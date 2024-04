La confesión que podría cambiar el final de una de las series más famosas de Netflix: ¿es Rosa Peral inocente?

La confesión de Albert López, condenado por el conocido como crimen de la Guardia Urbana junto a Rosa Peral, ha causado un gran revuelo en los últimos días. Tanto que, al ver la dimensión que adquiría el asunto, él mismo y su abogado han optado por desmentir una información que, en estos momentos, tan solo obra en manos de la junta de tratamiento, cuyas conversaciones con los presos -teóricamente- son absolutamente confidenciales.

La que fuera su amante -que siempre ha defendido que fue López en solitario el que asesinó a su expareja, Pedro Rodríguez- recibió la confesión destapada por El Periódico de Cataluña como un "balón de oxígeno". Su letrada rápidamente anunció su intención de estudiar un recurso para solicitar la revisión de la condena de su defendida. Precisamente por eso, Núria González está convencida de que esa supuesta rectificación responde única y exclusivamente al temor de la deriva que podría tomar el caso tanto judicial como mediáticamente.

El mismo abogado de Albert llegó a hablar en Antena 3 de los cursos que iba a hacer y de los permisos penitenciarios a los que se iba a poder acoger, por lo tanto, es evidente que es porque ha confesado, porque si no, no podría acogerse a ninguno, como ya le han advertido a Rosa

"El mismo abogado de Albert llegó a hablar en Antena 3 de los cursos que iba a hacer y de los permisos penitenciarios a los que se iba a poder acoger, por lo tanto, es evidente que es porque ha confesado, porque si no, no podría acogerse a ninguno, como ya le han advertido a Rosa", explica a Libertad Digital. Pero es más, el propio periodista que avanzó la noticia, Jesús Albalat, aseguraba el jueves que había sido el propio letrado el que se lo había confirmado. "Además, guardo el WhatsApp", insistía en el programa Espejo Público de Antena 3. "Incluso me dice que él ya le había recomendado hace tiempo a Albert que hiciera esta gestión para obtener beneficios penitenciarios", añadía.

De esta forma, el periodista se ratificaba en la información, apuntando, no obstante, que lo que le había confirmado literalmente era la confesión de los hechos que se le imputaban en la sentencia. La única duda que existe, por tanto, es qué es exactamente lo que ha confesado, puesto que lo que considera probado el fallo es que "conjuntamente, o al menos uno de ellos con la anuencia y colaboración activa del otro, agredieron a la víctima y le privaron de su vida".

Sea como fuere, se trata de un giro de 180 grados, puesto que, durante el juicio, Albert mantuvo que no había ningún plan conjunto y que, cuando llegó a casa de Rosa, Pedro ya estaba muerto. Su confesión podría cambiar así el guion de una historia real que el pasado otoño saltó a las pantallas de la mano de Netflix con Úrsula Coberó y Quim Gutiérrez como protagonistas. La ficción pronto se convirtió en una de las más vistas. La gran pregunta ahora es si, a tenor de los acontecimientos, el final aún está por escribir.

Qué dice la sentencia

En marzo de 2020, en plena eclosión de la pandemia del coronavirus, un jurado popular declaró culpables a Rosa Peral y a Albert López del llamado crimen de la Guardia Urbana. El Tribunal consideró probado que ambos habían elaborado un macabro plan para acabar con la vida del novio de la primera, Pedro Rodríguez, cuyo cadáver había aparecido calcinado en mayo de 2017 en un coche abandonado en el pantano de Foix.

La Audiencia Provincial primero y el Tribunal Supremo después ratificarían el veredicto, condenándolos a 25 y 20 años de prisión respectivamente. La pena impuesta a Peral fue mayor por el agravante de parentesco, pero la versión oficial siempre ha mantenido que el asesinato fue cometido por los dos. Durante el juicio, sin embargo, ambos se acusaron mutuamente, declarándose a sí mismos inocentes. Desde entonces, ella siempre ha mantenido la misma versión. Él, sin embargo, ha ido variando su testimonio, hasta terminar reconociendo su culpabilidad esta misma semana.

La trascendencia de la confesión

En el ámbito judicial, este tipo de confesiones son habituales para poder acceder a beneficios penitenciarios, pero, en este caso, la trascendencia es más que evidente: al involucrar a otra persona -Rosa Peral-, la declaración de Albert López podría cambiar por completo la historia de uno de los sucesos que más atención ha suscitado en las últimas décadas; tanto, que solo en Netflix, la plataforma de streaming con mayor número de abonados en el mundo, se pueden ver en estos momentos hasta dos documentales y una serie sobre el caso.

Esto lo cambia todo. Para empezar, porque él, al asumir su culpabilidad, está reconociendo que toda su defensa es una mentira. Pero es que, además, su defensa ha sido utilizada para acusar a Rosa

"Esto lo cambia todo. Para empezar, porque él, al asumir su culpabilidad, está reconociendo que toda su defensa es una mentira. Pero es que, además, su defensa ha sido utilizada para acusar a Rosa", advierte en declaraciones a Libertad Digital su abogada, Núria González, quien ya estudia un posible recurso a su condena. "Ahora toca analizar todas las sentencias para ver qué partes se basan en la defensa de Albert, que acaba de reconocer que es mentira".

Las incógnitas por resolver

Las sentencias dieron por sentado que ambos perpetraron el asesinato, pero dejaron un sinfín de incógnitas por resolver. "Esta confesión es muy importante, porque, si él reconoce que mató a Pedro, ya puede empezar a explicar algo que no se ha explicado hasta ahora, que es cómo murió Pedro -insiste la letrada-. Yo si fuera la familia de Pedro querría saberlo, porque si yo reconozco que lo he matado, sé cómo lo he hecho y la sentencia no dice nada al respecto".

Durante el juicio, se llegaron a poner sobre la mesa diferentes teorías. Entre ellas, que se le hubiera drogado primero y que después se le hubiera golpeado con un objeto contundente o se le hubiera disparado, ya que entre los escombros se encontró un objeto metálico que podría corresponderse con una bala. Después, la exmujer de Pedro reveló que podría tratarse de un llavero con forma de bala que ambos habían regalado a los invitados el día su boda. Los peritos llegaron a partir en dos uno de los ejemplares facilitado por esta, y reconocieron que, al tratarse de una bala blindada con núcleo de plomo, podría ser perfectamente "compatible" con el hallazgo de la Policía, por lo que la sentencia elude la forma en la que Pedro fue asesinado.

La confesión de Albert plantea ahora muchas dudas… ¿Cómo murió? ¿Alguien disparó? ¿Es lo mismo disparar que no disparar? Esto nos abre el campo por completo

"La confesión de Albert plantea ahora muchas dudas… ¿Cómo murió? ¿Alguien disparó? ¿Es lo mismo disparar que no disparar?", se pregunta la abogada de Rosa Peral. "Esto nos abre el campo por completo. El problema es que las declaraciones realizadas en las juntas de tratamiento son confidenciales", lamenta, no sin antes subrayar la injusticia que esto puede suponer en un caso como el que nos ocupa. "Cuando solo afecta al que se declara culpable, no hay problema, porque, además, en muchos casos lo hacen para obtener permisos, porque si no, no te dejan salir, pero es que, en este caso, afecta a una tercera persona que es Rosa y esto puede cambiarlo todo, porque aquí la única que ha mantenido su inocencia desde el principio es ella, y Albert ya es la quinta versión que da".

Rosa mantiene su inocencia

La firmeza de Rosa Peral a la hora de mantener su versión es otro de los argumentos que su abogada esgrime para defender su inocencia: "A diferencia de lo que ha hecho Albert, ella jamás ha reconocido que participase en el asesinato de Pedro. Y no lo va a reconocer nunca, porque, según sus propias palabras, no lo ha hecho". Si lo hiciera, ella también podría acceder a los beneficios penitenciarios que tanto anhela. Sin embargo, aun sabiendo a lo que se expone, está dispuesta a mantener su versión hasta el final.

Cuando cumplió la cuarta parte de su pena, empezó a pedir permisos y siempre se le han denegado por la única razón de que nunca se ha declarado culpable. Si no lo hace, sabe que no podrá salir de prisión hasta 2042 y, aun así, se mantiene firme

"Desde agosto del año pasado, cuando cumplió la cuarta parte de su pena, empezó a pedir permisos y siempre se los han denegado por la única razón de que nunca se ha declarado culpable. Si no lo hace, sabe que no podrá salir de prisión hasta 2042 y, aun así, se mantiene firme- insiste González-. Ella reconoce que hizo otras cosas, que encubrió, que estuvo allí y que no hizo lo que tenía que hacer, pero asegura que no mató a Pedro y el hecho de que, a pesar de todo lo mantenga y que Albert haya confesado, es lo que empieza a corroborar su versión".

En esta línea, la abogada recuerda que Rosa Peral fue detenida cuando acudió a declarar voluntariamente, y lo hizo precisamente para denunciar a su amante, el mismo que ahora se autoinculpa. "Jamás la creyeron y ahora se empieza a demostrar que igual era verdad, así que vamos a estudiar todo para intentar poner las cosas en su sitio", advierte. Mientras tanto, en Netflix se frotan las manos, ya que este cambio de guion ha vuelto a poner en boca de todos la que ha sido una de sus grandes apuestas de la última temporada.