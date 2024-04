Los 6 vocales de la Asociación de Fiscales (AF) del Consejo Fiscal se han rebelado contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y han elaborado un borrador de informe contrario a la Ley de amnistía sobre el 1-O del Gobierno de Pedro Sánchez. García Ortiz lleva meses rechazando que el propio Consejo Fiscal elabore un informe sobre la amnistía a petición del Senado, una petición de la Cámara Alta que incluso el fiscal general ocultó.

En un comunicado, la AF afirma que "la semana pasada tuvimos conocimiento por los medios de comunicación de que el 27 de marzo de 2024 la Mesa del Senado aprobó y dirigió al Fiscal General del Estado una nueva petición para que el Consejo Fiscal elaborase y remitiese al Senado un informe sobre la proposición de Ley Orgánica. Dados los precedentes y no habiendo sido informados de la nueva petición, los Vocales de la Asociación de Fiscales mostramos al Fiscal General del Estado en el día de ayer, 8 de abril, nuestra preocupación por que la petición volviera a ser desatendida y sustraída del conocimiento del Consejo Fiscal.

"En ese escrito, reiterando la petición formulada en nuestros escritos de 24 y 30 de enero de 2024, solicitamos que se diera curso a la petición de la Mesa del Senado, con inclusión en el orden del día del próximo Pleno de 25 de abril de 2024 de un punto específico que tenga por objeto el debate y aprobación del informe solicitado. Además, a fin de procurar el cumplimiento de los plazos previstos para los informes de textos prenormativos, acompañamos el escrito de un ‘Borrador de Informe sobre la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña’ solicitando que el mismo fuera puesto a disposición del Vocal designado como ponente y que pudiera ser objeto de debate y votación", añade.

"Por tercera vez, las peticiones de los Vocales han sido deliberadamente ignoradas por el Fiscal General del Estado y, por toda respuesta, hemos recibido de la Fiscalía General del Estado copias de las cartas remitidas al Senado declinando las peticiones de la Cámara. Nos resulta inconcebible que el Fiscal General del Estado estime que las peticiones formuladas por los Vocales no merezcan respuesta y, desdeñosamente, nos replique con una copia de la respuesta enviada al Senado. Pero si esta muestra de descortesía merece reproche, el mayor de los rechazos debe centrarse en la ocultación al Consejo Fiscal de las peticiones formuladas por el Senado, de manera que el órgano requerido sólo haya podido tener constancia de las peticiones que se le dirigían a través de la prensa", apunta el comunicado.

Cabe destacar que el borrador de informe de la AF considera que la amnistía supone la quiebra del principio de separación de poderes como elemento estructural del Estado de Derecho y que vulnera el principio de igualdad ante la Ley. Según estos ficales, la amnistía supone el incumplimiento de los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos e implica la desnaturalización de la ley como norma de carácter general.

Según el citado informe, "la amnistía implica una intromisión ilegítima e inconstitucional del Poder Legislativo en el conjunto de atribuciones propio y exclusivo del Poder Judicial. Contraviene, pues, de modo frontal, el artículo 117.3 de la Constitución Española y, por ende, el principio de división de poderes, piedra angular de toda la arquitectura constitucional del Estado de Derecho".

"No podemos compartir los argumentos del fiscal general"

La AF subraya en su comunicado que "en cuanto al fondo de la cuestión, no podemos compartir los argumentos expuestos por el Fiscal General del Estado en las comunicaciones remitidas al Presidente del Senado los días 25 de enero y 8 de abril. Como expusimos en nuestra petición de tramitación formulada en el día de ayer, el art. 14.4.j) EOMF debe ser interpretado de manera conjunta y sistemática con lo dispuesto en el art. 10 EOMF, de suerte que la intervención del Consejo Fiscal emitiendo informes sobre anteproyectos de ley no es impedimento para la emisión de informe sobre una proposición de ley a solicitud de una de las cámaras legislativas que integran la Cortes Generales, con las que existe el deber de colaboración".

"Y ello teniendo en cuenta la evidente afectación que la Proposición de Ley Orgánica de amnistía, en caso de aprobarse, tendría en el ámbito funcional del Ministerio Fiscal definido en los artículos 3 y 4 EOMF, por lo que no resulta comprensible que uno de los argumentos por los que el Fiscal General del Estado no haya atendido la petición de la Mesa del Senado sea que ‘la materia objeto de la proposición de ley no afecta a la estructura, organización y funciones del Ministerio Fiscal’", concluye.