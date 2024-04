Podemos ya pide a Sánchez cambiar la ley para que el Congreso elija a 16 de los 20 vocales del CGPJ

En plena batalla contra el poder judicial, Podemos ha registrado en el Congreso de los Diputados una reforma para renovar el Consejo General del Poder Judicial "sin el Partido Popular". Los de Ione Belarra tienden la mano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para actuar ante lo que consideran "una estrategia golpista" de las derechas.

La propuesta de los morados pasa por rebajar la mayoría de tres quintos a una simple en segunda vuelta. En cuanto a la elección de los vocales, Podemos establece que 16 de los 20, 12 del turno judicial y otros cuatro de juristas de reconocido prestigio, sean elegidos por el Congreso, menospreciando así al Senado, con mayoría del PP, que solo tendrá capacidad de elección de 4 de ellos.

La número dos de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero se ha mostrado muy decepcionado con Pedro Sánchez tras mantener al país cinco días en vilo y no ofrecer "absolutamente nada" a su vuelta. En consecuencia, la candidata de Podemos para las elecciones europeas ha presionado con este documento al PSOE para que no cuente con "un Partido Popular que ha mantenido cinco años bloqueado la renovación del CGPJ".

Frente a las 0 propuestas del PSOE, nosotras hemos presentado en el Congreso la reforma de la ley para renovar el CGPJ sin el PP. pic.twitter.com/GqikZZilQu — Irene Montero (@IreneMontero) April 30, 2024

En las filas de Sumar aseguran que no les parece mal esta propuesta aunque manifiestan que "hay que estudiarla". La propia Yolanda Díaz ha pedido, en una entrevista en RadioCable, a su socio de Gobierno cambiar las mayorías establecidas para la elección del órgano de gobierno de los jueces, al tiempo que ha criticado que la negociación con el PP "ya no sirve". "Hay una voluntad explícita del PP, de Alberto Núñez Feijóo, de no renovar" el CGPJ.

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha manifestado que el líder de la oposición no cumple con la democracia. "Feijoo tiene que cumplir la ley y dejar de secuestrar el gobierno de los jueces en el que hay una mayoría del Partido Popular caducada". Errejón ha lamentado que "el Partido Popular se haya reído del PSOE" con "los intentos de mediación y los viajes a Europa".