La "deriva fascista" de Sánchez y su "matón" Óscar Puente

El Mundo

Encuesta catalana. "La suma del independentismo amenaza la amplia victoria de Illa: el partido antiinmigración de Orriols es clave". Puede, ya saben, encuestas. "El juez Peinado encarga a la UCO investigar las actividades de la mujer de Pedro Sánchez". Puf, qué juez tan valiente, que se cuide la salud, la dictadura sanchista no tiene límites. "El Gobierno abre hueco por decreto en un organismo estatal a la patronal rival de CEOE y Cepyme que amadrina Begoña Gómez". Mira, El Mundo se ha animado a informar sobre los negocios de Begoña.

Daniel Lozano publica un reportaje sobre Nicaragua que define a la perfección a la España de Sánchez. "Nicaragua, la Corea del Norte de Centroamérica. Seis años después de la rebelión popular de la primavera de 2018 contra el Gobierno sandinista, el presidente Daniel Ortega radicaliza su dictadura, aísla al país del resto del continente, aplasta a la oposición, acaba con la prensa libre, persigue a la Iglesia y deja a la sociedad civil bajo mínimos"· Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo. Como los Sánchez - Gómez. Esta noticia lo avala: "Apartada la fiscal que pedía investigar la querella del novio de Ayuso contra la Fiscalía". ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso.

Santiago González comenta el fango en el que se mueve Sánchez el de la concordia con su orangután Óscar Puente y la que ha liado con Milei. "El homo presapiens Óscar Puente debió de creer que lo que ellos consideran la primera dama de La Moncloa aún no había alcanzado la notoriedad suficiente y se dispuso a echar una mano. No estaba en su intención, claro, lo suyo fue no calcular los efectos colaterales y previsibles del infundio, bola o bulo que él soltó contra el jefe del Estado argentino, al decir que lo había visto en una comparecencia televisiva «y yo dije cuando salió no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias» y dedujo: «Es imposible que gane las elecciones; ha cavado su fosa»". Puente es la cara B de Sánchez. No sabe hacer otra cosa de enfangar, difamar, mentir e insultar.

""El Gobierno argentino ha replicado mediante un comunicado impecable e implacable al recordarle a Sánchez las «acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa». "Sánchez ya tenía muy acreditado que el don descubierto en esta columna de emputecer todo lo que toca no deja al margen las relaciones internacionales. Valgan como ejemplo las que arruinó con Argelia por acoger clandestinamente y bajo identidad falsa a un líder del Polisario, la cesión del Sáhara a Marruecos y haber jaleado a Hamás contra Israel, el único Estado democrático de Oriente Medio".

"Si España fuese un país normal, con un Gobierno normal, presidido por un tipo normal, Óscar Puente no sería ministro. No es que hubiera sido cesado, es que jamás habría llegado a ser nombrado. No es el caso porque el homínido de Valladolid es una prolongación de Sánchez y los dos creen que pueden achantar al Gobierno argentino, como a los periodistas y los jueces españoles. No lo van a conseguir como no van lograr acallar los rumores, o más que rumores, sobre las amistades non sanctas de la mujer del presidente. A los periodistas que aún resistimos al sanchismo nos basta con preguntar". Argentina ya puede ir rompiendo relaciones con España. España ya no es una democracia, es una dictadura como Venezuela.

Federico Jiménez Losantos dice que "se ha podemizado o comunistizado tanto el Gobierno de Sánchez que Puente, ese matón que trajo de Valladolid para cocear a la oposición, ha plagiado a Monedero, el también matón y tesorero de Pablo Iglesias, que acusó públicamente de cocainómano a Albert Rivera". Es alucinante, Sánchez avergüenza a los españoles día sí y día también.

"Tampoco es de extrañar que Puente se sienta respaldado por los Kirchner españoles. Está en un Gobierno cuyos ministros hicieron campaña en favor de los mayores ladrones de la historia de América. Sánchez se negó a ir a la investidura de Milei. Y su antropoide confesó ante los jóvenes la verdadera naturaleza del PSOE actual. Les dijo que creyeran en sí mismos, porque cualquiera puede triunfar siendo mala gente. Bastaba verle a él".

"Y con Milei han topado. La nota de la Presidencia argentina distingue a Sánchez de España, confía en que «el pueblo español pueda votar pronto y volver a vivir en libertad», y, como de paso, recuerda que la corrupción de Begoña llevó a Sánchez a «evaluar la posibilidad de dimitir». Toda América conoce mejor la catadura de Sánchez. Gracias, Milei". Y que se cumpla su deseo y podamos volver a votar pronto, recuperar la libertar y quitarnos de encima al dictador.



Raúl del Pozo dice que "el Gobierno de España ha ofendido a una gran nación donde viven cientos de miles de españoles". Otra más, como siga el Gobierno de Sánchez insultando a todos los países cuyo presidente no le gusta nos vamos a quedar más solos que la una.

El País

Otra encuesta. "El PSC se consolida en cabeza con Junts a la zaga". Marta Peirano define a la perfección al libelo ultrasanchista donde escribe. "Existen medios creados con el único propósito de distorsionar la realidad, manipular los procesos democráticos y convencer a la ciudadanía de cosas que no son ciertas". Has clavado a tu periódico Marta, pero clavado."La cuestión es cómo identificarlos de forma limpia, sin oportunismo ni sesgo político". Es fácil, en El País, por ejemplo nunca leerás nada contra Sánchez, jamás noticias sobre los negocios de Begoña. Cada noticia que leas estará firmada por un esbirro sanchista que ni se molesta en disimular. Sin embargo, contra el PP, y no digamos contra Ayuso, encontrarás bulos y acusaciones ya dilucidadas en los tribunales. Contra Feijóo, pues de vez en cuando encontrarás una foto de hace un siglo con un amigo que varios años después se convirtió en un narco. Y el otro día contaba Tomás Gómez cómo Sánchez utilizó esta máquina del fango para cargársele cuando era candidato del PSM a base de bulos sobre corrupción que desaparecieron cuando Sánchez se salió con la suya.



"Los "pseudomedios" no funcionan solos; son parte de una estructura que propaga desinformación". El País, el pseudomedio más conocido, cuando quiere destruir a alguien, le dedica cientos de portadas, como hicieron con Camps por una chorrada de cuatro trajes, o con Rita Barberá, hasta que la minaron tanto que murió, o con Cifuentes, archivadas todas sus causas. Y ahora el pseudomedio sanchista y sus pseudoperiodistas van a tope a por Ayuso.

"Los medios creados por agencias de desinformación y granjas de contenido imitan a los medios de comunicación, pero no contratan periodistas de prestigio, no hacen trabajos de investigación, no pagan a agencias o fotógrafos y por lo tanto no producen contenido original". El País, en su tiempo un medio ahora convertido en pseudomedio, no ha investigado a Begoña Gómez pese a la cantidad de noticias que han aparecido en los medios serios. Y, desde la llegada de Sánchez, ha purgado a todos los periodistas de prestigio que tenía.

"No tenemos máquina de la verdad pero existen soluciones. La democracia necesita un ecosistema mediático limpio que nos ayude a superar este ambiente de escepticismo, cinismo e incredulidad general que desgasta tanto a las personas y favorece la manipulación". Cierto, Marta, cerrar esta basura sanchista en la que escribes sería un buen comienzo.

ABC

Y otra encuesta. "El PSC ganará de manera amplia pero sin asegurar el cambio en Cataluña". Veremos, si ya queda muy poco. José Peláez habla de Sánchez. "Se ha instalado en el imaginario colectivo la creencia de que Sánchez es un político valiente, audaz y tenaz, un líder que, pese a mostrar algunas fallas en su personalidad y lagunas evidentes en su formación posee una serie de virtudes innegables como la osadía, el arrojo o la perseverancia, atributos todos ellos positivos que le llevan a tomar decisiones arriesgadas que le perjudican personalmente pero que son objetivamente lo mejor para la 'mayoría social'. Bien, no es cierto". Pues en otro colectivo pensamos que es un psicópata peligroso.

"La valentía consiste en explicar a las bases que, pese a que el PSOE podría gobernar pasando por ciertos lugares, jamás va a hacerlo; que no va a incluir a comunistas en el gobierno, que no va a pactar nunca con separatistas y filoterroristas y que, de hecho, es el momento de llegar a acuerdos con el principal partido de España, con la primera fuerza en el Congreso, con la mayoría absoluta del Senado y con quien gobierna once comunidades y dos ciudades autónomas. Eso es valentía. Y eso es liderar. Hacer lo que las masas quieren que hagas no es liderar al rebaño sino acompañarlo al precipicio. Liderar es convencer a la gente de que el camino correcto no es el que ellos creen y asumir el coste".

"Ese es verdadero valor: enfrentarte a los tuyos, decirles que se equivocan, que no todo vale y que hay algo más importante que el poder puntual y es el interés de España. A Sánchez sus propios compañeros le sacaron a patadas de Ferraz porque tenían miedo de que hiciera lo que efectivamente ha hecho: unirse a la extrema izquierda y a los independentistas para formar un frente popular que polarizara España y nos acercara al populismo sudamericano. Esos compañeros, que acertaban, están hoy defenestrados. Y han logrado convencer a media España de que esta deriva fascista es buena". El sueño de Sánchez y los suyos, convertir España en un país fascista.

Según Diego S. Garrocho "toda España es consciente de las mentiras del presidente. La oposición, en lugar de señalar con el dedo las contradicciones que son evidentes para todos, debería preguntarse por qué a medio país le da igual que le engañen y por qué la gente prefiere las mentiras de otro a sus supuestas verdades". "Para ganar unas elecciones, no basta con tener razón". Es una cuestión ideológica, Diego. La media España de izquierdas odia profundamente, no ya a la derecha, a todo aquel que no piensa como ellos.

Luis del Val se centra en el homínido que ha colocado Sánchez para soltar coces aquí y allende los mares. "El boquirroto de guardia del Gobierno, puede llamar «sinvergüenza» a un consejero, «lameculos con sueldo» a los periodistas, «manipulador» a un sindicato policial, «testaferro con derecho a roce» a la pareja de una presidente autonómica... Etcétera, etcétera. El problema del boquirroto es que no conocía los límites municipales y, hace nada, ha traspasado los límites nacionales, y sus insultos han derivado en un conflicto diplomático internacional". Como si no tuviéramos bastante ya con Alemania, Israel, Argelia y todos los incendios que ha ido creado Sánchez. "El ministro de Asuntos Exteriores ahora tiene que limpiar la porquería que extiende el boquirroto, más allá de nuestras fronteras". Es difícil entender como ha llegado este borrico a ser ministro. O más bien, define al que le ha nombrado.

La Razón

"Illa resiste en cabeza con hasta 40 escaños, pero Puigdemont estrecha distancias". Hoy es el día de los locos por las encuestas. "Sánchez engrasa la «máquina del fango» que venía a combatir". ¿A combatir? Sánchez es puro fango y le encanta rebozarse en el. Vicente Vallés denuncia que Sánchez ha emprendido ""una cruzada contra los medios de comunicación que promueven supuestos bulos y contra aquellos que se hacen eco de tales presuntos infundios". No hay día que este loco no insulte, embarre, ataque a medios, oposición y todo aquel que no le rinde pleitesía. "En efecto, hay bulos que consiguen expandirse a través de internet con facilidad. Tanta, que incluso alguna vicepresidenta del Gobierno los ha asumido como ciertos y figuran en el diario de sesiones del Congreso, mientras eran jaleados por el presidente, sentado a su lado. Pero algunas instancias del poder político tienden a confundir el bulo con toda noticia cierta que no les gusta que se publique".

Carmen Morodo dice que "el equipo del presidente del Gobierno lleva mucho tiempo ejerciendo la censura a su manera. Porque no solo se coarta la libertad de prensa con tachones sobre lo que ya está escrito, como en la etapa del dictador Francisco Franco. Hay una censura peor, que es la que se instala sutilmente en el ambiente, poco a poco, convirtiéndose en un elemento más del día a día, sin que asombren los procedimientos ni tampoco escandalicen ya a nadie".

"Es la censura del que se apoya en un modelo de comunicación basado en dirigirse solo a los que le aplauden. Que considera que los lectores u oyentes de quienes le siguen la corriente deben tener el privilegio de leer o escuchar primero el NODO oficial. Cuelan bulos y distorsiones de la realidad, pero si el emisor es la prensa oficial no importa, al contrario, loado sea el Señor que nos da la oportunidad de tener acceso a esos bulos, transfigurados, y aunque sea por segundas vías". O sea, El País, la SER, RTVE, La Sexta, Eldiario.es y otras webs de extrema izquierda.

"Censura es imponer un sistema de veto en las entrevistas por el que aquellos medios que no se someten a los mantras oficiales no pueden preguntar ni al presidente ni a sus ministros. No nos equivoquemos, aquí no hay mensajeros más hábiles ni mejores en su trabajo que el resto, lo que hay es mensajeros que forman parte del régimen socialista y otros que no han sido dignos de recibir el carné del mismo". Y encima tienen la poca vergüenza de tachar de ultra a cualquier discrepante. Tenemos un problema en los medios españoles. Los periodistas de Sánchez.