Desconcierto en la prensa extranjera con la treta de Sánchez, que echa por tierra su imagen

El anuncio de Pedro Sánchez con una carta de casi tres páginas de que iba a "parar y reflexionar" tras la apertura de diligencias por los negocios de Begoña Gómez saltó casi de inmediato a medios de comunicación internacionales, que llevaron a sus portadas así, por primera vez, las sospechas sobre los negocios de la mujer del presidente ilustrando sus noticias con fotos de la pareja.

Los nombres de Begoña Gómez y de Pedro Sánchez se mezclan con las palabras "corrupción", "sospecha" e "investigación" en titulares que manchan la imagen internacional del presidente que él tanto ha procurado preservar. The New York Times, por ejemplo, señala cómo el anuncio de Sánchez de que "estaba considerando dimitir" provocó un shock en España y "arrojó dudas sobre el futuro político de quizás el líder progresista más importante sólo meses después de que desafiara las expectativas" garantizándose un segundo mandato aglutinando apoyos. El medio señala las pesquisas abiertas sobre un posible "tráfico de influencias" del que "no se conocen más detalles".

En Reino Unido, la BBC señala cómo Sánchez "decide parar sus deberes públicos mientras su mujer se enfrenta a una investigación" y en el interior, además de citar las diligencias abiertas, resume la pieza de El Confidencial sobre las pesquisas profundizando en los motivos y citando los acuerdos de Globalia con el Africa Center así como el rescate de Air Europa en la pandemia. Alude también al semblante "disgustado" que exhibió el presidente tras la sesión de control en que aludió al asunto.

The Guardian, mientras, destaca en el titular las acusaciones de Sánchez contra prensa y rivales: "El primer ministro español se plantea dimitir por el "acoso" político mientras su mujer se enfrenta a una investigación". El diario británico enfatiza dentro cómo el presidente se ha apartado de sus funciones públicas "atacando a medios y adversarios" tras la apertura de diligencias. Dice el diario británico de orientación izquierdista que Sánchez "tiene fama de ser un astuto y audaz político", pero tras recordar algunos de sus hitos señala cómo en los últimos meses sus "tratos con separatistas vascos y catalanes, y el asunto aún caliente de la amnistía, han dado paso a acusaciones de la oposición de cinismo y de estar dispuesto a hacer lo que sea necesario con tal de seguir en el poder".

En Francia, Sánchez también acapara titulares: Le Monde destaca cómo se plantea dimitir por los "negocios" de su mujer y otros grandes diarios como Le Figaro analizan la forma en que reaccionó Sanchez: con un "objeto político no identificado" que no es ni una dimisión ni una mera reacción sino una "carta ciudadana" que "sorprendió a toda España".

La noticia corrió por prácticamente todos los países europeos con titulares también en Italia, como el de El Corriere della Sera, que también lleva a la "primera dama" española al titular, como la califica, y que profundiza dentro en la "insólita" carta del presidente y en lo "imprevisible" de la política española. Añade el diario los "rumores" que recorrieron los "pasillos de Bruselas": si el presidente podría dimitir para tratar de convertirse en presidente del Consejo Europeo.

En Alemania, mientras, el semanario de izquierdas Der Spiegel señala cómo Sánchez "baraja su dimisión" y cómo lo anunció mediante una "sorprendente" carta deteniéndose a explicar luego las sospechas sobre Begoña Gómez, a quien define como una "experta en márketing". De la noticia se hacen eco prácticamente todos los grandes diarios del país: el Frankfurter Allgemeine Zeitung se pregunta si "tirará la toalla" señalando cómo la oposición española lo pone en duda.