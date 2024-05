Un documento certifica que el hermano de Sánchez atesora dos millones con sólo 273.000 euros en ingresos por su enchufe

Libertad Digital ha dejado constancia ya del extraño comportamiento de la Agencia Tributaria con el hermano de Pedro Sánchez, David Azagra (usa un pseudónimo para ocultar su apellido real). No consta que Hacienda, tan rápida en actuar y filtrar otros asuntos a la opinión pública, haya abierto inspección contra el hermano de Sánchez pese a que no ha presentado declaración del IRPF en España -según admite él en su propia declaración- pese a no haber cumplido todos los requisitos para dejar de ser contribuyente español.

Pero, ahora, un segundo foco de polémica se abre paso en el escándalo del enchufe del hermano de Sánchez: la llamativa acumulación de patrimonio. Un documento de la Diputación de Badajoz ha dejado constancia, no ya del sueldo anual percibido, sino del total acumulado en pagos de la Diputación de Badajoz en los años en los que ha trabajado para esta entidad. Se trata del único sueldo de Azagra conocido con detalle por el momento. Y, a falta de otras potenciales vías de ingreso, la de estos cargos públicos logrados tras la toma de la secretaría general del PSOE por Pedro Sánchez en 2017 suma un total de 273.074,33 euros. Inmensamente lejos de los dos millones de euros de patrimonio acumulado. Y eso significa que Hacienda debe comprobar la procedencia del resto de patrimonio.

La actividad de David Azagra como cargo inventado por la Diputación de Badajoz comienza el 10 de julio de 2017. Es decir, menos de un mes después de que su hermano y actual presidente del Gobierno se hiciera con la secretaria general del PSOE el 18 de junio de 2017. En ese momento, su cobro fue de 3.942,53 euros mensuales con un acumulado anual de 22.603,82 euros en todo 2017. El cargo: coordinador de actividades de los conservatorios. Lo cierto es que "los conservatorios" era uno dividido en dos edificios separados por escasos cien metros de distancia. Pero el cargo tenía que ser vestido, justificado e inventado. Fue de nueva creación para el hermano de Sánchez.

Pero al margen de ello, los años fueron pasando y el sueldo evolucionando según muestra el documento oficial que hoy publica LD. En 2018: "4.020,13 € mensuales, 48.044,24 €. Incluye subida 0,25% julio-diciembre". En 2019: "4.111,85 € mensuales, 49.281,91 €. Incluye subida 0,25% julio-diciembre". En 2020: "4.194,12 €, 37.747,08 €. Excedencia desde 01/10/2020". En 2021 cambia el cargo y sube el suelo (jefe oficina artes escénicas): "4.231,86 €, 12.695,58 €. Excedencia hasta 30/09/2021". En 2022: "4.415,14 €, 36.645,65 €. Baja por paternidad 16 semanas. Incluye subida 0,5% IPCA". En 2023: 4.511,36 € 54.136,32 €. Incluye subida 0,5% IPCA retroactiva 2023". Y en el actual 2024: "4.533,25 € 11.919,73 € (incluye subida 0,5% PIB retroactiva ejercicio 2023)". En resumen y en total: 273.074,33 euros.

Y de ese importe, hasta el cómputo final de dos millones de patrimonio va una larga distancia.

La declaración de bienes de David Azagra incluye más datos. Que tiene tres pisos y un garaje -en Madrid, San Petersburgo (Rusia) y el de Elvas (Portugal)-, que acumula 63.880 euros en criptomonedas y que tiene otros 114.073 euros en depósitos en cuentas bancarias. Todo ello más 1,4 millones de euros en acciones de BBVA.

E, incluso tomando como buenos los valores reflejados en su declaración, todo junto se eleva hasta los 1,78 millones de euros, sin tener en cuenta el valor actual y no catastral de los inmuebles. Es decir, que el valor patrimonial total superaría los dos millones de euros. Y sus ingresos conocidos, por el momento no llegan a 275.000 euros.

Pedro Sánchez dice que hay un "ataque", un "acoso y derribo" contra él y su familia. Ha deslizado un "punto y aparte" en su poder para combatir a la prensa crítica que publica informaciones sobre los negocios de su mujer o hermano. Pero el hermano de Sánchez logró tener teletrabajo y desplazar su domicilio unos kilómetros, a Portugal, para no pagar las subidas de impuestos reguladas por su hermano presidente- ha reflejado en su declaración de ingresos que "no está obligado a presentar declaración" de la renta en España. La realidad es que el hecho de irse a Portugal no le exime del pago de impuestos en España si sus ingresos proceden de una provincia española. Pero, para colmo, la acumulación de patrimonio debería haber llevado a Hacienda a inspeccionar su situación. Y no consta que lo haya hecho