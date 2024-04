Sánchez va a por Yolanda: "quiere asfixiarla en la política y en las urnas"

El Mundo

"El ataque de Irán a Israel ha sido infinitamente menos grave que el de su sicariato de Hamas, dictadores del «Estado Palestino» de Gaza. No ha supuesto ninguna escalada, sólo un idiota pegado a la televisión lo creería, sino, tal vez, la prueba de que Israel está derrotando a Irán, o sea, a Hamas, y su padrino tiene que hacer un gesto para hacerles ver que no están solos, y se verán en el Paraíso. Los ataques de Irán a militares y civiles judíos a través de Hamas e Hizbulá no han cesado nunca, y han producido cientos de víctimas, la gran mayoría en estado de total indefensión. Sobre todo, les gusta matarlos cuando esperan el autobús", dice Federico Jiménez Losantos.

"No tengo ninguna simpatía por Netanyahu, pero Israel es el único aliado de las democracias occidentales en lo que Sánchez llama Próximo Oriente, en español, Cercano. La gran debilidad de Israel para la guerra de exterminio, gemela de la nazi, que los musulmanes desataron contra él desde su creación es esa: que es una democracia. Si el precio de la libertad nunca es barato, para los israelíes es terriblemente elevado. Pero a Sánchez, abeja Maya de la diplomacia gestual, y por ello felicitado por Hamas, el sufrimiento de los judíos le importa como el de las víctimas de ETA: entre poco y nada". A Sánchez sólo le importa Sánchez. Y Begoña, de momento.

"Otxandiano aviva la coalición nacionalista e invita al PNV a construir juntos el 'modelo de país' de Euskadi". "Van a ser tres meses de campaña y comprobaremos después, una vez más, que los candidatos no cumplen lo que prometen porque los independentistas en el País Vasco borran de sus programas las palabras referéndum de autodeterminación, en una campaña sin prisa y sin ansiedad, cuando lo que pretenden es la independencia. Si prisa y sin ansiedad, pero a bofetadas y pedradas en los mítines que dan los separatistas. Comprobaremos si, aunque arrollen los secesionistas, van a dejar que gobierne el PNV con el PSOE o es un cuento. Nos aclararán las elecciones si sigue la ascensión del separatismo, si Bildu supera al PNV y si gobernarán o no los independentistas en Cataluña", dice Raúl del Pozo.



El País

"Irán cruza una línea roja con Israel para ganar fuerza en Oriente Próximo". "La andanada contra territorio israelí llega tras sucesivos ataques y asesinatos de altos mandos de la Guardia Revolucionaria iraní. Teherán pretende restablecer la disuasión que esas agresiones minaron, según expertos".

Sami Naïr dice que "Irán calibró el ataque para no dejar que Israel forzara la mano de su aliado estadounidense, que una vez más ha mostrado su solidaridad, pero que con el envío de buques de guerra a la región, ha hecho saber inequívocamente a los israelíes que no podría haber ninguna posible represalia sin su control y que la gestión geopolítica de la relación con Irán no está vinculada a sus intereses, sino a los de Estados Unidos".

"Mientras se espera una posible respuesta israelí —que está pendiente, a su vez, de los perímetros estratégicos definidos por Estados Unidos—, es probable que Irán no se quede ahí. Se inicia un nuevo periodo, lleno de incertidumbre para la paz mundial, en el que los iraníes desarrollarán una estrategia de ataques parciales con una ayuda más intensa a Hezbolá en Líbano, reforzarán su poder en Yemen a través de los hutíes y prestarán un apoyo sin resquicios a Hamás. El mayor peligro lo constituye el carácter cada vez más incontrolable del poder israelí en manos de la extrema derecha, que está buscando una guerra desde que llegó al gobierno, mucho antes del atentado de Hamás del 7 de octubre de 2023. Netanyahu sirve de vehículo de esas fuerzas y a la vez es su rehén". Vamos, que es Israel el culpable de la matanza de Hamás. Lo que hay que oír. "Hay que volver a movilizarse cuanto antes para conseguir la proclamación de un Estado palestino", dice el periódico ultrasanchista.

"Las reacciones el día después de todos los implicados permiten interpretar momentáneamente que, al menos, son conscientes de lo que está en juego. Washington ya ha avisado a Netanyahu de que no cuente con él para atacar a Irán. Moscú pidió "a todas las partes un ejercicio de contención". Teherán aseguró que no pensaba efectuar más acciones de este tipo, aunque siguió el tono amenazante en caso de respuesta israelí. Sobre este punto, el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, apuntó a que vendrá "en el momento adecuado". La expresión da a entender que descarta una respuesta a corto plazo, pero también lleva implícita una amenaza. Los líderes del G-7 hicieron un llamamiento a la desescalada". Sólo Sánchez estuvo callado hasta el último momento.

ABC

"Bildu supera al PNV por la mínima y los socialistas decidirán el lendakari". Creo que sabemos todos que apoyará al PNV por la cuenta que le tiene a Sánchez. Con Bildu no se juega nada, pero el PNV siempre lleva un cuchillo dispuesto para clavarlo en la espalda de quien sea. "La estrategia de la izquierda española por blanquear, legitimar y olvidar el pasado de Bildu le está dando resultado a Arnaldo Otegi, condenado por terrorista. Es la consecuencia de frivolizar con la auténtica memoria histórica y de hacer olvidar a las víctimas de ETA", dice el editorial.

Diego S. Garrocho cree que "Israel tiene derecho a defenderse, pero no de cualquier manera. Las democracias gozan de un liderazgo moral especial, precisamente, por atenerse a reglas también en los conflictos bélicos". "Esto no obsta para señalar que el ataque de Irán sobre el territorio israelí sea un salto cualitativo en la escalada de violencia en Oriente Medio que sólo puede censurarse con total rotundidad. Así lo han hecho los máximos mandatarios de las democracias occidentales salvo Pedro Sánchez, que prefirió referirse primero al ataque como un «acontecimiento». Un presidente que ha sido felicitado por Hamás o que cuenta con dos ministros que el 19 de octubre votaron en el Parlamento Europeo en contra de condenar los brutales ataques terroristas está incurriendo en una imperdonable temeridad. Europa y el mundo necesitan más de España, pero prepárense para que asistamos, exclusivamente, a un discurso obvio, parcial o inane. Paz, dos Estados, fin de la violencia. Hasta ahí llegamos todos y hasta un niño sería capaz de pronunciarlo. Pero lo que se espera de un estadista es que encuentre el cómo y que sea leal con sus aliados". ¿Lealtad? ¿Sánchez? No sabe ni que existe esa palabra.

José Peláez cree que "la vía más discreta para que nadie pregunte a Sánchez sobre el rumor que lo sitúa como presidente del Consejo Europeo es comenzar a actuar como tal". Ay, sí, que nos lo quiten de encima. "La renovación tendrá lugar este verano y requiere del voto de los mandatarios de quince países y que estos representen al 65 por ciento de la población. Resumiendo: descontado el sí de España, se hará lo que digan Alemania y Francia en una ronda en la que también se negociará el nombre de los comisarios y de otros cargos tras las elecciones europeas. Habrá para todos. Y el runrún es constante, no solo en el ámbito mediático sino en el político, donde fuentes del propio PSOE dan por hecho que Sánchez intentará una salida internacional que le haga evitar la humillación de perder unas elecciones tras ser incapaz de gobernar". Vale, vale, lo que sea, pero que se vaya.

"La jugada incluiría dimitir en verano y que Armengol –es decir, Sánchez– propusiera en una sesión de investidura a Alegría o a Montero, candidatas perfectas porque refuerzan su perfil feminista y, además, porque fracasarán y no le harán sombra. Si el PSOE logra sacar adelante esa investidura –algo muy complicado–, la legislatura podría prolongarse un tiempo y fabricar un líder. En caso contrario, a elecciones, con un PSOE que solo iría a primarias si pierde y Pedro viendo arder Ferraz como Nerón Roma. Por eso quiere hablar de política exterior. Tiene un plan y un manual de resistencia. Lo que pase en País Vasco y Cataluña ya no va con él". Caramba Peláez. ¿Tienes una bola de cristal?

La Razón

"La mitad de los 130 misiles balísticos activados por Irán fallaron en pleno vuelo o no se lanzaron". ¿Están jugando a la guerra? Marhuenda dice que "no hay un término medio, porque la equidistancia es cobardía y favorecer a los criminales del grupo Hamás. Es apoyar a la dictadura teocrática de Irán en su odio contra el pueblo de Israel. Hay un agredido que es Israel y un agresor que son los terroristas palestinos y sus aliados. El primero es una democracia impecable mientras que los otros son defensores de modelos totalitarios y nunca han respetado los derechos humanos. Todos queremos la paz, excepto Hamás y los países que le apoyan como Rusia o Irán. El empalagoso e inconsistente buenismo sanchista se sitúa, una vez más, en el lado equivocado de la Historia. Es cierto que su simpatía está con los regímenes autoritarios y los populismos comunistas de Iberoamérica, pero su descarada antipatía hacia Israel es inquietante". Todo es inquietante en Sánchez. "La única solución es apoyar la democracia y acabar con Hamás". Pues no está siendo fácil.

"El Gobierno español no ha contado como actor directo en la crisis internacional desatada por el ataque iraní contra Israel. Ni nuestros representantes diplomáticos y militares han participado en las rondas de consulta abiertas por Estados Unidos ni, por supuesto, en la convocatoria del G-7 hecha por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Es más, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tuvo que rectificar una primera respuesta oficial, en la que no condenaba la ofensiva indiscriminada del régimen de Teherán, posición que dejaba aislada a España entre sus aliados europeos y de la que Israel, a través de uno de sus ministros, tomó rápidamente nota", dice el editorial.

"Una vez más, la realidad se corresponde muy poco con el relato que difunden los propagandistas de La Moncloa de un liderazgo internacional encarnado por Pedro Sánchez, autoerigido en singular interlocutor entre la Unión Europea y el mundo árabe. Desafortunadamente, España representa un papel irrelevante en la actual crisis de Oriente Próximo, más allá del afán declarativo de su gobierno respecto al reconocimiento del Estado palestino, objetivo para el que apenas ha conseguido reclutar a un pelotón de países sin el suficiente peso para que la comunidad internacional lo tenga en cuenta". Sánchez se cree un gran líder, pero solo es un gran déspota.

Así que, como no pintamos nada en el mundo mundial, vayamos a las cosas de casa. Cuenta Carmen Morodo que "Iván Redondo está intentando volver a meter la pata en La Moncloa". "Los que mandan ahora en el control de la comunicación del Gobierno son menos listos o más torpes, pero lo cierto es que no aciertan con el clavo. Por eso que se ande también con cuidado Yolanda Díaz porque van a por ella los mismos que la ayudaron a construir el personaje que con habilidad y eficacia representó en la pasada Legislatura. Si antes de las elecciones generales la directriz era ayudar a Yolanda a coger posición política y electoral, la instrucción ahora es asfixiarla en la política y en las urnas. Tan nada es lo que parece que si creímos que su mayor problema iba a ser la venganza de Pablo Iglesias hoy sufre porque quien puede acabar matándola es su amigo Pedro". Nadie se lo ha merecido tanto.