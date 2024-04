La Ser pone en la diana a la hija del juez que investiga a Begoña y en el PSOE preguntan: "¿Hay que inhabilitarlo?"

Cuestionar o atacar a los familiares es intolerable siempre que estos no estén emparentados con Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo o Juan Carlos Peinado, el juez que ha admitido a trámite la denuncia que Manos Limpias ha interpuesto contra Begoña Gómez, la mujer Pedro Sánchez.

"Sin ningún rubor, el Sr. Feijóo y el Sr. Abascal, y los intereses que a ellos les mueven, han puesto en marcha lo que el gran escritor italiano, Umberto Eco, llamó ‘la máquina del fango’", denunció el presidente del Gobierno en su misiva. Una denuncia a la que se han sumado prestos sus medios afines y tertulianos de cabecera.

Para contrarrestar fuertemente ese fango, uno de ellos – la Cadena Ser- ha decidido señalar y cuestionar al juez Peinado utilizando para ello a su hija: "Así es Juan Carlos Peinado, el juez que investiga a Begoña Gómez: aspiraciones a cargos truncadas y una hija de concejal en el PP", titula su información la emisora de Prisa.

"El juez Juan Carlos Peinado, que ha admitido a trámite la denuncia del pseudosindicato ultra contra Begoña Gómez, cumplirá en septiembre 70 años", arranca la noticia donde se señala que "ha colaborado en diferentes jornadas judiciales convocadas por la APM y su hija, Patricia Peinado, es concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón desde 2023, municipio que dirige desde entonces Paloma Tejero, quien fuera viceconsejera de Ayuso y diputada autonómica durante dos legislaturas con la actual presidenta madrileña".

Pero hay más: "La Cadena SER ha hablado con la hija del juez Peinado. A la pregunta de si conversa con su padre en las reuniones familiares de los casos que instruye y en concreto, si habló o tenía conocimiento de la denuncia de Manos Limpias contra la esposa del presidente del Gobierno, Patricia Peinado se ha limitado a asegurar que ‘si es algo del trabajo de mi padre no me voy a meter’".

De la información de la emisora se desprende cierta inquina personal contra el magistrado en cuestión pues admite en el último párrafo que "ha instruido entre otros casos el de la imputación a 12 periodistas, entre ellos a la SER, por informar sobre el caso de los CDR, que acabó archivando".

"El lobby del lawfare, lanzado: investigar a la mujer de Sánchez es un señalamiento ultraderechista. Señalar a la hija de un juez es periodismo de calidad", escribió la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo en X, antes Twitter.

Eldiario.es, digital de Ignacio Escolar, ha decidido publicar este jueves mismo una información contra Feijóo, colocando para ello en la diana a su hermana. "Feijóo dice que no permitiría a su pareja contratar con la administración... pero sí dejó a su hermana hacerlo con la Xunta", titula. Para ello se basa en informaciones publicadas anteriormente por Público y la Cadena Ser. Además, el digital de Escolar pasa después a hablar de la prima y el cuñado del presidente del PP.

"¿Hay que inhabilitar a ese juez?"

También la Ser sacaba a primera hora de este jueves una información en la que aseguraba que Manos Limpias había admitido la posibilidad de que su denuncia contra Begoña Gómez se basara "en noticias falsas". Para apoyar esta afirmación aludía al comunicado emitido por el sindicato en el que se afirmaba que "será ahora el juez quien deberá comprobar si dichas informaciones periodísticas son ciertas o no". Como en cualquier denuncia.

Pero el titular despertó la indignación de la secretaria de Organización del PSOE en Castilla y León, Ana Sánchez, que a través de sus redes sociales fue directamente a por el magistrado. "Que manos limpias son unos sinverguenzas (sic) es conocido, ahora la pregunta es; (sic) ¿hay que inhabilitar a ese juez?". La cacería contra Peinado ya está en marcha.

"No estamos aquí para la lloriquería"

Sobre ello alertó la propia presidenta de la Comunidad de Madrid este mismo jueves. "¿Saben realmente lo que está pasando aquí? Que Sánchez se encierra 5 días para ver cómo triturar a los jueces, a la oposición y la prensa independiente a partir del lunes". Ayuso avisó de que "sus redes mediáticas" ya están abonando el argumentario del lawfare. Y lanzó una seria advertencia a Sánchez. "No se atreva a tocar el Poder Judicial".

La presidenta madrileña habló también de los ataques a su entorno para tratar de desgastarla políticamente y que lleva sufriendo desde que fue designada como candidata. "Yo llevo cinco años sufriendo todos los ataques posibles. Todos". Y recordó cómo se la recibió con una comisión de investigación sobre Avalmadrid y el préstamo que concedió a su padre. "Una comisión pactada por mis propios socios de gobierno", dijo en relación a Ciudadanos.

"He recibido todos los insultos, todas las descalificaciones de todos los niveles. Lo más grave que le puedas llamar a una persona a mí se me ha llamado durante años". Se refería a los calificativos de "asesina" auspiciados por Podemos o Más Madrid, primero con Mónica García al frente y ahora con Manuela Bergerot. "Después han decidido hacer un árbol genealógico, empezando por mi padre fallecido hace diez años hasta primos, tíos… No han dudado en tejerles, uno a uno, una trama".

En este punto, Ayuso recordó las palabras del propio Sánchez desde Rabat, cuando el caso Koldo acaba de estallar. Desde allí, en rueda de prensa, el presidente no dudó en acusar a su hermano de corrupción a pesar de que su caso ha sido archivado en todas las instancias judiciales. También lo hizo desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados durante el debate de investidura o en sesiones de control al Gobierno. "Mi entorno abre portadas a cuatro columnas; luego, en fin…, la situación no es ni medio parecida: sus cinco semanas a mis cinco años no tienen nada que ver".

Pero la presidenta no cree que "estemos aquí para la lloriquería". Al menos ella, que está "muy comprometida" con lo que está haciendo "y no voy a dejar que esto cambie lo que estamos haciendo en la Comunidad de Madrid porque la Comunidad de Madrid está por encima de mis intereses o de mi situación. La responsabilidad que tengo con España, a través de Madrid, es inmensa y, por tanto, el papel de víctima no funciona ni ha de interesarle a nadie. Lo que duela más o duela menos se gestiona en casa, que para eso somos profesionales".