Puigdemont desafía a Sánchez y le recuerda que el PSC no dejó gobernar a Mas con 6 diputados más que Illa

El prófugo Carles Puigdemont no se da por vencido y advierte a los socialistas que los gobiernos en minoría no sólo son posibles sino que el PSOE y el PSC son expertos en perder elecciones, pero hacerse con las riendas de los gobiernos en disputa. En un mensaje en X recuerda que Mas no pudo gobernar en 2006 pese a tener seis diputados más de los que ha sacado el PSC (42) o que el socialista Jaume Collboni se hizo con la alcaldía de Barcelona a pesar de estar en minoría y gracias a los votos del PP.

L'any 2006, Artur Mas va guanyar les eleccions amb 6 diputats més del que ara té el PSC, però no va governar. L'any passat, Collboni va perdre les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona i va ser alcalde gràcies a un pacte amb el PP, i té un govern en minoria. Pedro Sánchez va… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) May 14, 2024

De este modo, Puigdemont mantiene su candidatura, que aspira a sacar adelante con los votos de ERC y la CUP. Entre las tres fuerzas separatistas suman 59 escaños mientras que la suma de PSC y los "Comuns" es de 48.

Acto seguido, el candidato de Junts señala que "discutir la legitimidad de que ahora en Cataluña se pueda hacer lo mismo me parece muy incoherente y extraño, puestos a poner calificativos. Todo el mundo tiene derecho a intentar formar gobierno si cree que puede reunir un apoyo parlamentario que se lo permita. Descalificarlo de entrada, sobre todo por parte de quienes se han beneficiado siempre de este juego y consideran que criticarlo es no reconocer la legitimidad del gobierno resultante, es un error".

Calendario parlamentario

Los cálculos parlamentarios señalan la constitución de la cámara para el 10 de junio, el lunes posterior a las elecciones europeas. Si los partidos no logran ponerse de acuerdo en la constitución de la mesa, presidiría el "Parlament" el partido con más escaños. La primera sesión de investidura podría tener lugar el 25 de junio. Y si en dos meses no se logra investir un presidente, el presidente de la Generalidad en funciones convocaría elecciones a celebrar en un plazo de 47 días y con una campaña electoral de ocho días. De modo que las nuevas elecciones, caso de producirse, podrían caer a mediados de octubre.