencia y pase página de su sustrato violento. El siguiente paso llegará por sí solo con el desgaste del PNV, cuestión de tiempo". Más proto que tarde, el País Vasco estará dominado por los herederos de ETA.

La Razón

Encuesta. "Bildu roza el empate técnico con el PNV". "Los peneuvistas podrían sumar la mayoría absoluta con el PP si Vox se queda fuera del Parlamento. Es una incógnita aún qué haría el PSE si el partido de Otegi fuera la fuerza más votada el 21 de abril". El PP haría el idiota, una vez más, si le da sus votos al partido que le ha traicionado tantas veces.

Ángela Vallvey dice que "un buen gobernante une al pueblo, no lo enfrenta. Gobierna para toda su nación, no solamente para quienes le votan. Su objetivo es el bien común, no el egoísta poder personal, por eso desea no sembrar cizaña en la sociedad que dirige". O sea, la antítesis de Sánchez. "Los malos líderes desde la noche de los tiempos han hecho del odio el producto básico, el mínimo común denominador, de su legado". Y tenemos recientes ejemplos en Europa. Sólo hay que mirar, por ejemplo, cómo acabó el gobierno de Hitler.

"Nunca ha sido difícil distinguir a un mal líder de un buen gobernante. Únicamente la fe ideológica ciega el juicio. Por razones de adscripción política, los creyentes ideológicos justifican cualquier desmán en un gobernante (siempre que sea de los «suyos»). Aunque, como último recurso, cuando quedan dudas, hay un método infalible para saber si el gobernante es bueno o malo: «Por sus hechos lo conoceréis»". Pues con Sánchez tenemos hechos y mentiras para dar y tomar. El problema es esa fe ideológica que ciega el juicio de tantos.