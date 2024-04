El abogado de Puigdemont pronostica en el Senado que la amnistía superará el examen europeo

El abogado de Carles Puigdemont y uno de los autores de la Ley de Amnistía, Gonzalo Boye, ha comparecido en el Senado a propuesta de Junts per Catalunya (JxCat) para defender las supuestas virtudes de la norma y su presunta excelencia jurídica. Boye ha asegurado que la ley "encaja en el ordenamiento de la Unión Europea, encaja en la Constitución y no contraviene el ordenamiento jurídico, es armónica con el ordenamiento".

El letrado ha destacado además que "la ley es buena técnicamente, es una buena solución y al final va a resistir el paso del tiempo y el peso de las cuestiones prejudiciales como lo hemos venido demostrando en estos siete años en los que hemos ido diciendo cuidado con esto, cuidado con esto y ha terminado siendo cierto".

Boye, encausado por blanqueo de capitales del narco Sito Miñanco, uno de sus clientes, y condenado por el secuestro a cargo de ETA del empresario Emiliano Revilla, ha presumido de la ley hasta el punto de decir que no sólo era buena para Puigdemont si no también para el conjunto de los ciudadanos. Preguntado si Puigdemont confiaba en la norma, Boye ha dicho que "el que tiene que estar confiado soy yo, que soy su abogado. Y confío en la ley y en el Estado de Derecho". "Pero, sobre todo, quienes tienen que estar confiados son los ciudadanos; la ley es buena para todos porque si una ley es solo buena para uno no es una buena ley".

El letrado se ha mostrado sumamente orgulloso de la ley y de su labor como defensor del expresidente de la Generalidad hasta el punto de proclamar que "yo soy un perro verde hasta que la gente se pone las gafas adecuadas y ya no me ve verde porque lo que decimos son cosas de sentido común".

En cuanto a la polémica suscitada por la Ley de Amnistía, Boye ha manifestado que "hemos hablado con mucha gente en muchos sitios, en muchos países y no entienden el debate que estamos teniendo y no lo entienden porque tampoco entendían por qué hemos llegado hasta donde hemos llegado".