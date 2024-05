El maletero de Puigdemont entra en campaña: los socialistas se mofan de su fuga

Pedro Sánchez y Carles Puigdemont son los grandes protagonistas de la campaña catalana. Choque frontal entre el socialismo y Junts per Catalunya (JxCat). Un respetado líder de la UGT en Cataluña ha arremetido contra el expresidente catalán en los términos más duros. Matías Carnero, presidente del sindicato en la región y dirigente sindical en la SEAT ha aludido a la huida de Puigdemont de España en estos términos: "El otro día le escuchaba (a Puigdemont) que el presidente Pedro Sánchez tiene que venir llorado de casa y que esto que ha hecho es indecente. Llorado se fue en el maletero y no sé si cagado o meado, pero se fue hasta Bruselas".

Las declaraciones de Carnero han provocado una airada reacción de Puigdemont. El expresidente catalán mantiene la agenda de negociación con Pedro Sánchez, pero no disimula que el presidente del Gobierno de España no le merece el más mínimo respeto. Ni se fía de Sánchez ni empatiza con su situación a raíz de la apertura de diligencias en un juzgado sobre las actividades de Begoña Gómez. Puigdemont, socio de referencia y sostén presidencial de Sánchez, ha aprovechado los ataques de Carnero para desmontar la estrategia sentimental del líder socialista.

"Deshumanización es también esto que acaba de hacer este candidato socialista (Carnero cierra la lista de Illa por Barcelona). Los que se quedan de que la prensa española se inventa que Pedro Sánchez utiliza el Falcon indebidamente difundiendo de manera indecente la mentira construida desde las cloacas del Estado para justificar que no pudieron detenerme antes de irme al exilio. Se inventaron eso del maletero para intentar justificar su incompetencia, o nuestra habilidad de evitar una detención segura. No he ido nunca en ningún maletero y lo saben, pero lo repiten igual que los de la cloaca repiten que la mujer del primer ministro tiene negocios turbios. Sólo que ellos montan un circo emocional para arreplegar votos y nosotros nos fortalecemos y nos preparamos mucho mejor para plantarles cara desde el día después de las elecciones. Puede que sea eso de lo que tienen miedo", ha escrito en la red social X el candidato de JxCat.

El mensaje adjuntaba otro de Josep Rull, su número tres, en el que se recoge la intervención de Carnero en un acto del PSC con los sindicatos en los que estaban presentes Salvador Illa y Camil Ros, el secretario general del sindicato en la región.

Los pactos

El tema central de la campaña es la política de pactos y el riesgo de un resultado que aboque a la repetición de las elecciones. Es lo que marcan las encuestas mientras Sánchez se erige en protagonista principal de la contienda. Illa se mostró abierto a pactar con Puigdemont, pero en menos de 24 horas ha pasado a renegar de esa posibilidad.

Puigdemont por su parte no ha variado un ápice su posición inicial, la del desprecio absoluto por Illa.

El telón de fondo es que Puigdemont considera que puede ser investido presidente si queda por delante de ERC. Que Illa gane las elecciones es irrelevante porque la mayoría de los sondeos le dan 40 diputados, muy lejos de la mayoría absoluta de 68 en una cámara de 135 escaños. En cuanto a las opciones de la suma de los partidos independentistas, las encuestas no coinciden. Algunas predicen que el separatismo seguirá sumando más escaños y otras, que perderá por poco la hegemonía.

La presidencia de Puigdemont sería el peaje para mantener a Sánchez en la Moncloa, el sacrificio socialista en Cataluña en favor de su líder nacional. En ERC sostienen en voz alta que no pactará con el PSC. No se pronuncian sobre la opción de hacer presidente a Puigdemont si suma más diputados que ERC, pero esa ha sido la lógica de las dos últimas legislaturas, presididas por Torra y Aragonès.

El PSC pide disculpas

El impacto de las declaraciones de Carnero ha sido de tal calado que el PSC se ha visto en la necesidad de pedir disculpas. Lo ha hecho Lluïsa Moret, presidenta de la Diputación de Barcelona, alcaldesa de San Baudilio de Llobregat y número dos de Salvador Illa en el PSC, quien ha pedido "disculpas a todas las personas que se han podido sentir ofendidas". Moret ha tratado de restar importancia a las manifestaciones de Carnero y ha dicho que se trata de un hecho "puntual".

Puigdemont ha explotado los ataques del dirigente sindical socialista en su mitin del día. Ha atacado a Sánchez y ha puesto en valor la figura del mediador internacional para tratar con los socialistas. En cuanto a Illa, ha dicho que fue un "nefasto" ministro de Sanidad en pandemia.