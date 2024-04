La fecha de registro en el Congreso de los Diputados del texto del partido de Pedro Sánchez es el 19 de abril, dos días antes del golpe en la mesa electoral de Bildu y en plena polémica por quienes quisieron ver en la defensa de Bildu del pasado etarra, en plena campaña electoral, un hecho novedoso. El PSOE no dejó de rasgarse las vestiduras por las palabras del candidato de Bildu, que se negó a admitir como terrorismo los asesinatos de ETA, pero no, por supuesto, sus alianzas, sobre las que no dudó en reafirmar su propósito de mantenerlas a toda costa. Pero, si ese era el retrato del cinismo más obvio, por escrito llego el cinismo más expreso. Y es que el Grupo Parlamentario Socialista, dejó constancia de su registro de un texto en defensa de las víctimas de Franco. Sin una sola palabra para las víctimas de ETA.

El redactado del partido de Pedro Sánchez exigía "reafirmar el deber y el compromiso de nuestra sociedad democrática de proceder a la dignificación, el reconocimiento y la reparación de los hombres y mujeres que fueron víctimas", pero no de ETA, sino "de la Guerra de España (1936-1939) y, posteriormente, sufrieron y padecieron las consecuencias y la represión de la dictadura franquista".

El PSOE igualmente mostró su compromiso para que el "Gobierno de España siga desarrollando, aplicando y garantizando, en el marco de sus competencias, la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática en todas las Comunidades Autónomas", memoria de las víctimas, pero de Franco. Las de ETA, por lo visto, no existen en este texto. Hay que recordar que, más allá de la labor de memoria y muestra de respeto hacia las víctimas, existe una cuestión judicial: hay 378 asesinatos de ETA sin juzgar. Y nada se hace ni se dice sobre ese asunto.

Pero el PSOE va a lo suyo. "El pasado 29 de febrero, Aragón se convirtió en la primera Comunidad Autónoma de nuestro país en derogar su ley de memoria democrática. Este hecho viene como consecuencia de los resultados en las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023" señala el PSOE, en referencia al triunfo del PP en esa y otras comunidades autónomas. "Además de la comunidad autónoma aragonesa, territorios como Cantabria o Extremadura han iniciado ya los correspondientes procedimientos en sus asambleas legislativas para derogar su normativa autonómica de Memoria democrática; mientras que otros como Castilla y León o la Comunidad Valenciana han presentado nuevas leyes autonómicas «de concordia» en sustitución de las anteriores", señala el PSOE. "A ello hay que añadir las situaciones de regiones como Madrid, Galicia y Murcia, que carecen de legislación propia", subraya el partido de Sánchez.

El PSOE que no recuerda a ETA acusa en ese momento al resto de "oleada negacionista". Es más, cita "el artículo 9.1 de nuestra Constitución: «Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico», añadiendo su apartado 2.º, además, que: «Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social". Lo señala tras el brutal avance de Bildu en las elecciones vascas mientras sigue celebrando homenajes a etarras y el Gobierno de Pedro Sánchez no hace nada para impedirlo.