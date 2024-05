Una semana después del amago de dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha visitado el programa Es la Mañana de Federico de esRadio. La campaña de las elecciones catalanas del próximo domingo, los ataques de la izquierda a la prensa y a la Justicia y la crisis diplomática con Argentina por culpa de Óscar Puente son algunos de los temas que han estado sobre la mesa.

Sobre los insultos del ministro Óscar Puente al presidente argentino, Javier Milei, Alberto Núñez Feijóo ha contado "no conocía" al exalcalde de Valladolid hasta que fue el encargado de hacerle la réplica en en el debate de investidura tras las elecciones generales de julio de 2023 que ganó el PP. Ha apuntado que "la soberbia de Sánchez impidió que fuera él el que diera la réplica cuando lo lógico es que fuera él" y por eso cree que envió a Óscar Puente. "Yo no daba crédito", ha revelado Feijóo sobre "el nivel parlamentario" de el ministro de Transportes.

Ha dicho que Óscar Puente es "realmente el vicepresidente del Gobierno" de Pedro Sánchez porque "es el que acapara todos los focos" y eso "no es porque sí, sino que tiene una misión: enfangar y enlodar la política española". Por este motivo, tras la última salida de Puente insultando al presidente argentino el líder del PP ha pedido "la dimisión o el cese de este señor que no va a dimitir porque no tiene donde ir". En este sentido, Feijóo ha apuntado hacia el presidente del Gobierno y ha señalado que "Sánchez y Puente están perfectamente organizados y viven en el mismo lodazal".

Feijóo ha defendido las relaciones de España con Argentina y ha destacado que "la mayoría de Españoles estamos en contra de este disparate" que ha creado Óscar Puente y ha recordado que "si hay algunos países que por historia están hermanados son España y Argentina". En ese sentido, cree el ataque de Óscar Puente a Milei se debe porque "estamos en unas elecciones" y el presidente argentino "va a venir a un acto de Vox".

"Este señor tendría que haber dimitido en cualquier democracia", ha vuelto a decir sobre Óscar Puente. Ha insistido en que el ministro de Transportes es "el representante del presidente del Gobierno" al que culpa de lo sucedido como "autor de este incidente diplomático, que no es tal sino una ruptura de relaciones diplomáticas con Argentina". "Espero que Milei se dé cuenta de que Sánchez vive en la fábrica del fango y que la regeneración democrática de la que habla debería empezar en su casa", ha dicho Feijóo. El presidente del PP ha destacado que "en Europa que un presidente tenga a la Guardia Civil investigando a su mujer es algo inaudito" y por eso "intenta que cambiemos la conversación" con incidentes como el de Argentina.

La campaña 12M y la su proyecto lingüístico

Antes de hablar del incidente diplomático con Argentina desatado por Óscar Puente ha hablado de la campaña de las elecciones catalanas de este domingo 12 de mayo que se ha mezclado con la de las europeas del dentro de un mes. Sobre Cataluña ha dicho que "lo que ha ocurrido no depende de nosotros" sino que "se ha reventado otra vez la legislatura en Cataluña porque los independentistas no se han puesto de acuerdo con el PSC para los presupuestos".

Sobre las campañas ha contado que en el PP tienen "dos equipos de campaña: uno para Cataluña y otro para Europa". "Es verdad que vamos a presentar la lista de las europeas el día 9 de mayo en Barcelona y es verdad que la número uno es una catalana, Dolors Montserrat", ha dicho Feijóo que ha asegurado que "todos los partidos estamos trabajando en las dos campañas" porque "son muy importantes". En concreto, en la catalana hace falta "estabilidad y vuelta al sentido común" para "acabar con el procés".

En tono divertido, cree que no hay que "sacarle punta a todo lo que se dice" después de sus palabras sobre Dolors Montserrat en la que dijo que era "muy catalana". Ha matizado que dijo eso porque la candidata del PP a las elecciones europeas "es muy catalana porque piensa en catalán". "Lo importante es saber que la mayoría de los apellidos en Cataluña son Fernandez o García y no Montserrat", ha señalado antes de indicar que "a veces la ironía no se entiende".

Sobre su proyecto lingüístico en Cataluña esbozado por su candidato a la Generalidad, Alberto Fernández, que dijo que había que ir hacia el "trilingüismo" ha dicho que "nosotros tenemos un planteamiento de política lingüística en Galicia y Baleares sensato, estatuario y compensado". "El bilingüismo cordial es lo correcto", ha añadido.

Cree que "es bueno que algunas asignatura se puedan dar en inglés, porque el problema de los catalanes o gallegos no es conocer el catalán o el gallego es conocer el inglés". También ha explicado que "el 50% de las clases tendrían que darse en castellano" porque "un 25% es insuficiente". Para Feijóo "el problema de la educación española es el inglés. Si saliésemos del bachiller sabiendo inglés como sabemos español la educación sería mejor". Además, ha dicho que en Cataluña "no se invierte en Educación" porque ese dinero va a otros fines y ha defendido la propuesta de una selectividad "homogénea" para que "un aprobado raspado en una CCAA no sea un suspenso en otra y un notable en otra". Sin embargo, ha asegurado que "los separatistas no quieren un único sistema".