La APIF denuncia una reunión de los fiscales investigadores y de los investigados por la filtración del novio de Ayuso

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha anunciado este martes que se levanta de la mesa de negociación del nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) y que no participará en la elaboración del mismo al tiempo que ha criticado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, una figura que no consideran "idónea" para ostentar ese cargo.

En una carta remitida al propio García Ortiz, la asociación asegura que no tiene "más remedio que comunicarle que no va a participar en el grupo de trabajo para la elaboración" del citado Estatuto, y que por tanto no tomarán parte en la reunión fijada para el próximo 7 de mayo.

La APIF se refiere en su misiva a "la última actuación del fiscal general del Estado (en la que, al hilo de un acto de toma de posesión de fiscales", asumió la responsabilidad de la nota de prensa difundida por la Fiscalía de Madrid sobre el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La asociación, en concreto, lamenta que García Ortiz no aclarara este lunes "si la orden partió de él mismo", lo que a su juicio "resulta insuficiente".

"La orden dada por la teniente del Tribunal Supremo a la fiscal que se está encargando del asunto conocido como la querella presentada por el Colegio de Abogados de Madrid y un particular (pareja de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid) contra la Fiscalía Provincial de Madrid y un fiscal de ésta, en el sentido de que debe informar la inadmisión a trámite de la querella en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a nuestro entender, se aleja mucho de la independencia que deben tener los fiscales para poder asumir la instrucción de las causas penales en España", sostiene la APIF.

"Comportamiento anómalo"

En esta línea, la asociación deja claro que no pueden "compartir que en la propia Fiscalía General del Estado, como han informado medios de comunicación, se haya producido, a instancia de la fiscal jefe de la Secretaría Técnica, una reunión de los fiscales que están llevando el procedimiento judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid junto con los fiscales que están en posición de querellados en dicho procedimiento".

"Esto es un comportamiento anómalo que no respeta la debida independencia de los fiscales del caso. En la primera reunión del grupo de trabajo creado en la Fiscalía General del Estado, por parte de nuestra asociación, indicamos que un nuevo Estatuto Fiscal debía contemplar una independencia absoluta en un doble sentido", recuerda.

El primero, apunta la APIF, del Gobierno, ya que la Constitución Española sitúa a los fiscales "dentro del Poder Judicial (con autonomía funcional)". Segundo, añade, que "debía blindarse al fiscal del caso concreto, revistiéndole de total independencia para que no pudiera se inquietado en su labor investigadora, debiendo ser independiente hasta de la propia institución".

"Este último acontecimiento, llevado a cabo por el fiscal general, pone de manifiesto, claramente, su falta de voluntad en profundizar en un modelo de Ministerio Fiscal que pueda asumir, con todas las garantías para el ciudadano, la instrucción de las causas penales", continúa. A juicio de la asociación, "la situación provocada ahora se suma a otros comportamientos del fiscal general, como haber sido condenado por desviación de poder", lo que hace que, para la APIF, "la persona que encarna el puesto no sea idónea para ello".