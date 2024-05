Una exiliada venezolana denuncia que hay torturadores chavistas "por las calles de Madrid"

La "pesadilla" para la familia del coronel venezolano Oswaldo García Palomo comenzó en el año 2018 cuando el régimen chavista empezó a acosarles y entraron "40 hombres armados" en su casa. La abogada Sorbay Padilla, esposa de García Palomo, ha contado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio cómo lucha desde el exilio para que liberen a su marido.

Según ha contado Padilla, su marido "es uno de los 300 presos políticos del régimen de Nicolas Maduro" y que "ha sido víctima de tratos crueles y su salud se ha deteriorado progresivamente por las condiciones de reclusión". Cuando en 2018 entraron en su casa les llevaron a "una casa de torturas" donde uno de los que más sufrió este trato "horrible" fue su hijo.

Después de ese episodio, ha contado Sorbay Padilla, la familia huyó de Venezuela, primero a Colombia y "de ahí a Canadá", donde vivía una hija suya. Sin embargo, su esposo no estaba cómodo en el exilio viendo cómo su país seguía hundiéndose por culpa del régimen comunista de Nicolás Maduro. Ha contado que el coronel Oswaldo García Palomo "siempre fue un militar en contra del régimen" que "nunca fue una persona bien vista dentro de ellos". "Siempre ha sido un militar muy correcto, nunca ha estado ligado a la corrupción y llegó hasta donde podía llegar", ha señalado.

Ella "en Canadá le rogaba que no volviese a Venezuela", le llegó a decir que si lo hacía tenía que olvidarse de ella. Oswaldo García Palomo no aguantó más en Canadá y sin decírselo se volvió a su país. "Me engañó totalmente", ha señalado Sorbay Padilla con amargura porque "en algún momento con rabia yo decía que me olvidara de él". Ha explicado que su esposo "era de la Guardia Nacional" y que era un hombre "muy preparado" que hizo un posgrado de Seguridad Nacional en España. Ahora, se encuentra en un centro de reclusión llamado Rodeo 1, "un campo de concentración donde llevan a sus enemigos más fuertes", en el que las condiciones "son muy malas".

Sobre el régimen chavista ha dicho que "se han encargado de que la gente tenga miedo, pero hay personas como mi esposo que siempre van a hablar". Piensa que "al enemigo se le combate desde adentro" y que a su marido "por ser una persona respetada la gente le seguía, pero había otras personas que preferían quedarse calladas".

¿Veremos la caída del régimen chavista?

Según Sorbay Padilla, el pueblo venezolano está despertando "porque no hay nada que hacer": "La inseguridad nos está matando. No hay comida". La abogada ve "un despertar muy diferente ahorita": "Es un narcoestado, para ellos no va a ser fácil soltar el poder. Pero ojo, tampoco estos regímenes dictatoriales van a ser para siempre. Cayó Hitler, cayó el Muro de Berlín".

En este sentido, la esposa del coronel García Palomo ha dicho que no se puede permitir "estar decaída y tirada": "Mis padres han muerto y yo no los pude ver. Ha sido terrible. Mi marido, la situación en la que está… pero yo pienso que lo último que me puedo permitir es perder la esperanza. Quiere decir que ellos ganaron, y ellos no van a ganar. Es una lucha contra el mal, debemos orar mucho, para que ese mal salga".

Torturadores chavistas afincados en España

Una de las denuncias que ha hecho la abogada Sorbay Padilla ha sido sobre cómo España se ha convertido en refugio no sólo de opositores exiliados sino de numerosos chavistas. Sobre el papel que está tomando España con respecto a la tiranía de Maduro, Padilla ha lamentado que nuestro país sea "asidero de muchos chavistas".

Ha remarcado que "duele" ver "a alguno de los grandes torturadores por las calles de Madrid, porque los hay". "Aquí, en Madrid, viven torturadores. Es muy lamentable. Lo de Venezuela es algo que ha afectado no sólo a nosotros, sino a muchos países. Hemos emigrado gente muy buena, pero también gente muy mala que el régimen ha mandado". De esos , "de los peores", a muchos se les ha enviado "para que hagan su trabajo sucio en todos los países". Sorbay Padilla los ha llamado "hijos de Chávez" porque es "gente que se formó en el chavismo". Una "gente que hace esos crímenes terribles" y que "no tiene miedo".