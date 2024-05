Ábalos niega la trama, dice que las maletas de Delcy son un "bulo" e intenta dar pena: "No tengo en quien confiar"

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos ha puesto en duda que exista una supuesta "trama" de compra de material sanitario. "Yo no tengo claro que haya habido ninguna trama". En este sentido, el diputado, ahora en el Grupo Mixto, ha afirmado que no supervisó ninguna compra de mascarillas durante la pandemia, y que "despachó todo este asunto" con el subsecretario, Jesús Manuel Gómez García, porque era la persona que "más confianza le merecía" dado que venía de la intervención de Hacienda. De esta forma, Ábalos, pese asegurar que su única intención era buscar de forma "desesperada" material sanitario, hace recaer toda responsabilidad en el que todavía ocupa el puesto como Subsecretario de Estado desde 2018.

Ábalos ha defendido su inocencia a la salida de la comisión "estoy muy tranquilo porque sobre todo no me he llevado nada" y ha asegurado que no tenía conocimiento del incremento patrimonial de su exasesor Koldo García, el cual, ha recalcado, no tenía ninguna autoridad. "Creo que ni siquiera se le puede considerar servidor público". Una de las frases más repetidas por el exsecretario de organización del PSOE ha sido "no sabía nada", incluso ha llegado a decir que "el otro día" se enteró de la visita de Koldo García al exministro de Sanidad Salvador Illa tras su comisión en el Senado. "No tenía ni idea de que fue a verle ni de que le ofreció nada".

En relación a la trama de corrupción de la que el propio Ábalos aparece en el sumario como intermediario, ha insistido en la presunción de inocencia de todos los implicados y, sobre todo, de la suya, ya que él ni siquiera está imputado. El exministro ha admitido no conocer a ningún integrante del chat bajo el nombre de "los 4 mosqueteros", sin embargo si ha confirmado conocer a uno de los implicados en la investigación por el cobro de comisiones, Víctor de Aldama "por ser presidente del Zamora y por ser asesor de Air Europa".

Con actitud victimista, el exministro ha manifestado que "ya solo puede confiar en la justicia, no por sus virtudes, sino por necesidad porque ya no tengo en quien confiar". En este sentido se ha mostrado muy dolido por la decisión del PSOE de suspenderle de militancia. "Yo llevo 43 años militando en este partido, es difícil".

‘Delcygate’

En relación con el aterrizaje, el 20 de enero de 2020, en el aeropuerto de Barajas de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, el extitular de Transportes ha asegurado que cumplió con "una misión diplomática": "Asegurarme de cuál era su propósito y que en ningún caso tuviera la tentación de entrar en España, y eso es lo que conseguí".

Ábalos ha tachado la existencia de maletas como "uno de los bulos mejor instalados en este país", al tiempo que, a modo de broma, ha asegurado que "40 maletas" no entraban en ese avión. En referencia al contenido, Ábalos ha ironizado: "En un alar de imaginación, las vamos a llenar", y se ha preguntado: "¿De qué las llenamos, de oro, de cocaína, dólares?".

El extitular de Transportes ha considerado "absurdo" todo este asunto y ha afirmado que "lo único que llevaban era un equipaje personal que en el caso de la vicepresidenta y de quienes la acompañaban, igual que entró, salió".