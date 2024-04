"¿Cuánto sexo has tenido en el último mes?": las preguntas de Broncano que obsesionan a Sánchez

El Mundo

"El fiscal general cerró la investigación a Otegi por asesinato sin esperar al informe clave". Es decir, Álvaro Ortiz y Pedro Sánchez son cómplices de asesinato. Esto es lo que nos espera cuando los fiscales se hagan cargo de las investigaciones en lugar de los jueces.

"Feijóo y Sánchez no aprietan el botón nuclear: cara a cara sin Ayuso ni Begoña". "Los dos líderes mantienen en el Congreso su confrontación, pero esta vez dejan a sus escuderos las alusiones a los casos relacionados con los entornos personales". ¿Qué tiene que ver Ayuso con Begoña? Primero, Ayuso se defiende sola, no necesita esconderse detrás de Feijóo, como hace Begoña con su marido. Porque además, Ayuso no es familiar de Feijóo y no ha cometido ningún delito, mientras Begoña Gómez se ha estado forrando por su condición de esposa del presidente. A veces El Mundo mezcla churras con merinas.

David Jiménez Torres dice que "hace tiempo que Sánchez parece haber renunciado a dirigirse a toda la ciudadanía y se centra en quienes votaron al PSOE en las últimas elecciones. Es la lógica que subyace en el protagonismo y el comportamiento de Óscar Puente: no se busca convencer a nadie, sino solo estigmatizar lo que queda al otro lado de la trinchera para que ninguno de los suyos piense en cruzarla. También es lo que se aprecia en la gestión de las noticias sobre la mujer del presidente: en vez de dar explicaciones a todo el país, se intenta poner el foco sobre temas que el Gobierno sabe que son cercanos a sus votantes -Ayuso, memoria histórica-. Las preguntas de muchos ciudadanos sobre el posible conflicto de intereses de las actividades de Begoña Gómez se dejan, sencillamente, sin atender. No es novedoso: se actuó igual con el caso Delcy y con el cambio de postura sobre el Sáhara". ¿Cuándo ha dado explicaciones Sánchez? Está crecido porque pese a sus mentiras y sus canalladas todavía hay descerebrados que le votan.

Y ya tenemos al tal Broncano en TVE. Nos va a costar un pastón, pero a Sánchez y a Begoña les gusta y se acabó, si los Ceacescu quieren a este tipo pagado con el dinero de todos, pues a tragar. Los Ortega y Murillo de Nicaragua son un ejemplo de democracia comparados con Pedro y Begoña. "El fichaje in extremis de David Broncano con el aval de la Abogacía del Estado consagra el control de la Moncloa sobre la televisión pública. El Consejo de Administración de RTVE desbloqueó ayer finalmente la polémica decisión, en la que el Gobierno ha maniobrado para contrarrestar en prime time las críticas que recibe desde El Hormiguero de Pablo Motos en Antena 3. Una intolerable injerencia política con un coste de 28 millones de euros para las arcas públicas, sobre las que recae el pago del draconiano contrato que blinda al presentador para 18 meses y 155 programas", dice El Mundo. Sánchez es cada día más golfo.

"Sánchez intenta normalizar la legislatura con viajes y gestión", nos cuenta el lacayo del presidente Carlos Cué. Vamos, que Sánchez piensa coger el Falcon y aparecer por aquí lo menos posible. "El presidente, señalan en su entorno, está convencido de que, aunque las encuestas ahora muestren al PP subiendo y el PSOE bajando, Feijóo tiene una enorme debilidad de proyecto y no tiene posición en casi ninguno de los temas fundamentales que dominan la agenda internacional, en especial las guerras en Ucrania y en Gaza". Sí, Carlos, sí, Sánchez ha instalado una dictadura en España y estamos muy interesados en Ucrania y Gaza. No se habla de otra cosa en la peluquería.

"En La Moncloa creen que el PP puede estar ahora eufórico por su mejoría constante en las encuestas, pero están convencidos de que a largo plazo el hecho de que no tenga posición definida en cuestiones tan decisivas como Gaza, Ucrania, el aumento del gasto en defensa o los debates económicos, le acabará pesando". Pues en La Moncloa se equivocan o viven en Babia. Gaza Ucrania, el gasto en defensa nos importa una higa. ¿Va Sánchez a explicar lo de su mujer? Pues entonces que se calle. Y Carlos, no nos aburras con esas informaciones soporíferas al dictado que sabes perfectamente que no interesan a nadie. El País ha recibido órdenes de Moncloa de que solo se hable de Gaza y Ucrania para esconder los negocietes de Begoña, y algún artículo diario para contar lo majos que son sus socios de las pistolas, así que no les aburro más con esta basura sanchista que alguna vez fue un periódico.

"La obsesión de Moncloa y las intrigas de Elena Sánchez sellan el fichaje de Broncano". Caprichitos de Sánchez pagados con el dinero de todos. "El Gobierno de Sánchez ha demostrado una desacomplejada trayectoria en la intervención de instituciones públicas". Un caradura macarra con unas huestes de la misma calaña.

"Esta contratación resulta singularmente dolosa por cuanto reproduce con indignante fidelidad el habitual proceder de Pedro Sánchez. Para poder aprobar la incorporación del humorista, tras tres intentos fallidos, la Abogacía del Estado ha tenido que elaborar un informe 'ad hoc' que permitiera emitir a Concepción Cascajosa (presidenta y militante del PSOE) un voto de calidad, aunque no concurriera una circunstancia técnica de empate. Una vez más, el Gobierno realiza una maniobra jurídica para poder desactivar garantías institucionales", dice el editorial, como si en España quedara todavía garantía democrática alguna. Ni institucional, ni judicial, estamos en manos de un dictador al estilo nicaragüense o venezolano.



"El fichaje de David Broncano pone a prueba la resistencia de la audiencia de La 1"."El nuevo programa de David Broncano deberá adaptarse para interesar al público adulto, el que ve esta cadena". Bueno, algunos adultos no ponemos televisión espantosa ni de casualidad. Según Julián Quirós, este tipo que tanto gusta a Sánchez hace preguntas como esta: "¿cuánto sexo has tenido en el último mes y cuánta pasta guardas en el banco?". Y en esto se gasta Sánchez nuestra pasta.

"Bildu tantea al PSOE para un gobierno si gana en escaños". "Si la ventaja es relevante restará peso al obstáculo de los pactos en ayuntamientos y diputaciones del PSE con el PNV". Sí, vale, ya queda menos para ver qué dicen las urnas.

Marhuenda habla del tema del día, el fulano ese que ha comprado Sánchez con el dinero de todos. "No parece que despilfarrar millones de euros de fondos públicos en un programa de entretenimiento para favorecer políticamente al líder del PSOE entre dentro del concepto de servicio público. He de reconocer que si viviéramos en Nicaragua o Cuba podría encajar en él, pero somos una democracia y RTVE no debería ser TelePSOE". Ese es el error, Marhuenda. Sí somos Nicaragua y nos gobierna la pareja Ortega - Murillo.

"Por supuesto, Broncano acumulará numerosos premios y diversos reconocimientos haciendo el programa que Sánchez quiere ver por la noche. Necesitaba un cómico que le permitiera compensar a los desorientados que no muestran el afecto que es debido por el gran presidente. El fichaje de Broncano ha sido un gran escándalo, pero no importa". Ya nada importa. Desde que los descerebrados socialistas votaron a Sánchez el 23 de julio, es como si le hubieran nombrado César. Y así actúa con la complicidad de sus medios de comunicación.