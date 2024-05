Luis Herrero se retira a reflexionar: "Me aposté pinchos de tortilla y caña por doquier a que Sánchez dimitía"

El Mundo

"El PP propone al PSOE regular la figura del cónyuge del presidente". Sí, hombre, para que Begoña no pueda seguir traficando con su condición de mujer de Sánchez. Qué ingenuos son.

"El PSOE inicia el señalamiento de los "pseudomedios" que vincula al PP". "Pone en marcha una ofensiva para reclamar en los parlamentos autonómicos información sobre el reparto de publicidad institucional". La dictadura no pierde el tiempo. La primera víctima, Bieito Rubido, director de El Debate, atacado duramente por el matón Óscar Puente.

Federico Jiménez Losantos juega a ser el siguiente a ser perseguido por la dictadura sanchista. "En sus tres comparecencias sin periodistas, Sánchez no ha querido explicar los negocios de su familia. Pese a lo que dijera en su carta-trampa, no ha refutado «una a una» ni «media a media» las pruebas que sobre los presuntos delitos de tráfico de influencias cometidos por su señora vienen publicando los medios o «pseudomedios digitales» a los que, rodeado de su jauría mediática -espléndidamente pagada con dinero público- dice que arruinará y destruirá".

"Y en dos horas de exhibición moral, injuria material y amenaza ilegal, no encontró un minuto ni se lo buscó la jauría (Bolaños dixit) para aclarar el papel de Begoña, por ejemplo, en la adjudicación de un concurso a Barrabés, su socio y guionista en esa cátedra que codirige ella, pero dirige él. Podría haber desmentido, una a una, o dos a dos, las cartas firmadas de su puño y letra -publicadas por El Confidencial- en favor de Barrabés, por esa mujer que, según el último bulo de su marido, quiere Feijóo devolver a la vida doméstica". Pero nada, ni una palabra. Amenazas y amenazas. "Podrá cerrar medios a lo Chávez, pero muchos creerán que es para tapar sus negocios".

"El mayor fabricante de bulos y mentiras para convertir en enemigo a su adversario se llama Pedro Sánchez Pérez-Castejón", sentencia Santiago González. "A jueces, periodistas y al principal partido de la oposición nos han metido la cabeza del caballo entre las sábanas". A ver cómo acaba esto.

Rafa Latorre señala el bulo que lanzó Sánchez de "que Feijóo, que tiene una mujer con una carrera bastante más exitosa, propusiera que Gómez dejara de trabajar; pero esto ya es lo secundario, porque para avanzar en el debate conviene entender la mentira como algo consustancial al discurso de Sánchez. Lo interesante es apreciar cómo va convirtiendo el ideario del PSOE en su biografía y cómo los socialistas admiten la usurpación sin percibir el peligro que para ellos encierra". Desde el sábado, el PSOE ha dejado de ser un partido para convertirse en un movimiento fascistoide al servicio de Sánchez. ¡Heil, Sánchez!

Dice Raúl del Pozo que "nos llaman caverna mediática, amenazan a los digitales y al papel, y van a hacer el ridículo porque no hay democracia sin libertad de prensa. Y vivimos en Europa. A algunos medios los acusan de difundir bulos y noticias falsas en la máquina del fango, pero para eso está el Código Penal. No tienen miedo a la mentira, sino a que publiquemos la verdad sobre corrupciones y mordidas, y tienen la tentación de callar al mensajero". No hay que darle muchas vueltas. Sánchez no es un demócrata, es un dictador y ejerce de tal sin disimulo.



El País

"Sánchez intenta zanjar el debate sucesorio en el PSOE postulándose de nuevo para la reelección". Mira, ahí sí le creo. No se irá ni con agua caliente, y pobre el que intente moverle la silla. Eso sí, el debate lo abrió él mismo. "Dirigentes socialistas sostienen que "nadie está en condiciones de dar el paso" después de días en los que el partido se ha situado por primera vez ante el vacío que supondría la dimisión de su líder". Más tontos que Abundio. ¿Pero es que no le conocen?

"El líder que estuvo a un paso de dimitir por su familia como segunda autoridad del Estado trata ahora de cortar de raíz que germine la semilla del debate sucesorio que él mismo sembró en el PSOE", dice José Marcos. Marcos, nunca se le pasó por la cabeza dimitir, no hagáis más el ridículo.

"El Gobierno abre la puerta a renovar el Poder Judicial sin el PP". El golpe de Estado va a todo trapo. "Después del discurso emotivo, en el que admitió su momento de debilidad, reconoció que le cuesta abrirse y hablar de sus sentimientos, y agradeció las muestras de apoyo, todos los ministros dedicaron un largo aplauso a Sánchez, según varios de ellos". Madre mía, que les ha tomado el pelo y se lo sigue tomando. "En las dos entrevistas que ha concedido esta semana, Sánchez no ha dado pistas de qué fórmula se está planteando el Gobierno". Ni ninguna explicación sobre los tejemanejes de su mujer.

Sergio del Molino advierte de que "la bronca tabernaria es un peligro para la democracia. Sin un decoro mínimo y una cortesía institucional por parte de los representantes de la nación, la convivencia se va al garete. Pero el extremo contrario supone salir de Málaga y meterse a pies llenos en Malagón: un exceso de aquiescencia lleva a la asfixia totalitaria. Quien calla por no molestar también renuncia a que su voz importe. Puestos a elegir, es muy preferible un exceso de bronca y mal gusto a que los discrepantes no se atrevan a hablar por miedo a ser tomados por hooligans".

"La democracia no es la gestión del consenso, sino de la turbamulta. Siempre habrá chalados que irrumpan en la plaza y en el juzgado dando berridos (y en el Consejo de Ministros hay unos cuantos que no pueden tirar la primera piedra en ese sentido, pues se han revelado tan buenos fajadores como golpeadores), pero ese es un precio desagradable que tendremos que pagar para que existan críticas y disensos". Ya, ya, Sergio, eso nos lo cuentas cuando tu periódico publique algo sobres los sospechosos movimientos de la mujer de Sánchez.

ABC

"La tentación de la rebaja de las mayorías en el CGPJ que ya frenó Europa". Para mi que Sánchez se pasa Europa por el arco del triunfo. Tras el espectáculo norcoreano que le ha ofrecido su partido está crecido. Más aún de lo que está normalmente. "No es casual que Pedro Sánchez haya amplificado su deslegitimación de la Justicia precisamente en el momento en el que se han iniciado procesos que pueden afectar a miembros de su Ejecutivo, a sus socios de Gobierno o incluso a su entorno más íntimo. El Poder Judicial puede y debe admitir reformas, pero todas deberían encaminarse a proteger y garantizar una mayor independencia de los jueces y no a favorecer la influencia de los poderes políticos sobre estos. A la vista de lo expresado en las últimas horas, es muy posible que desde el Gobierno se intente desafiar la autonomía de la judicatura. Europa estaría obligada a reaccionar y el descrédito de nuestro país acabaría por hacerse irreversible. En cualquier caso, más allá del curso parlamentario que tenga este desafío, el mero registro de una proposición semejante demuestra hasta qué punto nuestra arquitectura institucional puede encontrarse amenazada. La estrategia retórica es conocida y consiste en debilitar a la democracia en nombre, precisamente, de la propia democracia. Un ardid que encaja demasiado bien con los últimos pasos ejecutados por Sánchez". Sánchez no se detiene ante nada. Y no lo hará ante la UE.

Luis Herrero está entre los que confiesas que necesitan "unos días para reflexionar. Me urge averiguar por qué no doy una. Ya sé que era un pronóstico arriesgado, pero la verdad es que me aposté pinchos de tortilla y caña por doquier a que Sánchez dimitía". No por amor, pero que dimitía.

Y lo que hizo fue permitir "que su proceso de reflexión personal se convirtiera en un lamentable espectáculo de populismo bananero. Dejó que los mandamases del PSOE, aterrados ante la posibilidad de quedarse sin el pastor que les condujo a la tierra prometida, tocaran a rebato para que el rebaño de la militancia, en un acto de vasallaje más propio de súbditos que de ciudadanos, se dirigiera a él como a su líder mesiánico y le suplicara que no les abandonara. Y lo que todavía es peor: jaleó a la turbamulta, con ayuda de un sector de la prensa y de los voceros de la izquierda radical, para que dieran por buena la premisa de que nuestro Estado de derecho está secuestrado por los intereses torcidos del puñado de titiriteros que mueven los hilos desde las bambalinas de la fachosfera". Pues sí, estaba todo estudiado con la complicidad de su familia. Así es es Sánchez, así es el socialismo y así es la jauría mediática que le hace la pelota.

La Razón

"Sánchez: de amagar con irse a cerrar el debate sucesorio". Vamos, al que levante la cabeza se la corto. Lo mismo alguno creyó que esto iba en serio. Habrá tomado nota de quién lloró más o menos en su funeral. El socialista Tomás Gómez está que trina. "Los que conocemos bien a Pedro Sánchez no albergábamos ninguna duda acerca de la decisión que iba a tomar. En realidad, Sánchez no ha hecho nada que no tuviese decidido porque, en ningún momento se le ha pasado por la cabeza dejar la Presidencia del Gobierno. Sólo se irá cuando lo echen". ¿Y eso cuándo será, Tomás?

"No soy de los que agradezco el "esfuerzo" que va a hacer Sánchez por todos nosotros, lo que más me molesta es que me tomen el pelo y que el líder socialista proclame cinco días de pasión para ni siquiera someterse a una cuestión de confianza que, por otra parte, parecía la salida más lógica al sainete que ha dirigido y protagonizado".Sánchez ha hecho el ridículo y, lo que es peor, ha conducido a ese lugar a toda la organización socialista con un comité federal reconvertido a una mezcla entre funeral y ruego al semidivino secretario general, para que recapacitase y no dejase huérfano al PSOE". Pues sí, ha dejado a un partido al que se le suponía cierta seriedad como una secta de fanáticos.