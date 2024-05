UGT y CCOO piden "tirar para adelante" en el control del Poder Judicial en un 1 de Mayo lleno de ministros

Miembros del Gobierno de Pedro Sánchez han sustituido las tradicionales reclamaciones de los representantes sindicales para echarse a las calles y mostrar la fortaleza del presidente del Ejecutivo, como ya hicieron el pasado sábado tras el comité federal del PSOE cuando todavía estaban a la espera de la decisión de Sánchez tras mantener al país cinco días en vilo.

Lejos de centrar el discurso en la reducción de la jornada laboral o el aumento del salario mínimo, la vicepresidenta María Jesús Montero ha convertido desde el primer momento el día del Trabajo en un mitin del PSOE.

Al inicio de la marcha, la número 2 del Gobierno no ha dudado en arremeter contra el Partido Popular y defender la figura de Pedro Sánchez y de forma indirecta de su mujer, Begoña Gómez. "No se puede tener como proyecto político la aniquilación del que no piensa como uno. Tenemos que saber que siempre y detrás de cada uno de los actores sociales hay personas con nombres y apellidos que ponen lo mejor de sí mismo al servicio de la causa colectiva".

De esta forma Montero ha primado las críticas contra la "máquina del fango" y las peticiones para "desenmascarar" a quienes pretenden hacer "del bulo una realidad aparente" para dejar atrás los verdaderos problemas de la ciudadanía en este primero de mayo que según la ministra de Hacienda "tiene un valor añadido".

Liderando la cabecera, bajo el lema "Por el pleno empleo: reducir jornada, mejorar salarios", los nueve ministros que estaban presentes en esta manifestación han colado la política desde el primer momento lanzando proclamas sobre "la defensa de la democracia" y de las instituciones, poniendo especial énfasis en el poder judicial.

En este sentido, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha exigido al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, que "respete la Constitución, que respete el artículo 122 y que cumplan con la renovación del poder judicial". Unas palabras parecidas a las pronunciadas por el ministro de Transportes, Óscar Puente que ha acusado al PP de incumplir con los acuerdos de la Transición.

Liderando la cabecera también han estado otros ministros del Ejecutivo de Sánchez como la vicepresidenta tercera y candidata socialista a las elecciones europeas, Teresa Ribera, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, así como todos los ministros de Sumar. También se han dejado ver en esta marcha el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán o el secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago.

Los sindicatos, a por el Poder Judicial

Los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Unai Sordo, también se han acogido al mensaje ofrecido por el Gobierno y han reivindicado una "democracia decente" para que "la ultraderecha rabie". "La guerra sucia no sirve nunca en democracia, no se puede ejercer nunca desde los poderes públicos" añadiendo en alusión al periodo de reflexión de Sánchez que "si merece la pena" y que "estos cinco días de reflexión del presidente tienen que ser de todo el país para exigir cambios en profundidad".

De igual manera, Sordo se han pronunciado acerca de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y ha pedido al Gobierno y a la mayoría parlamentaria "que tire para adelante" porque "los jueces no eligen a los jueces". "No es un club de petanca donde los socios del club eligen al presidente y al gerente entre ellos".

En el plano laboral, ambos representantes sindicales ha subrayado la necesidad de llevar a cabo reformas para lograr el pleno empleo, al tiempo que ha reivindicado la reducción de la jornada laboral.

Pinchazo tras la reflexión

La inédita situación política que ha protagonizado el presidente del Gobierno se ha traducido en un pinchazo en el poder de convocatoria. Según Delegación del Gobierno 10.000 personas se han reunido este miércoles en la Gran Vía de Madrid, una cifra que aunque es positiva, dada la poca asistencia, es muy inferior a la ofrecida por los sindicatos: 120.000 personas.