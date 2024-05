"Un presidente desbordado por la ira" escupiendo fango con sus medios subvencionados

El Mundo

"De Trapero a Pujol y Tarradellas: el PSC de Illa abraza iconos del nacionalismo para resistir el empuje de Puigdemont". Pujol, el padre de la corrupción. "Los guiños de Illa son una oportunidad para que el PP refuerce su posición como única alternativa real y nítidamente constitucionalista al separatismo en la tierra de la amnistía", dice el editorial. El caso es que Cataluña, al igual que el País Vasco, no le interesa a nadie.

Maite Rico destapa el penúltimo bulo de Moncloa. "¿Hablamos de bulos? Aquí va uno bien gordo, repetido prácticamente por todos los medios: La ONU insta a España a preservar la memoria histórica o La ONU, contra las leyes de concordia. Se refiere la noticia a un «informe» demoledor contra las iniciativas que Castilla y León, Aragón y la Comunidad Valenciana han impulsado frente a la Ley de Memoria Democrática, esa que el Gobierno de Pedro Sánchez redactó con Bildu y que prolonga el franquismo y sus sevicias hasta 1983 (en plena Movida madrileña). Moncloa ya tiene el relato triunfal: la ONU ha sacado los colores a PP y Vox por «blanquear la dictadura»". "Pues bien, no existe. La ONU no ha dicho nada. Lo que hay es un documento de tres «relatores especiales» que, en palabras de la propia organización, son «expertos independientes» que no pertenecen a la entidad ni cobran de ella, y cuyos informes, realizados «de forma voluntaria», no expresan «la opinión de la ONU»". Sí, ya lo sabíamos. No hay más que leer El País para detectar los bulos del Gobierno. Todo lo que se publica en ese libelo son bulos. Y detrás de todo, cómo no, Baltasar Garzón.

"El bulo de los bebés robados, inspirado en los secuestros reales en la dictadura argentina, también ha contado con el impulso entusiasta de Garzón. Empezó con 30.000 y vamos ya por 300.000 hasta los años 90 (el franquismo se estira como el chicle). Se multiplican también los observatorios, las asociaciones de víctimas y las oficinas de atención. La realidad es que no hay un solo caso constatado, a pesar de las 2.000 denuncias efectivas e investigadas. Forenses nada sospechosos han llegado a hablar de «psicosis colectiva». Pese a ello, el Gobierno ha consagrado el bulo en la Ley de Memoria Democrática, que asume un delirante «secuestro masivo de recién nacidos bajo una política de inspiración eugenésica»". En fin, la gente se traga cualquier cosa sensacionalista.

El País

"Izquierda e independentismo prometen aislar a la ultraderecha". Si Illa es como su jefe Sánchez ya sabríamos que gobernará con el apoyo de Aliança Catalana."El PP redobla su ofensiva contra los inmigrantes ante el temor a Vox: "Están aguantando"". "Los populares abrazan el discurso de la ultraderecha sobre la okupación de viviendas y la inseguridad en la recta final de una campaña en la que aspiran a superar a los de Abascal", dice la pseudoperiodista Elsa García de Blas. La ocupación de viviendas y la inseguridad en Barcelona son verdades como catedrales. Barcelona es el paraíso de la delincuencia.

"Veinte meses de cacería política contra el fiscal general apoyada en mentiras y en nombramientos anulados por el Supremo". "PP y Vox acusan a Álvaro García Ortiz por órdenes que no dio y por hechos que nunca sucedieron publicados por medios a los que la Fiscalía denunció por difundir noticias falsas", dice la máquina del fango sanchista. Cacería es la que ha emprendido el caudillo Sánchez contra los jueces y los medios libres a través de sus bulerías en los medios a su servicio.

Daniel Gascón, que no sé cómo sobrevive en esta cloaca que dirige Pepa Bueno, dice que "el presidente del Gobierno decreta una emergencia sobre los bulos, aunque él sea uno de sus principales expendedores. Las falsedades sobre su familia circulaban hacía tiempo; paradójicamente, la indignación la desatan informaciones no desmentidas. Siempre hay quien ve un gesto valioso: el que manda ha abierto un debate importante, que para eso manda". A ver si esta vez no le purgan.

ABC

"Una orden de Escrivá apuntala la designación a dedo de directivos y altos cargos en la estructura del Estado". Bueno, no hacía falta una orden de Escrivá, es lo que viene haciendo el dictador Sánchez desde que llegó a Moncloa. "Fiscales del Supremo tildan de «disparate» el movimiento de García Ortiz para apartar a los jueces que decidirán su futuro". Es que tiene narices la cosa. Los esbirros de Sánchez ya ni disimulan.

"El sanchismo, empezando por La Moncloa, ya lo sabemos, ha extendido los contratos a dedo a su máxima expresión, incluso colocando en el consejo de administración de Telefónica a los compañeros de plagio del presidente. Pero todavía les sabe a poco: el ministro Escrivá anda fabricando una carta blanca para consolidar la discrecionalidad partidista. El día que Sánchez caiga se va a producir una estampida de cesantes como para reventar la M-30, si como pretenden nos acaban llenando hasta la última covachuela con clones de Tezanos", dice Julián Quirós.

La Razón

"Estupor en el Supremo por las recusaciones del fiscal general: «Se suma a la tesis del ‘‘lawfare’’»". Se le fue la pinza, al fiscal de Sánchez.

Sergio Alonso habla de señalamientos. "En una nueva muestra de su por todos conocida magnanimidad, Pedro Sánchez, caudillo de España por la gracia del laicismo, se está quedando corto en la cruzada que ha decidido emprender contra la carcundia sembrada por el ultraderechismo. Es cierto que siendo como es un paladín sin igual de la lucha por la regeneración democrática, por el bien del país y de la convivencia ha apuntado a jueces y medios de comunicación fachas e insidiosos". Ayer le tocó a Federico Jiménez Losantos, que fue injuriado y calumniado en el Senado. "De momento, los enemigos del pueblo ya están señalados, y con eso vale, pero si hace falta ir más allá, ya lo haremos, tranquiliza el presidente a sus colaboradores más cercanos". Y Europa, como siempre, mirando para otro lado.

En El Debate, Antonio Naranjo saca pecho tras el ataque a Bieito Rubido. "El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido una demanda de El Debate que, en estos tiempos de cólera sanchista contra la prensa de siempre, que prefiere dar noticias que masajes, es crucial para defender el derecho a la información, ejercido por los medios de comunicación tras delegación constitucional de los ciudadanos, propietarios del mismo".

"El Debate no solo ha logrado desmontar la burda estrategia oscurantista de un miembro del Gobierno, sino anular la «máquina del fango» que ha puesto a funcionar Pedro Sánchez de la única manera posible: demostrando que, frente a acusaciones falsas emanadas desde el Ejecutivo, lo que las hace especialmente graves; amplificadas por sus altavoces subvencionados; hay un camino inmaculado para ejercer el periodismo desde el derecho, en una alianza imprescindible para replicar al ruido con hechos y documentos".

"Más allá del bochorno que produce ver a un presidente desbordado por la ira, derivada de las contundentes sospechas que recaen sobre su esposa". "Lo realmente relevante es constatar que hay mecanismos para difundir y denunciar el abuso y para defenderse de él". Todo eso está muy bien, pero al igual que Federico Jiménez Losantos defendió a El Debate y a Rubido de la ira sanchista, se echa de menos un poco de solidaridad mediática ahora que el atacado es él.

Sólo OkDiario se ha hecho eco de los insultos al presidente de Libertad Digital. "La máquina del fango de Sánchez: su socio Compromís injuria y lanza bulos contra Losantos en el Senado". Federico Jiménez Losantos ya ha respondido. En los tribunales, como corresponde.