Prohens revela que la Policía detuvo a un individuo hace unos meses por amenazarla de muerte

La "máquina del fango", la expresión a la que están recurriendo Sánchez y el PSOE para evitar hablar de las noticias sobre Begoña Gómez, también ha copado buena parte del debate celebrado este martes en el Parlamento balear.

El portavoz del PSOE, Iago Negueruela, acusó al PP y a la propia Marga Prohens de "destruir y judicializar con lawfare". La presidenta balear respondió revelando un episodio vivido hace unos meses con la detención de un individuo que la amenazó de muerte. "A mí nunca me encontrarán victimizada. Mientras ustedes me señalan, su entorno me ataca y ejecuta", afirmó la presidenta.

Según precisaron luego fuentes del Gobierno balear, la presidenta recibió amenazas de muerte el pasado mes de agosto a través de redes sociales y en septiembre la Policía Nacional detuvo a un hombre, que había publicado en X una foto de personas armadas afirmando que era la manera de responder a los ataques de Prohens a los derechos lingüísticos. En concreto, en la imagen aparecían cuatro personas encapuchadas, frente a una bandera 'estelada' y dos de ellos portando armas de fuego.

Prohens señaló este martes que "nadie lo sabía" y que acudió a la Policía a presentar la denuncia. El pasado 6 de septiembre de 2023 el hombre fue detenido y prestó declaración. El asunto está en manos del Juzgado de Instrucción 7 de Palma.