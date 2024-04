"Llantina patética y pueril" con los "Coros y Danzas del sanchismo en modo Felación Sincronizada"

El Mundo



"El Gobierno y PSOE tiemblan ante el miedo real de que Sánchez dimita: "De aquí al lunes hay que convencerlo de que siga"". Pues todo parece indicar que lo que pretende es, como dijo Feijóo, intimidar a jueces y periodistas. Y triturar a la oposición, como dijo Ayuso. Lo de los medios ultrasanchistas de ayer era de no creer. Una tía pidiendo en TVE intervenir los medios de comunicación no afines al dictador y tomar el poder judicial, Ia SER pidiendo la inhabilitación del juez porque una hija suya es de la APM. Vamos, los medios sanchistas pidiendo a Sánchez que dé un golpe de Estado. A Ángels Barceló, Pepa Bueno, Ferreras, Silvia Intxaurrondo, Ignacio Escolar y alguno me dejo por ahí les falta pedir a Sánchez que saque los tanques a la calle y la Guardia Civil tome el Congreso. Esta es la izquierda mediática. Y ya no digamos de Zapatero pidiendo movilizaciones callejeras a favor del dictador Sánchez. La fiscalía de Sánchez corriendo al rescate de Begoña. Lo nunca visto. Y faltaba Almodóvar, de vergüenza ajena. "No existe ser humano que resista lo que el más resistente de nuestros presidentes ha estado sufriendo los últimos años, en una escalada que supera todo lo imaginable. No me extrañó que se rompiera y me provocó tal indefensión que me puse a llorar como un niño". Parece que habla de Ayuso, pero no, habla de Sánchez, no se confundan. De no creer. No se va a ir, no caerá esa breva.

"Pedro Sánchez no solo ha sumido a su partido y al país en una crisis sin precedentes, sino que lanza un ataque frontal a la prensa no afín", denuncia Joaquín Manso en el editorial. "Se trata de un indisimulable intento de intimidación a quienes ejercemos el derecho a la libertad de expresión y de la información reconocido en la Constitución. Un intento doblemente grave puesto que, además, se sirve de la complicidad de periodistas y de otros medios de comunicación". Que sirven con gran entrega y entusiasmo a su amo.

"El objetivo de deslegitimar desde el poder toda información sobre las relaciones privadas de Begoña Gómez con empresas que al mismo tiempo recibieron ayudas o contratos del Gobierno no puede ser otro que desalentar nuevas revelaciones". Como amenazar al juez pretende que ningún otro se atreva a tocar a la familia del presidente dictador. "El PSOE quiere impedir a varios medios el acceso al Congreso, y Sánchez ha popularizado el término «fachosfera» para señalar a los partidos y medios a los que expulsa al otro lado de su «muro». Pero el tono se ha elevado enormemente".

"La Fiscalía ha pedido su archivo y no es descartable que el caso quede en nada. La sobrerreacción del presidente, con su pulso sentimental a la sociedad, solo alimenta la mentira antisistema de una democracia secuestrada por el lawfare. Al margen de la decisión que Sánchez anuncie el lunes, atacar a la prensa y a la Justicia y agitar el miedo ante una posible dimisión para movilizar a sus militantes, como ayer hizo Zapatero, alejan sin retorno al Gobierno y al PSOE de los más elementales principios liberales". Sánchez y Zapatero han convertido al PSOE en un partido de corte norcoreano.

Federico Jiménez Losantos apuesta que no se va. La "grotesca carta" "supone una afrenta a la sociedad española, un triple insulto a esa ciudadanía a la que se dirige para tiranizarla. Es una agresión al juez que se ha atrevido a acoger una denuncia infinitamente más fundada que las que sus ministros ponen a los periodistas molestos. Es una agresión a la oposición, a la que, en una sintaxis pedregosa, tirando a delictuosa, culpa de la decisión de un juez cuando no son ni acusación. Y es, sobre todo, un ataque a la sociedad española como tal, a la que pretende dividir mortalmente en dos bandos: la de los que aplauden los negocios de su señora, que son los suyos, y la de quienes tenemos que pagarlos y aplaudir". Un mensajito claro. Yo y mi entorno podemos robar o delinquir y que nadie se atreva a tocarme.

"La interminable campaña contra la familia de la presidenta de Madrid, encabezada por el propio Sánchez y secundada por su sicariato mediático, demuestra que Sánchez se queja de lo que inflige a los demás, esa "derecha y ultraderecha" que, por lo visto, no merece otro trato que la injuria y el paredón". "Este no se va. Lo que quiere es echarnos a todos".

Rafa Latorre dice que "con este grimoso derrumbe sentimental, Sánchez eleva la apuesta del frentismo. Sí, tiene razón Arcadi: el destinatario último son los jueces, a los que pretende avisar de que su necesaria labor va a ser combatida con la dañina artillería de la emotividad". "El remitente pretende que el enfrentamiento prenda y, fiel a su naturaleza plebiscitaria, dividir dramáticamente a los ciudadanos en la simplificación binaria. A unos desafía y a otros insulta. ¿En qué consideración tiene a la ciudadanía alguien que le plantea un chantaje tan burdo? Esto interpela sobre todo a sus partidarios, que hoy parecen feligreses". El sábado se puede liar en Ferraz si se juntan los súbditos de Sánchez y sus críticos, unos pidiendo que se quede y otros que se pire ya.

"El dirigente que imputó delitos al hermano y el novio de Ayuso, cuyo entorno promueve una campaña para retratarla como una asesina en masa, cuyo gobierno llevó al hemiciclo una noticia falsa para desacreditar a la mujer de Feijóo, elige algo tan endeble como unas diligencias abiertas contra su mujer para victimizarse. Es todo cómico, excepto las previsibles consecuencias". "No ya en la política, en la vida misma, nada resulta tan patético como el gesto del Narciso que dice que está pensando en irse para que le rueguen que se quede". Los socialistas y sus hienas mediáticas están siendo realmente patéticos.

"A partir de ahora, cualquier crítica a la mujer del presidente será considerada inmediatamente parte de la "constelación de cabeceras ultraconservadoras" o la "galaxia digital ultraderechista", dos sintagmas que utiliza en su carta Pedro Sánchez (dice hasta ocho veces los conceptos "ultraderechista" y "ultraderecha"). Y cualquier crítica a su gestión será una crítica injusta a un hombre herido y cansado", dice Ricardo Dudda. Busca la impunidad para sí mismo y su familia.

El País

"El PSOE llama a la movilización para que Sánchez no dimita". ¡Heil, Sánchez! Para salir corriendo de España. "Los aliados parlamentarios salen en defensa de la actual mayoría y se muestran dispuestos a respaldar una cuestión de confianza". Novedad. Aquí lo único que ha pasado es que un juez iba a investigar a Begoña por presunto tráfico de influencias y el marido enamorado la ha liado parda para lograr la impunidad con sus súbditos - que no militantes - gritándoles, oh, mesías, nuestro amo y señor, no nos abandones.

Javier Casqueiro y Xosé Hermida, dos de esos pseudoperiodistas al servicio del amado líder cuentan que "el objetivo los une a todos: salvar la legislatura y plantar cara al "acoso de la derecha"". "José Luis Rodríguez Zapatero se ha puesto al frente para pedir a los militantes que se movilicen en defensa de Sánchez". La impunidad de un presidente en democracia. Hay que tener narices.

Luis Barbero dice que "es cierto que otros presidentes del Gobierno han sufrido campañas de acoso y derribo que han llegado al ámbito personal". Ayuso, pensarán ustedes. Pues no, "las críticas a las hijas de Zapatero por la foto que se hicieron con Obama fueron mucho más allá de la crueldad". Infame. ¿Pero no les da ni un poquito de vergüenza? ¿Qué le pasa a la prensa sanchista? ¿Están amenazados? Es difícil digerir tanta miseria moral.

Sólo Daniel Gascón, el único columnista decente que queda en este lodazal que es El País, se toma a broma el show sanchista. "El medio que comenzó a publicar las noticias que afectan a Begoña Gómez es El Confidencial, que no es ultraconservador; no ha habido un desmentido. Es probable que la querella de Manos Limpias contra Gómez no tenga recorrido penal, pero para eso están los procedimientos del Estado de derecho. La relevancia penal tampoco anula el valor de las investigaciones periodísticas. El presidente no ha ofrecido una explicación de las actividades de Gómez; no ha recurrido a los cauces institucionales ni a los medios. El objetivo es polarizar: provocar la adhesión emocional. Las acusaciones obvias son a la prensa y a la oposición, culpables de generar una situación de sufrimiento personal. Pero el destinatario de la advertencia son los jueces. El marco es plebiscitario". Que ya sabe lo que le espera a cualquier juez que ose investigar irregularidades que afecten a la familia del presidente dictador.

ABC

"La maniobra de Sánchez descoloca a las instituciones europeas". No acaban de conocer a este sujeto. Lleva toda su vida política con maniobras como esta. "Antes de esta maniobra, la imagen de Sánchez en Europa se había visto sensiblemente deteriorada por su brusca gestión de asuntos como el reconocimiento de Palestina. Ahora se suma toda la carga de sospechas que han difundido en las últimas horas los titulares de prensa en todos los países, por lo que los observadores consideran complicado medir en este trance las posibilidades de que Bruselas fuera el próximo destino político de Sánchez". Vamos, que de cara a la UE le ha salido el tiro por la culata. No hay por allí ningún Zapatero ni Silvia Intxaurrondo.



"El presidente del Gobierno debe retomar la normalidad institucional de forma inmediata. La irresponsabilidad en la que incurrió el miércoles al dirigirse a la ciudadanía para trasladar sus dudas personales sobre su continuidad al frente del Ejecutivo es incompatible con la dignidad y la importancia del cargo que ostenta. Que Sánchez escogiera una red social para comunicarse es ya un signo indiciario del componente populista de su estrategia. Que intentara deslegitimar a medios de comunicación sin desmentir, por cierto, ninguna información constituye un nuevo ataque a los contrapoderes que son imprescindibles en democracia", dice el editorial. Pataleta de adolescente. Sánchez se ve a sí mismo como un mesías, no como el presidente de un país serio y democrático. Y su corte mediática le sigue como perritos bien adiestrados. "La ausencia de transparencia y la nula rendición de cuentas ante una conducta que, sea o no ilícita, no parece ejemplar no hacen sino agravar la situación de descontrol que parece exhibir el presidente".

Y como éramos pocos parió la abuela Zapatero." El expresidente, que en las últimas semanas se ha prestado a legitimar un proceso electoral tan poco ortodoxo como el venezolano, ha recurrido al manual populista para solicitar apoyos y afectos para el presidente Sánchez". Ha lanzado a los sanchistas a la calle a suplicar al supremo líder que no les abandone. Ver para creer. Han descalificado a periodistas por denunciar conductas, digamos sospechosas de la mujer de Sánchez, están triturando a la oposición y a los jueces. Esto es insostenible.

ABC se arriesga a que Sánchez el dictador y su jauría mediática les cierre el periódico. "Malestar en la Universidad Complutense: «Hubo que retorcer mucho el reglamento para dar una cátedra a Begoña Gómez»". A la fachosfera. Pronto todos los medios críticos recibirán una visita de la Stasi sanchista.

""Hay que acabar con las insidias contra Pedro Sánchez», dice Zapatero, que ha sido de los primeros en llamar a la movilización, y ya todos los Coros y Danzas del sanchismo han activado su modo Felación Sincronizada: ¡Que se actúe contra los medios desafectos! ¡Que tome el poder judicial! Qué gentuza más adorable", dice Carlos Herrera ante la inaudita llamada al golpe de Estado en TVE. "Ha dado cinco días para que le demuestren su amor y ha articulado un teatro para no dar explicaciones. Sus lágrimas de modistilla no tienen más objeto que conseguir que su facción social le diga «Pedro, quédate» y que se movilice, indignada, una facción social que considera que todo lo que haga la izquierda está bendecido por su conocida superioridad moral". Lo que quiere este impresentable presidente dictador es "impunidad a sus acciones" y las de sus familiares. Y los Coros y Danzas diciéndole que sí, que vale. "Con todo, este salto al vacío no creo que acabe bien". Dios te oiga, Carlos. Si le sale bien, muchos vamos a tener que huir de España.

Álvaro Martínez está hasta las narices de este impresentable. "Después de las mil mentiras, ahora esa llantina estremecedoramente patética y pueril". Maria José Fuenteálamo de "'ahora no respiro'", como el niño de Asterix en Hispania. Pero María José sólo piensa en la amada. "¿Dónde está su voz? ¿Dónde su propia defensa? Entiendo, aunque no comparto, que haya mujeres que acepten ser defendidas por un hombre, pero no le veo el valor añadido a que éstos lo hagan desde la irracionalidad sentimental. Menos cuando se trata de un caso judicial. ¿Es el amor acaso un argumento jurídico? ¿O político?". Esto es una telenovela turca.

"Y sin embargo, de los suyos, no escuchamos más que deseos de cariño y apoyo para la pareja. Parece una boda. Si yo fuera Begoña Gómez me mosquearía. ¿Puede, alguien, por favor, desearle que el proceso sea limpio y rápido? ¿Qué quede bien demostrado, sin ningún tipo de duda, que no ha hecho nada fuera de la Ley? ¿Qué se confirme, también, que ha cumplido el Código Ético y de Conducta del PSOE y su artículo 5.7?". En España se ha sentado en el banquillo la hija de un rey, pero a la mujer del presidente, cuya conducta está bajo sospecha, no se la toca. ¿Hay alguien mayor de edad en el PSOE?



La Razón

"El equipo de Sánchez agita por SMS la movilización contra el "odio" para "retenerle"". El famoso "pásalo". "Los más cercanos al presidente llaman a sus simpatizantes a concentrarse mañana ante la sede de Ferraz para mostrarle su apoyo: "No todo vale"". Como también se apunten los no simpatizantes, que son unos cuantos, se puede liar gorda. "«¡MOVILIZACIÓN! Sábado 27 a las 11:00h todos a las puertas de la sede del PSOE en Ferraz para defender la democracia y nuestro país frente al odio. ¡NO TODO VALE! ¡TODOS A FERRAZ!»". El mensaje parece más bien dirigido a quienes creen que el feroz ataque de la izquierda política y mediática contra los jueces y los medios de comunicación libres es antidemocrático.

Jorge Vilches denuncia el chantaje emocional de Pedrito el llorón. "El mensaje es que somos tan malos no nos merecemos a Sánchez. Que estamos a punto de perder a un gran hombre por culpa de la derecha y de la ultraderecha. Y que este caso debe servir de lección para marginar a la prensa libre que hace su trabajo y quitar de en medio a los jueces que osan iniciar diligencias contra el círculo íntimo de Sánchez. ¿Qué es lo próximo? ¿Investigar a su hermanísimo por delito fiscal?".

"Un populista como Sánchez quiere transmitir que cuando la ley se aplica a la oposición es justicia y democracia, pero si es a los suyos, es una ignominiosa persecución. Lo mismo ocurre si se alude a la familia. Montero puede despotricar contra la esposa de Feijóo o el novio de Ayuso, al tiempo que exige no meter en el debate público a personas cercanas a los dirigentes políticos". Totalmente. "La idea la expresó bien uno de sus bufones oficiales al decir: «De Pedro Sánchez no se opina; a Pedro Sánchez se le admira»". Sin comentarios.

Sandra Golpe dice que "las consecuencias de semejante bomba no se han hecho esperar a su alrededor, con muestras de consternación sincronizadas de su equipo de Gobierno y, por extensión, de las primeras espadas del actual PSOE. Un rosario de súplicas al líder, para que no les deje". No tienen pudor. "Sinceramente, intuyo que Pedro Sánchez está afectado. Empatizo, incluso, con la ira que produce cualquier ataque a quienes más queremos. Yo no digo que no tenga motivos para estar disgustado, enfadado, amargado, apagado, abatido, roto. Pero reclamo la misma vara de medir para todos. Comentaba la otra noche en la radio Núñez Feijóo que Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, tendría que haberse cogido no una semana, sino un mes de baja ante tanto acoso político y mediático". Pero son tan indecentes, tan miserables, tan sectarios que son incapaces de reconocerlo.

Carla de La Lá, sin embargo, no se cree "los sufrimientos de Sánchez, ni su declaración atormentada, ni que se esté replanteando el falconismo". "Y ahora se descuelga con que tanta inmundicia política turboderechista le obliga a retirarse a su atalaya de bondad para meditar si le compensa (a un ser del olimpo como él) relacionarse con esos burócratas deleznables (de la máquina política) para seguir ostentando el honor de ser presidente de los españoles…Que a lo mejor su virtud se lo impide…Que no lo sabe, que ya nos lo dirá el lunes… Sniff, sniff sob, sob, waa, waa, aah, aah".

"Reconozco que además me divierte lo mal que cae Sánchez a España, pero sobre todo y dado su narcisismo, lo mal que le sienta y lo mucho que necesita la aprobación que no tiene. En serio, ¿hay algún español que no fantasee con la idea de que el día 29 (la fecha que el mismo ha dado para comparecer) decida retirarse? Sé de muchos que llegarían a la virgen de Lourdes de rodillas o arrastrándose para dar gracias si nos cayera ese pedazo de breva". Estoy contigo, Carla, no caerá esa breva.

"¿Y por qué si está tan limpio no da una rueda de prensa con preguntas de todos los medios mañana y explica los negocios y documentos de su adorada e inocente esposa?". Porque de eso no ha dicho esta boca es mia.

"¡Personajazo! Absolutamente novelable nuestro presidente, el lunes dirá que continua con energías renovadas, sacrificándose, poniendo el cuerpo para combatir a la extrema derecha, a la derecha extrema y a la ultrísima derecha. Y continuará sorprendiéndonos semana a semana, por cómo es que hace las cosas, evento tras evento, decisión tras decisión… ¿Cómo llegó? ¿Cómo ha conseguido mantenerse en el poder? Sin presupuestos, sin posibilidad de gobernar, escándalos de corrupción, terroristas y secesionistas… Hasta el lunes, Pedro". Que, por cierto, en el Santoral es el día de San Pedro Bueno Mártir.