Zapatero llama a "movilizarse" por Sánchez: "Tiene una tentación de decir no puedo"

En medio de las múltiples reacciones a la desconcertante maniobra de Pedro Sánchez y sus cinco días "para parar", destaca la del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, uno de sus más fervientes defensores. En una entrevista en la SER, Zapatero ha apoyado cada palabra del victimista texto de Sánchez y no ha dudado en hablar de amor, como hizo el presidente.

"Le vi la cara en el Parlamento. Sé qué noche pasaron", ha dicho Zapatero señalando que Sánchez "tiene una normal y comprensible tentación de decir "no puedo". En su opinión, ante lo ocurrido, "no nos podemos quedar quietos. "Hay que movilizarse, opinar y expresarse, y reafirmar los valores democráticos", ha dicho avisando de que él se ha "propuesto hacer todo lo que esté en mi mano".

"Una portavoz del PP sacó el suegro, el hermano... No lo vamos a consentir, no lo vamos a consentir", ha exclamado el ex presidente para quien "no es una cuestión de Pedro Sánchez, es una cuestión de una democracia como las que tenemos que tener (...) nos concierne a todos", apelando a la unidad del partido.

En línea de la sarta de ataques de Sánchez en su carta a medios y oposición, Zapatero ha apuntado que se "ha pasado la línea" y "estas cosas tienen sus consecuencias".

Tras evocar el "que te vote Txapote", ha afirmado que "la ira, la insidia, la injuria ha llegado a los limites mayores que nuestra democracia recuerda" y "ha sido contra la persona de Pedro Sánchez". "Lo primero es que una democracia tiene que contribuir a que seamos personas, que nos respetemos, que no tengamos ese permanente afán de zaherir", ha señalado antes de apuntar que "pierdo mi capacidad de reconciliarme con quienes odian tanto". Y ha pedido "hacer una reflexión" a los que desde las elecciones "llevan adelante la tarea de atacar, atacar y atacar".

Sobre los hechos en sí, Zapatero ha señalado que le parece "tremendo" que se diga que por ser mujer del presidente "no puede trabajar", obviando todos los detalles del caso y su relación con empresas que obtuvieron los favores del Gobierno.

También ha hablado del sentir del presidente, que se declaró "profundamente enamorado" de Begoña Gómez: "A Pedro Sánchez se le ha criticado por ser impenetrable a los sentimientos pero ahora se ha tocado" su lado "más íntimo, su mujer". Sobre ello, el expresidente señala que "no hay nada en tu vida como el amor a tu pareja".