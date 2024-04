EH Bildu quiere que la Ertzaintza no aplique partes de la Ley de Seguridad Ciudadana

Un cuerpo autonómico policial que no haga cumplir todas las leyes. Que aplique unas leyes sí y otras no según la arbitrariedad de quien está en el Gobierno vasco. Ésta es una de las propuestas que hace EH Bildu, la coalición electoral que incluye en su seno a Sortu, el partido heredero de Batasuna-ETA, en el programa que ha propuesto para las elecciones vascas que se celebrarán el próximo domingo 21 de abril.

La formación política, una de las grandes detractoras de la actual Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida entre la izquierda y la extrema izquierda como Ley Mordaza, quiere que los agentes de la Ertzaintza no apliquen aquellos puntos de la ley que, a juicio de EH Bildu, pueden vulnerar los derechos fundamentales y que, en último caso, sea un cargo de designación política el que decida si se aplica o no.

"Mientras se adopten en Congreso y Senado las medidas de reforma de la Ley mordaza (Ley de Seguridad Ciudadana), se asumirá el compromiso de no aplicarla en los casos de vulneración de las libertades fundamentales, siendo la atribución de resolver esos procedimientos competencia del Director de la Ertzaintza, quien puede decretar la suspensión del trámite en estos casos", dice textualmente el programa de EH Bildu.

Pese a que en el programa no se desarrolla específicamente cuáles son las partes de la ley que la coalición electoral cree que vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos, y que por tanto no deberían aplicarse, su posición durante el fallido intento de reformar esta ley en el Congreso de los Diputados en 2023 sí deja a entrever algunos de los puntos que no gustan a la coalición que integra a Sortu, los herederos de Batasuna-ETA.

Entonces, se mostraron partidarios de eliminar la obligación de avisar de la convocatoria de manifestaciones a las Delegaciones y las Subdelegaciones del Gobierno, dificultaban el cacheo de sospechosos en la calle, fueron partidarios de asociar las multas por disturbios a los ingresos del implicado y abogaban por dejar de sancionar la supuesta resistencia pacífica contra las autoridades.

De los cuatro puntos clave que hicieron fracasar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, provocando el voto negativo de EH Bildu –también de ERC–, salvo las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla, las otras tres sí se podrían dar en el día a día en el País Vasco y dejan muy a las claras las exigencias de la coalición. Se trata de la anulación de las multas por faltas de respeto a la autoridad (a los agentes que están realizando su trabajo), las multas por desobediencia y la prohibición del uso de material antidisturbios.