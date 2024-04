Quico Alsedo denuncia en 'Víctimas de lo Trans' cómo para los adolescentes es "la nueva anorexia"

La Ley Trans aprobada por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez y sus socios ha dado pie a numerosos fraudes como militares que se han cambiado de sexo para tener mejore condiciones laborales o agresores sexuales que ven rebajadas sus penas al dejar de ser hombres. Además de estos fraudes el auge de "lo trans" ha permitido que numerosos adolescentes, sobre todo mujeres, acaben con muchos problemas al darse cuenta de cambios irreversibles que han aceptado al cambiarse de sexo.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el periodista y escritor Quico Alsedo ha presentado su último libro Víctimas de lo Trans. Una obra que recoge testimonios reales de personas que han sufrido al pasar por este proceso. Alsedo ha destacado que la mayoría de ellas son "niñas o adolescentes, en muchos casos con problemas, trastornos y dificultades de crecimiento" que se encuentran "en una época de la vida que es vulnerable".

Estas personas "encuentran en ese espejismo que es elegir sexo la salida carismática a sus problemas", ha señalado el autor de Víctimas de lo Trans que destaca que "es lo que los médicos están diciendo" y que "choca" con lo venden desde "la ideología" que defiende la Ley Trans. En este sentido, ha recordado que durante el trámite parlamentario de la misma "no compareció ni un solo científico, ni un médico" porque "se toma como un tema enteramente ideológico".

Ha contado que es un trámite muy "duro" y que "ahora se vende como una elección como el que va a McDonalds" y esto "lo dice una trans, que estuvo vinculada al PSOE y se acabó alejando. Esta mujer dice que la transexualidad "no es una enfermedad, pero sí una anomalía".

Quico Alsedo ha afirmado que el auge de la transexualidad entre los adolescentes ahora "tiene que ver con el "yo elijo", porque "la ciencia lo que dice es que hay casos así", de personas con disforia de género, pero "otra cosa es hacer bandera, coger un niño y ponerlo en una urna". Sobre el caso de los menores que están "en procesos de formación" y que comienzan estos procesos ha dicho que "no se pueden utilizar" por parte de los políticos. "Lo de lo trans es una manera divisiva que se utiliza desde la política para hacer una cuña" y "pasear a los niños por ahí tiene esa intención", ha añadido.

"Una moda"

El autor de Víctimas de lo Trans ha comentado que hoy en día hay que tratar de "separar lo que es la transexualidad real con lo trans" que ha definido como "una moda". En este sentido, ha dicho que "se define como la nueva anorexia" por "lo que suponía en el crecimiento de la mujer" y "la dificultad para aceptar que el cuerpo cambia o la mirada de los demás, que es algo obsesivo".

La adolescencia "ejerce sobre las crías una distorsión muy bestia", ha dicho y que "antes no se les pasaba por delante una bandeja" como la actual que vende "la última transgresión que es elegir tu propio sexo". "Es muy potente eso, elegir ese menú degustación a críos con problemas", ha apuntado Quico Alsedo. Sobre la influencia del llamado "lobby trans" ha dicho que "en España sabemos que hay gente que está muy organizada para conseguir estos fines y que esto funcione" muchos de ellos están "imbricados en la política que es lo que infecta estos debates". Alsedo ha indicado que ahora "no hay nada más sencillo que decir que hoy me levanto con el pie izquierdo y me levanto mujer".

También ha hablado de cómo ha gente que "está haciendo muchísimo dinero" con lo trans y que "hay directores de colegios y jefes de estudios" que tratan de pararlo "por la vía del sentido común". Sin embargo, hay problemas con los ataques por supuesta transfobia: "hay psicólogas que no pueden hacer su trabajo porque pueden ser denunciadas por transfobia". "Es la gran palabra aquí", ha destacado. Quico Alsedo ha indicado que hay una "fobia" a ser considerado "tránsfobo" y que por eso "hay una mayoría silenciosa que deja pasar", este tipo de leyes.

La influencia de las redes sociales

El autor de Víctimas de lo Trans ha respondido a los oyentes de Es la Mañana de Federico sobre los asuntos que le han preguntado. Sobre la Ley Trans ha dicho que "permite su propio fraude, a partir de ahí todo lo que estamos viendo". Por eso "tendemos a frivolizar todo esto".

"Lo tremendo es que hay menores que sufren, es una cuestión de sufrimiento. Niños y niñas que no entienden, con entornos en los que no encajan y se les están mostrando que creen que viven en un reel de TikTok", ha señalado Quico Alsedo. En este sentido, ha dicho que "las redes sociales tienen una influencia enorme" por los "perfiles" que defienden lo trans. "Contienen esa inconsciencia de la adolescencia, pero con ese punto posmoderno que dice que nada es anda, que puedes elegir lo que quieres. Que la biología es una cárcel, una atadura. Nada que apele más al narcisismo adolescente de hoy, un espejo en el que te ves convertido en otra cosa", ha afirmado.

Alsedo ha dicho que en el libro cuenta "cómo se van crias en grupos de cuatro o cinco a las unidades de género" y que "los médicos admiten que los pacientes eran incapaces de comprender cuando firmaban los consentimientos a qué se estaban exponiendo. Es una cuestión de consentimiento. ¿Cómo van a consentirlo niños y adolescentes?". "Esto es una nueva religión que empodera a la persona para elegir su camino", ha finalizado.