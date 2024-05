El amigo de Begoña Gómez que patrocinó su cátedra logró ser en un año presidente de la patronal que ella amadrina

Begoña Gómez logró en 2020 la dirección de una cátedra en la Complutense, tras llegar al poder su marido y sin tener titulación universitaria oficial alguna. Los patrocinadores de la citada cátedra eran Reale Seguros y Fundación La Caixa. Pero en octubre de ese mismo 2020 una empresa llamada Numintec solicitó sumarse a los dos patrocinadores. El presidente de esa compañía era José María Torres. Ese mismo Torres fue nombrado a finales de 2021 presidente de Conpymes, una nueva patronal que pretende hacerle la competencia a Cepyme lanzando un ideario de izquierdas.

Conpymes divulga un curioso programa muy cercano al PSOE: la transición desde el actual sistema económico al capitalismo inclusivo, un sistema productivo centrado en la formación justa de precios, el respeto al medio ambiente y la responsabilidad con nuestro entorno social. Todo muy Agenda 2030. Justo lo mismo que divulga la Cátedra de Transformación Social Competitiva de Begoña Gómez. Y Begoña Gómez ese mismo 2021, en el mes de mayo, había decidido amadrinar a la patronal junto a la ya ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Fueron las ponentes y avales del impulso de Conpymes. Todo casualidades.

Según el programa del acto de inauguración de este miércoles, a las 12:35, está prevista la intervención de Yolanda Díaz. No será hasta las 13:30 cuando se produzca la intervención estelar de Begoña Gómez, presentada como "directora de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social en la Universidad Complutense de Madrid". A la charla "técnica" de 10 minutos de la primera dama le acompaña un incógnito título: "El impacto social como oportunidad". Además, por si el capitalismo no fuera ya suficiente inclusivo por definición, justifican la aparición de esta asociación en "la defensa del capitalismo inclusivo".

Conpymes asegura representar a más de 2 millones de empresas en España. Su presidente es el empresario aragonés, José Luis Roca, y uno de sus vicepresidentes es Antoni Cañete, presidente de Pimec.

La elección de Torres

José María Torres fue elegido presidente de la patronal Conpymes durante la asamblea general extraordinaria celebrada por esta organización en noviembre de 2021. Es decir, que el apoyo de Begoña Gómez a la patronal fue inmediatamente anterior a la entrada de su patrocinador en la Complutense como presidente de Conpymes. Torres sustituyó a José Luis Roca, persona que estuvo durante más de cuatro años al frente de la organización.

Torres había sido candidato a a presidir la Cámara de Comercio de Barcelona y llegó a presentar una candidatura conjunta con Enric Crous. Y Crous presentó aquella candidatura en el año 2019 con la siguiente frase: "Somos una candidatura de país". Crous, antiguo directivo de Damm y director general de Fira de Barcelona, además, había contado ya previamente con el respaldo de Femcat, los mismos que, junto con Pimec y el entonces presidente de la Cecot, mostraron su oposición total a la actuación del Gobierno español contra la Generalidad catalana por la organización del referéndum del 1-O.

Torres no ocultó en su nombramiento su objetivo de debilitar a la patronal CEOE. "Aquí una sola organización ostenta la representación de todos los empresarios y todos sabemos que las pymes y autónomos defendemos intereses y tenemos unas necesidades muy diferentes a las de la gran empresa. No queremos que se apropien de nuestra voz entidades que no defienden nuestros intereses. Queremos tener voz propia".

Las patronales CEOE y Cepyme no han dejado de denunciar los sistemáticos intentos del Gobierno para colar a Conpymes en el diálogo social y restarles peso. Todo ello mientras esta nueva patronal no deja de mostrarse a favor de las subidas del SMI e, incluso, ha llegado a criticar las bajadas de impuestos, sobre todo, en el ámbito autonómico. Un discurso un tanto incomprensible desde la empresa.