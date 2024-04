La "aragonesa tozudez" de Federico Jiménez Losantos

El Mundo

"El colapso de la vivienda aboca a liberar suelo y bajar impuestos como el IVA para la compra de casa". ¡Hombre! Alguien con sentido común. "El Banco de España advierte de que las dificultades para acceder a una casa podrían provocar "menor crecimiento económico". Propone promover a los "grandes tenedores" y compensar a los propietarios con inquilinos vulnerables con impagos". Hay vida inteligente en este país.

"Las medidas cortoplacistas aplicadas por el Gobierno, con la Ley de Vivienda a la cabeza, han incrementado la inseguridad jurídica, con lo que el alquiler se ha restringido y los precios se han disparado. Todo ello envuelto en un relato dogmático con el que se ha demonizado al pequeño propietario mientras se extendía el bulo de que la mayoría de la vivienda en alquiler en España pertenece a fondos buitres". Esta panda de inútiles han creado un problemón de narices con su ineptitud. Y nosotros pagándoles el sueldo y los casoplones.

"Una cúpula fiscal afín a García Ortiz se inclina por no ver delito en la filtración del novio de Ayuso". ¿Y para cuándo los negocietes de Begoña Gómez y Pedro Sánchez? ¿Y el fraude del hermano del presidente, para cuándo? "El PP recurre el archivo del "conflicto de intereses" de Sánchez para poder llevarlo a los tribunales por no inhibirse en el rescate a Air Europa". No servirá para nada, pero al menos lo intentan.

Federico Jiménez Losantos comenta, o más bien advierte por enésima vez con "aragonesa tozudez" de la "asombrosa anomalía genética de los jueces españoles, los únicos del mundo inmunes a la corrupción del narcotráfico". Nadie (menciona varios cerebros privilegiados) ha explicado "la misteriosa enzima que consigue que el juez español sea invulnerable a la tentación de soltar a un narco y cobrar su puesta en libertad".



"Málaga es, después de Madrid, lo más próspero de la España actual, pero la justicia renquea. El decano de los ropones pidió y consiguió en su día el encarcelamiento ilegal, pero "ejemplarizante" de la Pantoja, y su Audiencia ha puesto en libertad, con el eficaz impulso de la Fiscalía Antidroga, al capo de la Mocro Maffia holandesa, terror de la Casa Real -cuya princesa Amalia se refugió en España- del Gobierno, de los parlamentarios y de los periodistas, a los que asesina. Controlan el tráfico en Europa y unen las redes del Cartel de los Soles -el de Delcy, cuyo abogado es Garzón- y las del vecino reino del hachís. Cinco años de trabajo policial a la basura". Es un caso realmente extraño, la verdad. Ese juez nos debe una explicación.

"¿Riesgo de fuga? Evidente. ¿Fianza? 50.000 euros. ¿Se fugó? De inmediato. "Descoordinación" judicial, dicen. Coordinación entre el dinero del narco y sus benefactores, murmuran. No conocen la milagrosa enzima que blinda la ética judicial española. Ejemplo: Alvarone. Ayer volvieron a filtrar a la Ser ilegalmente datos sobre el trato de conformidad con Hacienda del novio de Ayuso. Es de cárcel, pero seguro que también salía". Con la mafia sanchista todo lo que está sucediendo en España es ilegal.



El País

La filtración de Alvarone abre el periódico ultrasanchista, portavoz de los delitos del régimen. "La pareja de Ayuso aceptó una pena de ocho meses por fraude". Un delito más de la fiscalía. "La cúpula fiscal afronta un debate de alto voltaje sobre la denuncia de la pareja de Ayuso". "La Junta de Fiscales de Sala examina dividida si se debe archivar la querella de González Amador por revelación de secretos o abrir una investigación". Hombre, no hay nada que discutir, hoy abre el periódico del régimen con eso. De los trapicheos de la mujer del presidente no les puedo informar, no hay ni una palabra, pero algo grave está pasando con Begoña y el hermano de Sánchez porque la basura ultra va a saco contra Ayuso.

El editorial apoya las protestas en Canarias contra el turismo. "España es una potencia mundial en la industria turística, pero su éxito está provocando tensiones crecientes en algunos de los destinos más demandados por los visitantes. El pasado fin de semana, miles de ciudadanos salieron a las calles en las islas Canarias en unas protestas multitudinarias que muestran el hartazgo de la población con un modelo de turismo de masas que expulsa a la población local y sobreexplota los recursos naturales. Canarias tiene un límite, coreaban los asistentes, un lema que sin duda puede extenderse a otras regiones. La protesta es cada vez más generalizada y exige repensar un modelo turístico más inclusivo y sostenible". "Las protestas deben ser escuchadas. Si el negocio turístico expulsa a la población local para satisfacer a una demanda ilimitada acabará muriendo de éxito". También rechazaron extraer petróleo. A lo mejor lo que acaban es muriendo de hambre. En fin, allá cada cual con lo que desea.

ABC

"El Gobierno duda de que la reapertura de Pegasus vaya a destapar al autor del espionaje". Quién sabe, a lo mejor acabamos sabiendo por qué tiene Marruecos cogido a Sánchez por sus partes." La Justicia madrileña abre diligencias previas contra Begoña Gómez por el caso Air Europa". Hombre, alguien que se mueve con los trapicheos de la mujer del presidente.



"Francia nos coloca ante el espejo de nuestra impostura, a cuenta del jaqueo del teléfono móvil de Pedro Sánchez. Ya resulta extraño, o sintomático, la velocidad con la que se archivó el caso a raíz de la falta de entusiasmo gubernativo para esclarecer un asunto turbio que supone un riesgo potencial para la seguridad nacional y puede condicionar el margen de autonomía del poder ejecutivo", dice Julián Quirós.

"Los mismos que alentaron una campaña de escándalo por las amenazas postales e inofensivas de un perturbado hacia Marlaska y Maroto (cuyo riesgo quedó neutralizado en la mismísima puerta de entrada de los ministerios) orillan la importancia de un ataque de piratería informática que ha llegado hasta el bolsillo donde el presidente del Gobierno lleva su teléfono móvil. Algo no encaja en unas reacciones tan discordantes". Oh, sí que encaja. La mafia sanchista y sus medios de comunicación.

María José Fuenteálamo está a favor de quitarle la medicación a los enfermos mentales como ha propuesto la zumbada ministra de Sanidad, Mónica García. "La de Sanidad se ha mojado con un tema que, a tenor de algunos comentarios médicos, también resulta espinoso. Va a elaborar un plan para que se receten menos psicofármacos". Vamos, que la misma tía que promovió revueltas de médicos reniega ahora de sus compañeros.

"Mónica García no ha dicho abajo los psicofármacos, ni que se corten los tratamientos de los pacientes que los necesitan, ni de aquellos a quienes les mejoran la vida. Ha dicho que hay que recetarlos menos. Sabe que con eso, más que a los facultativos, a quien se va a echar encima es a las farmacéuticas. No infravaloremos su valentía". ¿Quiere decir Fuetálamo y Mónica que los psiquiatras son narcotraficantes? Pues los progenitores de la ministra eran los dos psiquiatras.

"Pregunten a su médico de cabecera cuántos pacientes llegan diciendo: «Doctor, vengo a que me recete pastillas para dormir». O para la depresión, o para la ansiedad". Vamos, que la vida en un valle de lágrimas y estamos en el mundo para sufrir. Pues allá tu, María José, pero la mayoría preferimos creer que los médicos son profesionales, no camellos, como sugieres.

La Razón

"Debate en el PP por los riesgos del bloqueo del CGPJ". ¿Se van a pasar la vida debatiendo sobre lo mismo? "Salvador Illa: "Puedo garantizar que no habrá referéndum con nuestro apoyo"". No nos hagas reír, Illa, tu aquí no decides nada.

Francisco Marhuenda dice que "es una gran noticia que la Audiencia Nacional reabra el caso Pegasus, que es el nombre del software instalado en los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y de los ministros de Defensa, Interior y Agricultura". "Hay que asegurarse de que no se ha comprometido la seguridad nacional, así como la libertad de actuación de nuestro Gobierno en política exterior. Es algo en lo que el PP, acertadamente, viene insistiendo y que Sánchez debería ser el primer interesado en clarificar. Es sorprendente que Francia esté más interesada que nosotros en saber qué es lo que ha sucedido. Por otra parte, la tendencia irrefrenable del sanchismo hacia la opacidad contrasta con lo que reclamaba cuando estaba en la oposición". Marhu, Sánchez hace todo lo contrario de lo que dice constantemente, no hay que remontarse a cuando estaba en la oposición.

Vicente Vallés habla de lo complicado que lo tiene el PP. "Al Partido Popular le iría bien una pausa valorativa para dedicársela a sí mismo, en el intento de aclarar qué quiere ser de mayor". Que nos tiene a todos mareados.

"El líder popular, inasequible al desaliento, mantiene la conmovedora esperanza de que llegará el día en el cual, el PNV y los posconvergentes volverán a ser aquellos que pactaron con el PP para llevar a Aznar a La Moncloa. Pero el PNV de ahora es el que echó a Rajoy del poder, apoyando la moción de censura de Pedro Sánchez. Y Junts es la antítesis de lo que fue la Convergencia de Pujol. De donde no hay es difícil sacar algo". Feijóo no se ha enterado del cambio que se ha producido en España bajo en sanchismo.

"En tres semanas llegan las elecciones catalanas. Será otro examen en territorio comanche para el Partido Popular. Pero sin superar pruebas difíciles no se alcanza el poder". No nos engañemos, Vallés, el PP no tiene nada que hacer ni en el País Vasco ni en Cataluña. Más nos valdría que se independizaran.