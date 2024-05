Abascal arranca la campaña atizando al PP, la "derechita estafadora que dice que hay que concentrar el voto en ellos"

El líder de Vox Santiago Abascal, ha abierto el Palacio de Vistalegre en la precampaña electoral europea. En este sentido, y con la convicción de poder recabar más apoyos que en los pasados comicios de 2019, en las que Vox cosechó tres eurodiputados, que por el Brexit se sumó un cuarto, Abascal ha apostado por "un cambio histórico" en el Parlamento Europeo en el que "por primera vez, puede haber distintas mayorías y en el que grupos como el de conservadores y reformistas, en el que se integra Vox, pueden formar parte en la mayoría que gobierna la Unión Europea".

Un escenario en el que, sin embargo, no ha incluido al Partido Popular de Alberto Núñez Feijoo. Renombrando al PP, al que solía referirse como "derechita cobarde" y acuñando el mismo término que utilizó Abascal para referirse a los populares en la campaña electoral gallega, el líder de Vox ha dejado clara el choque entre PP y Vox. "He oído durante estos días a la derechita estafadora afirmar que hay que concentrar de nuevo el voto en ellos para poder expulsar a Pedro Sánchez y creo que no hay una mentira mayor a los españoles diciéndoles que unas elecciones europeas para elegir un parlamento europeo sirve para echar a un gobierno nacional".

Abascal confía en los buenos resultados que Vox puede obtener en estos comicios, subrayando que son los únicos capaces de dar carpetazo a la "burocracia partidista apoyada por el socialismo corrupto y la derechita estafadora".

Preguntado por la comparación que ha trasladado la vicepresidenta tercera y candidata del PSOE a las elecciones europeas, Teresa Ribera, asemejando el intento de magnicidio en Eslovaquia con el evento que celebra Vox en el Palacio de Vistalegre, Abascal ha recordado los pactos de los socialistas con los proetarras de Bildu para responder de forma rotunda: "Es curioso que el Gobierno haga esa acusación tan grave precisamente como consecuencia de un intento de asesinato que ha pretendido un activista de extrema izquierda" añadiendo, de forma irónica, que "es curioso que el Gobierno y Teresa Ribera que ha sido elegida con los votos de Bildu como ministra haga esa respecto a Vox, cuando para hablar de violencia podría perfectamente preguntar a sus socios de investidura como se elimina a los oponentes políticos y como se les asesina". Unas declaraciones a las que también se ha sumado el cabeza de lista para los comicios europeos. Jorge Buxadé pone de manifiesto que el atentado contra el presidente Figo es una clara muestra de "la extrema situación en la que se encuentra Europa con una izquierda radical y violenta que se manifiesta así en la práctica totalidad de los países de Europa".

Abascal y Buxadé han estado acompañados en este acto por los principales candidatos para las elecciones europeas: Hermann Tertsch, Juan Carlos Girauta, Mireia Borrás, Margarita de la Pisa, Jorge Martín Frías, Pedro Narro, Marcela Reigía, Alonso de Mendoza y Amaia Martínez.

Viva 24

Después de que Vox no celebrara el pasado año su fiesta anual Viva 23 tras el declive que sufrieron en las pasadas elecciones generales del 23J cuando perdieron 600.000 votos y 19 escaños, Abascal ha dado el pistoletazo de salida, al que es su tercer macroevento de varios días, con la presentación de los diez primeros candidatos para las elecciones europeas del próximo 9 de junio.

En su primera edición, Viva 21 reunió a más de 30.000 personas en Madrid. En 2022 se celebró en un recinto más amplio, el Mad Cool de Madrid de 100.000 metros cuadrados, y reunió a unas 40.000 personas. Este año, Vox recurre a su lugar de culto, Vistalegre para exhibir un importante poder de convocatoria internacional con la participación presencial del presidente de Argentina, Javier Milei, siendo su primera visita a España desde su proclamación; la aliada francesa de Vox, Marine Le Pen; el ministro de Asuntos de la Diáspora de Israel y combate contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, o el presidente de Chega y diputado portugués André Ventura, entre otros. También el domingo, Vox contará con la intervención telemática de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el primer ministro húngaro, Viktor Orban.