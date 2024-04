Liaño, Macías, Ollero y Zaragoza: "La independencia del Poder Judicial está en peligro por la injerencia política"

La Universidad de Villanueva (Madrid) ha celebrado este miércoles un nuevo encuentro de ‘Diálogos en la Universidad’, esta vez sobre "La independencia del Poder Judicial".

El coloquio ha estado moderado por el colaborador de Esradio y Libertad Digital, Cayetano González y en él han intervenido Andrés Ollero, magistrado emérito del Tribunal Constitucional; José María Macías, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ; Javier Gómez de Liaño, abogado y exmagistrado de la Audiencia Nacional; y Javier Zaragoza, fiscal de Sala del Tribunal Supremo.

Al ser preguntados sobre el peligro que existe en la actualidad para la independencia del Poder Judicial, el vocal del CGPJ José María Macías ha asegurado que "existen motivos para creer que existe el peligro y que éste puede madurar. Tenemos indicios y existe esa percepción. El problema no está en los jueces, sino en la injerencia política en los jueces".

Gómez de Liaño aseguraba al respecto que "a la justicia de hoy no la conoce ni su madre. Hay que arrimar el hombro y contar lo que pasa. El Poder Judicial es un poder del Estado y no del Gobierno. Hay que evitar que el CGPJ sea blanco de la injerencia política. Es necesario proteger al Tribunal Supremo. Negar la legitimidad del Supremo con las acusaciones de supuesto lawfare es de políticos del tres al cuarto. Hay que reavivar la figura del fiscal independiente. El fiscal general del Estado no puede ser de nadie".

El fiscal Javier Zaragoza afirmaba que "la justicia es un poder independiente, cuya independencia ha disminuido. Hay que cambiar el modelo de elección del fiscal general del Estado y del sistema de renovación del CGPJ. Se debe retomar la figura del Ministerio Público y profundizar en el modelo constitucional, dejar comportamientos que se acercan al poder ejecutivo

"Es necesario un cambio estructural en el sistema, ahora mismo con las condiciones actuales, los fiscales no podemos asumir la instrucción de las causas. No se puede designar como fiscal general a alguien que no sea considerado idóneo, también hace falta independencia presupuestaria. En asuntos concretos el fiscal general no debe intervenir, hay que cambiar la filosofía", añadía Zaragoza.

El fiscal del Supremo apostillaba su intervención apuntando que "una de nuestras misiones como fiscales es velar por la independencia judicial. Legalmente la Fiscalía no depende del Gobierno, sin embargo, el fiscal general no es independiente ni se siente independiente del Poder Ejecutivo. Hay que recordar que el fiscal general no tiene estatus jurídico".

Por último, Andrés Ollero destacaba que "hay gente que quiere hacer peligrar el Poder Judicial y España. Desde el punto de vista institucional viendo el CGPJ, el Poder Judicial está en una situación lamentable porque se está malinterpretando la Constitución empezando por el propio Tribunal Constitucional. Dejar vacantes en el Tribunal Supremo como ha permitido el Gobierno es poner dinamita en el Poder Judicial. Lo peor que hay hoy en día son los políticos, el problema no está en el Poder Judicial, es una cuestión bastante clara".

Cabe destacar que al coloquio han asistido numerosos miembros del mundo judicial como fiscales, vocales del CGPJ o magistrados del Tribunal Constitucional. La sala de actos de la Universidad de Villanueva se ha llenado para escuchar a estos importantes miembros del mundo judicial que han arrojado luz con sus análisis sobre el difícil momento que atraviesa la justicia en España.