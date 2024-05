Yolanda Díaz defiende tras el último pinchazo de Sumar que los catalanes "votaron bien"

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha valorado este lunes los resultados que los comunes han obtenido en Cataluña. Como primera reflexión, Díaz agradece a los catalanes haber "votado bien" y "en la misma dirección" que en las pasadas elecciones generales del 23 de julio. Lejos de hacer autocrítica, la líder de Sumar afirma que Cataluña está ante "un cambio de ciclo político".

En este sentido, fuentes de la formación defienden que tras este ciclo electoral "no salen con una imagen de derrotados" sino todo lo contrario. Interpretan sus resultados como "un éxito" al mantener 6 escaños (dos menos que en 2021) y teniendo en cuenta el "ascenso fortísimo" del candidato del PSC, Salvador Illa.

Díaz confía en que haya un gobierno de izquierdas en el próximo Parlamento catalán con el tripartito que conforman PSC, ERC y los comunes, al tiempo que minimiza su retroceso siendo su peor resultado en Cataluña: "Es verdad que ante un crecimiento insuficiente de Illa, los comunes se dejan solo 13.000 en el camino".

Sumar advierte al dirigente socialista que no tiene suficientes apoyos para gobernar solo y que "debe girar a la izquierda" para no repetir elecciones. Un escenario que desde Sumar afirman, "no beneficiaria a nadie". Tras la decisión del hasta ahora líder de ERC y presidente de Cataluña, Pere Aragonès de abandonar la primera línea política y situar a su formación en la oposición, Sumar, rebaja el golpe y asegura que ellos hablarán con todos los partidos políticos si es necesario.

Un día después de las elecciones catalanas, el dirigente de los comunes y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, rechaza la posibilidad de que Carles Puigdemont sea investido presidente del Gobierno catalán y llama a que tanto ERC como PSC "respeten el mandato de las urnas". "No hay mayoría independentista en Cataluña y por lo tanto esa investidura de Puigdemont no es simplemente posible".

En este sentido en Sumar dicen respirar aliviados de cara a las elecciones europeas tras los batacazos sufridos en Galicia, donde no lograron representación, y en el País Vasco cosechando tan solo un escaño. Bajo este paraguas, Urtasun ya ha anunciado los próximos actos de campaña para los comicios que se celebran el próximo 9 de junio. Este fin de semana, la candidata de Sumar a las elecciones europeas, Estrella Galán estará junto a Yolanda Díaz en Jerez, Madrid y Las Palmas.