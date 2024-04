Estas son las pruebas que apuntan a Illa en el caso PSOE-Koldo y el candidato de Sánchez a las catalanas ha escondido

Salvador Illa ha pretendido esconder en sus comparecencias ante las Cámaras por el caso de corrupción del PSOE el retrato un sinfín de pruebas diseminadas en el sumario judicial. Pero existen y plasman su nombre en conversaciones con la trama, en permisos en sus contratos, en contratos de su departamento y hasta en "permisos" cruzados en contratos como el de Canarias. Y es que Illa tiene un problema con el caso PSOE-Koldo y le salta en plenas elecciones catalanas.

Los mensajes intervenidos a los implicados en la trama corrupta dibujan un retrato más amargo de Salvador Illa del que él pretende dar ahora ante el Congreso y el Senado. El habla de que no sabía nada ni de Koldo ni de la trama hasta que saltó el caso judicial. Pero nada de eso es verdad. Los mensajes interceptados por la Unidad Central Operativa (UCO) describen a la perfección, por ejemplo, una conversación de 2020 en la que se recoge sin matices una captura de la entrada en Wikipedia de Salvador Illa junto a la siguiente frase: "El ministro ha dado el OK". Ministros no hay tantos y con esa referencia previa sólo uno. En otras comunicaciones interceptadas por la UCO, los miembros de la trama dejan, además, constancia de la necesidad de contar con el permiso de Illa para llevar a cabo sus contrataciones: "Han hablado y lo ve bien, así eso era un hándicap y que en principio está salvado…", dicen en referencia al Ministerio de Sanidad.

En otra conversación fechada en enero de 2021, uno de los miembros asegura que debe ir, "sí o sí a la comida con el jefe de Gabinete de Illa". "Deberíamos preparar qué queremos o qué le vamos a pedir", añadió. Las gestiones debieron ir bien con la persona de máxima confianza de Illa en el Ministerio, porque los siguientes mensajes de la conversación señalan lo siguiente: "Estamos in". Otro de los miembros de las trama, de hecho, menciona en un determinado momento otro foco de contratación, pero lo liga igualmente al permiso de Illa. Así, en ese chat se señala que Illa había quedado en hablar "a la siete" con "el de Canarias" para autorizar otra de las ventas de material.

La conversación corresponde a los ya conocidos como "Cuatro Mosqueteros", un grupo que lideraba Víctor de Aldama, el contacto de la mujer del presidente Sánchez, Begoña Gómez, con Globalia en las fechas de la negociación del rescate de este grupo empresarial. Y la UCO resume los mensajes de la siguiente manera: "El 20/8/2020 Nacho manda un mensaje y dice que hoy llamaran, a las 7 habla "Illa" con el de Canarias para darle en principio el ok". "En principio para darle el ok", añade otro de los intervinientes en el chat. Otro de los miembros de la trama pregunta que si no les han avisado aún. Y otro contesta que aún no: "Llamarán hoy". Efectivamente la confirmación llegó rápida: "Nacho manda un mensaje diciendo que han aprobado desde Sanidad el proyecto, que acaba de colgar con Víctor, que mañana les cuenta".



Por lo tanto, la linea de permisos de Illa no acababa en Koldo, sino en Víctor de Aldama, que se confirma, una vez más, como una persona decisiva en la trama del PSOE. Y él era el contacto de Begoña Gómez en las reuniones con el CEO de Globalia justo cuando la compañía necesitaba el rescate de más de 600 millones del Gobierno. "César pregunta que si tienen plazos, y Nacho le dice que sí pero que están en marcha", señala más tarde la UCO. En ese momento aparece Koldo en escena: "Me ha llamado nuestro amigo K, me ha dicho que, que todo ok, que todo hecho y que todo va funcionar y que el lunes tengamos una jornada de trabajo para ver como se estructura todo", señala otro de los miembros de la trama. Lo que confirma la órbita de coordinación con el entonces presidente canario, Ángel Víctor Torres, y a Salvador.

Hay que tener en cuenta que, más allá de Koldo y de Juan Carlos Cueto -responsable último, según la UCO, de las decisiones de Soluciones de Gestión-, los otros cabecillas de la trama son Víctor de Aldama, Javier Serrano, César Moreno e Ignacio Díaz Tapia, integrantes del grupo de Whatsapp de ‘Los 4 mosqueteros’. Serrano y Moreno son los primeros que hablan de las negociaciones con Illa, tal y como muestran las conversaciones intervenidas por la UCO. El 10 de agosto de 2020, Javier Serrano envía una fotografía a César Moreno en la que se puede ver a David Siguero Casero, consejero delegado de Megalabs, antes de una reunión clave para conseguir un contrato en un ministerio. Una reunión que, según confirman después fue un "éxito" poque "el ministro ha dado el ok". Ese ministro, como queda acreditado en las conversaciones, una vez más, era Salvador Illa.

El otro integrante del grupo de whatsapp de ‘Los 4 mosqueteros’ que lidera Víctor de Aldama es Ignacio Díaz Tapia, conocido en el grupo como ‘Nacho Flashback’. Díaz Tapia, ejecutivo de Megalabs, también contactó con el entorno más próximo de Salvador Illa. Díaz Tapia tenía hilo directo con el jefe de gabinete de Salvador Illa y con la Presidencia del gobierno de Canarias. Y, por supuesto, con Koldo. Díaz Tapia, por otra parte, viajó a Venezuela el 4 de octubre de 2023, ya con las investigaciones totalmente lanzadas. Lo hizo trece días antes de que se hiciera oficial el nombramiento del comandante de la Guardia Civil implicado en la trama -parece ser el autor del chivatazo para que eludieran a la Justicia- en la Embajada española en Venezuela.