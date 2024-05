David Azagra —pseudónimo de David Sánchez— quería ser músico. Once días después de que Pedro Sánchez —su hermano— llegara a la secretaría general del PSOE, la Diputación socialista de Badajoz se inventaba un cargo para él en el conservatorio público de música. La creación del cargo para el hermano de Pedro Sánchez tuvo un autor inmediato. Aunque el nombramiento de Azagra se ubicó en ese conservatorio de Badajoz, el contratista o financiador final del contrato de David fue aquella Diputación provincial. Y el presidente fue, desde 2015, Miguel Ángel Gallardo. Gallardo es también alcalde de Villanueva de la Serena, un municipio de 25.000 habitantes. Pero ahora, tras todo ello, Gallardo ha sido designado por el PSOE de Pedro Sánchez nada menos que sucesor de Guillermo Fernández Vara como líder de todo el socialismo extremeño. Pues bien, el afectado ha roto su silencio porque considera que "no todo vale en democracia" contra los Sánchez. Y es que, según su razonamiento, "la desinformación rompe familias".

Bajo el mando de Gallardo en la Diputación de Badajoz, el hermano de Sánchez ha ingresado 273.000 euros por el momento. Y Gallardo, por su parte, fue nombrado en noviembre de 2019 vicepresidente de la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal (OICI) y, ahora, secretario general de todo el PSOE de Extremadura.

La propia propuesta de contratación de David Azagra señaló que se le ofrecía el cargo inventado "sobre todo" por sus respuestas a la entrevista personal. El hermano de Sánchez ha logrado un ascenso de cargo y la posibilidad de teletrabajar, con lo que se ha desplazado a Portugal con idea de escapar a las 69 subidas de impuestos reguladas por su hermano y presidente, Pedro Sánchez.

Pero, para Miguel Ángel Gallardo, ya secretario general del PSOE en Extremadura, hay que "hacer conciencia de lo importante que es la democracia y sobre todo que en democracia no todo vale". "Lo que no vale es la desinformación porque la desinformación al final acaba destruyendo las familias", tal y como ha afirmado recientemente.

Gallardo se siente dolido por lo que ha pasado Pedro Sánchez, pide respeto por su sufrimiento en los cinco días de reflexión y reclama "trasladar a la ciudadanía española que la política es la solución a los problemas y no se puede convertir en el problema". Porque, si no, "no es política, es politiqueo". "Para que sea política los ciudadanos nos tienen que ver ejemplares". Y ejemplar ha debido ser la colocación de David Azagra. Miguel Ángel Gallardo ha realizado estas declaraciones en Losar de la Vera, aprovechando una visita a una empresa local.

Lo cierto es que el contrato al hermano de Pedro Sánchez en el conservatorio de música de Badajoz —dependiente de la Diputación de esa provincia— se promovió once días después de que Sánchez se hiciera con el control de la secretaría general del PSOE en 2017. Ya por esas fechas, Gallardo era presidente de la Diputación de Badajoz con el PSOE. Pero el 19 de noviembre de 2019 Miguel Ángel Gallardo fue designado por la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal (OICI) como vicepresidente para el periodo 2020-2021. Lo comunicó en un escrito el secretario general de la OICI, Enrique Orduña, tras la reunión del Consejo Directivo de la OICI celebrada ese 19 de noviembre en la ciudad de Guadalajara, Jalisco (México).

Su cargo en la OICI

La Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal (OICI) es una asociación voluntaria de municipios de América, Portugal y España. Una entidad que granjea importantes contactos y apoyos internacionales. De hecho, la Valladolid de Óscar Puente fue una de las que quiso quedar bien con la OICI y se ofreció —y logró serlo— como sede del XXXII Congreso de la OICI en el año 2021. Esa decisión se adoptó durante la celebración del Consejo Directivo de la Organización Iberoamericana de Cooperación Internacional (OICI) a la que el entonces alcalde, Óscar Puente, acudió en Guadalajara (México). Puente acudió al evento bajo la triple condición de alcalde de Valladolid, representante de la Federación Española de Municipios y Provincias y vicepresidente primero de la OICI. Puente se refirió en aquel momento a la OICI destacando su capacidad "a la hora de relacionar empresas, iniciativas empresariales y comerciales de un lado a otro del océano".

Hay que recordar que el mismo Gallardo ha sido el que ha hecho posible que David Azagra haya acumulado un total de 273.074,33 euros en ingresos procedentes de la Diputación de Badajoz.