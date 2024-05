El documento que tumba las mentiras de Ábalos: el guardia del aeropuerto identificó ante notario las maletas de Delcy

El ex ministro José Luis Ábalos acaba de negar en sede parlamentaria la existencia de las maletas de Delcy Rodríguez que cruzaron la frontera española, al igual que la propia vicepresidenta de la narcodictadura venezolana pese a tener la entrada prohibida por la UE. Las maletas entraron sin el más mínimo control, ni personal, ni de escáner, ni de control de metales. El guardia de seguridad decidió testificar ante notario todo lo visto aquellas noche e identificó sin ninguna duda las maletas. El guardia, de hecho, fue después despedido de su puesto por AENA, dependiente del Ministerio de Ábalos en aquel momento.



La fe pública notarial pedida por el guardia privado señaló lo siguiente sobre la noche de la llegada a España de Delcy Rodríguez: "A partir de las 01.30 horas los pasajeros del vuelo procedente de Venezuela son alojados en las zonas Vips de la Terminal Ejecutiva". Y añade: "El personal de Sky Wallet traslada dos carros con maletas al exterior de la zona pública para ponerlos en los vehículos sin pasar ningún control de aduanas".



La narración de las infracciones cometidas siguió: "A las 02:15h observo cómo el ministro Ábalos se marcha de las instalaciones con su personal de seguridad quedando Koldo García Izaguirre acompañando en todo momento a los pasajeros del vuelo". Y "en torno a las 02:25 horas llega la tripulación del vuelo Caracas para trasladarse a su hotel". El guardia privado añade: "En ese momento observo cómo Koldo García Izaguirre intenta convencer que ese mismo avión privado salga destino a Turquía lo antes posible y llevando a los pasajeros con ellos". Koldo con mando en plaza. Evidentemente no por su cargo, sino por los poderes asumidos que no podían ser ministeriales, ya que actuó en distintos ministerios, empresas y comunidades autónomas gobernadas por el PSOE.



La narración del guardia privado dio más datos de aquel viaje ilegal a España con la prohibición en contra de la UE: "No habiendo presencia policial extraordinaria. Sólo había policía de puesto y guardia civil habitual", a las 23:45 el testigo acude a la "apertura del filtro de seguridad de 00:00 hasta las 02:00 de la mañana". "Percibo una presencia de vehículos policiales no habituales en el lugar" y "observo la presencia de entre 15 y 20 policías nacionales y entre 6 y 8 guardias civiles. Posteriormente me comunican que una de las personas del vuelo de llegada no puede salir" y no puede "acceder a territorio nacional". Esa persona era Delcy Rodríguez.



"Aproximadamente a las 00:10 – 00:15 llega el ministro Ábalos cruzando el arco detector con otra persona (a la que posteriormente identifico por fotografía como Koldo García Izaguirre), queriendo acceder directamente a zona restringida", detalla en su documento notarial el guardia. No lo pudieron hacer porque a las 00:05 se habían bloqueado las puertas de acceso a las pistas: "Viendo que no pueden acceder, se quedan viendo a través de los cristales". Y "vuelven al hall de las instalaciones". "En dichas instalaciones mantiene encuentro el ministro Ábalos y su acompañante (Koldo García Izaguirre) con los responsables de seguridad del Cuerpo Nacional de Policía del aeropuerto", añade el guardia. Y "a las 00:25 horas accede uno de los comisarios […]" informando de que "José Luis Ábalos y tres personas le acompañan a zona restringida (pistas) sin pasar ninguna medida de seguridad con objeto de acceder al avión". "En torno a la 01:30 horas regresan de la zona de pistas el ministro con las personas que le han acompañado junto con los miembros que llegaban del vuelo de Caracas". Y, entre ellos, Delcy Rodríguez con las famosas maletas: dos carros enteros.