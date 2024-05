Begoña Gómez no tiene quien le acuse: hasta 7 abogados rechazan la causa por miedo a inspecciones de Hacienda

La esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez no tiene quién le acuse. Según ha podido saber Libertad Digital, hasta 7 abogados han rechazado ejercer la acusación contra la mujer de Pedro Sánchez tras la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias.

El titular del Juzgado de instrucción nº 41 Juan Carlos Peinado abrió diligencias hace dos semanas para investigar a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Por su parte, la Fiscalía Provincial de Madrid solicitó el archivo de la investigación en apenas 24 horas, presentando un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid sin esperar el inicio de la instrucción.

"El sindicato denunciante ha ofrecido llevar la causa hasta a 7 letrados diferentes. Algunos dijeron que no desde el principio y otros declinaron la propuesta a última hora. No obstante, todos coincidían en el mismo argumento para justificar su negativa: tienen miedo a represalias del Gobierno de Pedro Sánchez que puedan llegar en forma de investigaciones de la Agencia Tributaria, el denominado ‘terrorismo fiscal’", añaden.

"Manos Limpias presentó la denuncia que fue admitida hace dos semanas, sin embargo, al no encontrar un abogado para llevar el caso, todavía no se han podido personar como acusación popular en la causa. En la actualidad, el sindicato está en conversaciones con otros tres abogados más y se espera que en los próximos días alguno acepte a pesar de los miedos y presiones que puedan llegar desde el Ejecutivo socialista. Este miedo a represalias no había sucedido nunca a pesar de que este sindicato ha estado personado en el caso Urdangarín o en el de los ERE del PSOE de Andalucía", concluyen.

La semana pasada, dicho sindicato presentó una ampliación de denuncia reclamando al instructor una serie de diligencias: solicitud a la Presidencia del Gobierno de los números de teléfono que han estado a disposición de la denunciada así como los particulares de la misma"; "la lista de llamadas de esos teléfonos para verificar sus comunicaciones con miembros del Gobierno marroquí, CDS, SEPI, Air Europa, así como con los denunciados Carlos Barrabés, Víctor de Aldama y Javier Hidalgo"; y "el listado de entidades privadas y públicas con las que ha tenido relación a través del IE África Center, del cual la denunciada (Begoña Gómez) era directora".

La UCO, Globalia y el África Center

Tal y como avanzó este diario el pasado 24 de abril, el juez Juan Carlos Peinado encargó a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil las pesquisas del procedimiento abierto contra la esposa del presidente. En el punto de mira de la investigación, se encuentra el rescate del Gobierno socialista a Air Europa de Globalia y el África Center que dirigía Begoña Gómez. Precisamente, la investigación del rescate a Air Europa abre una vía a la posible imputación de Pedro Sánchez por un delito de malversación o prevaricación.

Recordamos que el Consejo de Ministros aprobó en noviembre de 2020 una ayuda de 475 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para la aerolínea Air Europa. Según el Ejecutivo, la ayuda se otorgó por el "carácter relevante en el transporte aéreo español, tanto por el volumen de pasajeros transportados, como por los mercados y las rutas atendidas" por la compañía que preside Juan José Hidalgo. Además, la aerolínea también recibió en 2020 un préstamo de 140 millones de euros avalado por el Instituto Oficial de Crédito (ICO), sumando un total de 615 millones de euros de dinero público invertidos en esta compañía.