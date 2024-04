Puigdemont promete regresar aunque pierda los comicios y dejar la política "activa" si no recupera el cargo

El expresidente de la Generalidad Carles Puigdemont ha anunciado este martes que regresará a España el día que esté convocada la sesión de investidura tras las elecciones autonómicas del próximo 12 de mayo aunque no haya conseguido ganar las elecciones u obtenido un resultado que le permita ser investido president. En este último caso, el todavía prófugo ha prometido que abandonará la política "activa".

"Volveré el día de la investidura tanto si gano como si no", ha declarado Puigdemont en una entrevista en la emisora Rac 1. El dirigente independentista ha aclarado, no obstante, que si no logra ser investido "haré política toda la vida, la hacía incluso cuando era adolescente, pero no puedo hacer política activa si no tengo la responsabilidad de la presidencia", ha añadido.

Los planes de Puigdemont pasan porque la amnistía ya haya entrado en vigor cuando se fije la sesión de investidura, probablemente un mes después de la celebración de los comicios, aunque podría ser más tarde. Su intención es dormir en su casa de Gerona el día de la investidura aunque no sea el candidato al cargo.

Ni provocación ni gamberrada

Sobre la posibilidad de adelantar su regreso aún a riesgo de ser detenido, Puigdemont ha afirmado que "el retorno en el que hemos estado trabajando tantos años no puede ser un acto al servicio de una estrategia electoral, ni una provocación o una gamberrada". El dirigente de Junts, aunque sin cargo orgánico, sostiene que una vez entre en vigor la ley de amnistía se tendrán que levantar todas las medidas cautelares tales como las órdenes de detención en España aunque el Tribunal Supremo decida presentar una cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Es más, Puigdemont cree que las medidas cautelares pueden ser anuladas antes incluso de que la ley de amnistía entre en vigor.

En cuanto a su citación para declarar de forma telemática ante el Tribunal Supremo por el caso Tsunami Democràtic, en el que consta como investigado por terrorismo, Puigdemont ha reprochado que "la justicia española no pierde ocasión de intervenir en los procesos electorales". Sobre si accederá a declarar ha mostrado su confianza en que a mediados de junio, para cuando se prevé esa declaración, el proceso haya decaído por la aplicación de la amnistía.