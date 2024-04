El Mundo

"Sánchez reafirma su alianza con Bildu pese a considerar "insuficientes" sus "disculpas a las víctimas de ETA"". Quería decir innecesarias. "El PSOE apoyará como lehendakari a Imanol Pradales y ambos quedarán ligados en los dos ejecutivos. Mientras, Bildu no pasará una factura impagable por quedarse en la oposición. El precio en oro lo ha cobrado por anticipado: el blanqueamiento a toda pastilla de una herencia de sangre y extorsión", dice Francisco Pascual. "Sánchez dormirá tranquilo el domingo, porque su futuro se juega en Cataluña. En los comicios del mes siguiente, los incentivos de los independentistas son mucho más confusos. Para el PSOE, ganar allí también puede ser perder en Madrid". Mejor no matar a Sánchez con antelación, Pascual, da mala suerte.

Dice el editorial que "el cinismo amoral es esperable en EH Bildu. Lo verdaderamente dañino es que el presidente del Gobierno lo comparta. Tras el escándalo artificial protagonizado por el PSOE, que acaba de descubrir que su socio preferente (en el Congreso y en Navarra) y el partido al que ha entregado Pamplona no condena a ETA, ayer el presidente se reafirmó en su estrategia de poder. EH Bildu tiene deficiencias democráticas, vino a decir, pero sus pactos con ellos seguirán en pie. La irresponsabilidad de Pedro Sánchez es inconmensurable". Sorpresa.

El País

"Menos suspense sobre el Gobierno que sobre el ganador". "El no reconocimiento de ETA como banda terrorista por Pello Otxandiano (EH Bildu) ha tenido menos eco en Euskadi que en la capital". La verdad es que el tema de ETA ya no le interesa a nadie. No hay más que ver la bajada de audiencia y lectores cuando se colocan en el centro de la actualidad. Como si se independizan. Eso sólo le debería preocupar a Sánchez, que se quedaría sin apoyos en el Congreso.



Aizpeolea dice que, ay, que me da la risa, "los socialistas, a su vez, se han sorprendido por la falta de empatía de Otxandiano hacia las víctimas de ETA". Venga ya, don Luis, que aquí ya nos conocemos todos y no engañan a nadie. Y el periodista de El País acaba acusando a Feijóo de pactar con Bildu. Los tienen cuadrados esta banda mafiosa mediática sanchista.

ABC

"Imanol Pradales: «Sánchez tiene que cumplir: un referéndum para un nuevo estatus en Euskadi»". Dice Julián Quirós que "el PNV lo tenía todo, lo ha tenido todo durante más de cuatro décadas, pero ahora debe de andar preguntándose qué ha salido mal –aquello de ¿cuándo se jodió el Perú?– para que los cachorros marginales del rescoldo terrorista puedan superarlos como fuerza más votada en el País Vasco". "Dejaron engordar al monstruo y sobre todo dejaron que el sanchismo blanqueara a sus adversarios sin oponer resistencia, incluso participando en una relación múltiple y abierta que ahora les pasa factura. El vaticinio de aquel Arzalluz ha resultado ser el contrario; han sido los del PNV quienes se han dedicado a mover el árbol para que los de Bildu ahora recojan las nueces. Con su pan se lo coman, el mal parece ya irreversible". Algún día tenían que pagar sus traiciones.

Editorializa ABC sobre la gira de Sánchez contra Israel. "El empeño de Sánchez por la unilateralidad en este caso es un error". Vaga solitario por el mundo. "Lo más preocupante de todo es que Sánchez es perfectamente consciente de ello. El presidente sabe que un reconocimiento aventurado por parte de España no mejorará la vida de ningún palestino y nuestro país estará, además, desacreditándose como agente imparcial lo que nos impedirá, en los próximos meses, cooperar como actores creíbles en la construcción de un marco de paz y convivencia en la zona". A Sánchez le importa la credibilidad de España tanto como la de sí mismo.

"Europa debería asumir con coraje y determinación un papel proactivo en la solución del conflicto, pero la imprudencia de Sánchez puede acabar desactivando nuestro crédito exterior. Con tal de ganar una aparente victoria retórica de carácter inmediato, Pedro Sánchez parece dispuesto a sacrificar el largo plazo sobre el que se debería construir la paz". Lo que sea para permanecer en Moncloa. Incluso hacer el ridículo.

La Razón

"Contactos entre PSOE y Bildu para blindar su proyecto". "La vía de diálogo que mantiene en Madrid el PSOE con Bildu, un canal que está permanentemente abierto y que ha funcionado en algunos temas con más diligencia que con el PNV, ya ha servido para tranquilizar las aguas y dejar claro que las cosas que se están diciendo en la campaña vasca forman parte de la escenificación necesaria para capturar al votante, pero que no tienen nada que ver con la estrategia nacional de colaboración, y, si se apura, también autonómica, en un proceso de reordenación de alianzas de la izquierda con el independentismo vestido también de izquierdas, y por el que apuestan firmemente en Madrid".

"En el Ejecutivo, aseguran que la relación con los abertzales en la Cámara Baja es segura, a pesar de la dureza de la ministra Pilar Alegría este martes tildando de «cobarde» a Bildu –mensaje diseñado por los fontaneros de Sánchez–. Ni las críticas fingidas de Óscar Puente censurando las palabras del candidato, soliviantaron a Otegi". Otegi sabe, como sabemos todos, que es puro teatro.