El mensaje etarra de Bildu no es un error: Otegi ordenó recuperar a los más radicales tras dar por concluido su blanqueo

El líder de Bildu en las elecciones vascas, Pello Otxandiano, acaba de lanzar un mensaje que ha roto la campaña por los comicios autonómicos. El candidato proetarra se he negado, no ya a condenar el terrorismo de la banda asesina ETA —cuestión permanente en una formación que ha acumulado 96 candidatos electorales condenados por ser miembros de la banda terrorista—, sino incluso a reconocer que esa ola de asesinatos, secuestros y demás atentados protagonizados durante décadas por ETA fuese terrorismo. Pues bien, el mensaje no es ningún descuido. Arnaldo Otegi, líder de la formación, ordenó recuperar su mensaje más clásico a la vista de que el proceso de blanqueamiento de su formación ya ha sido logrado al cien por ciento gracias al PSOE. Y tras analizar que en votaciones como la de Durango el pasado 28-M no movilizaron a su votante más clásico y confesadamenete proetarra.

El PSOE ha salido corriendo a criticar las declaraciones de Otxandiano, en un profundo ejercicio de cinismo que ha acompañado de la confirmación de que no rompe ninguno de sus pactos con Bildu. Lo cierto es que el PSOE, obviamente, no descubre nada nuevo, pero sí teme el impacto electoral de estas declaraciones.

Y es que, como confirman a Libertad Digital fuentes políticas del Pais Vasco, el mensaje lanzado por Bildu está perfectamente calculado para rescatar su voto más abiertamente favorable a los asesinatos de ETA. "Otegi confirmó en las pasadas elecciones del 28-M que su voto más abiertamente favorable a ETA se quedó en la abstención en poblaciones como Durango. Y quiere recuperar ese voto demostrando que siguen siendo el partido heredero de ETA", señala esa fuente. "La clave parte de la capacidad de Bildu de absorber más voto progresista. Otegi descuenta que su blanqueamiento como partido ha concluido gracias al PSOE. Y, por lo tanto, su crecimiento por la vía de la izquierda estaría llegando a su fin, a menos que desbanque al PSOE".

Y a eso se ha lanzado Bildu. Porque el mensaje de Otxandiano deja en el más absoluto ridículo al PSOE y el PSOE es el ansiado aliado del PNV. "Con lo que mata dos pájaros de un tiro: por un lado resta credibilidad al PSE-PSOE y le quita potenciales apoyos al PNV", añade.

Si a esa ecuación se le suma la ganancia de voto de Bildu al movilizar a los más etarras, el resultado del mensaje puede ser netamente favorable a los intereses de la formación proetarra.

Hay que recordar que Otxandiano es el candidato elegido intencionadamente por Otegi. Pello Otxandiano es un hombre cercano y afín a Otegi, ha ocupado puestos de responsabilidad interna bajo la tutela del líder durante los últimos años y ha sido miembro de la dirección de Sortu –el partido que releva a la ilegalizada Batasuna-ETA– desde el año 2016. Es más, era hasta hace nada el encargado de desarrollar el programa de EH Bildu, es decir, el ideólogo que bajo la batuta de Otegi diseñaba los pasos políticos que debía afrontar la coalición.

También ha ejercido labores de cargo público como concejal en el Ayuntamiento de Ochandiano, en Vizcaya, donde nació hace 40 años. Se presentó por primera vez en puestos de salida en las elecciones municipales de 2011, con 28 años. Se tituló en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad de Mondragón, la universidad privada del conocido Grupo Mondragón (Eroski, Fagor, Caja Laboral, bicicletas Orbea, Seguros Lagun Aro…) y no ha dejado de utilizar como muestra de pedigrí político que su bisabuelo y dos hermanos de su abuela materna murieron en un bombardeo a la localidad de Ochandiano en 1936, durante la Guerra Civil.