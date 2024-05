El presidente del TSJC silenció la amenaza con bomba falsa al juez de las conexiones rusas de Puigdemont y de Negreira

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, silenció la amenaza con una bomba falsa que sufrió el titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que investiga las conexiones rusas del expresidente catalán fugado Carles Puigdemont en la ‘causa Voloh’ y el caso Negreira.

Hace un mes, el juez Aguirre recibió un paquete bomba simulado que inexplicablemente pasó el escáner de seguridad del Juzgado. El bulto sospechosos llegó hasta el Letrado de la Administración de Justicia del magistrado que fue quién lo abrió y dio la voz de alarma. Los mossos iniciaron entonces una investigación y sin practicar ninguna diligencia, el titular del Juzgado de Instrucción nº 17 de Barcelona Fernando Criado archivaba el caso.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "el juez Aguirre se puso en contacto con el presidente del TSJC Jesús María Barrientos y la juez decana de Barcelona Cristina Ferrando, máximos responsables de la Justicia en Cataluña y Barcelona respetivamente, tras recibir el falso paquete bomba el pasado 11 de abril".

"El juez instructor trasladó a Barrientos su deseo de que la amenaza fuera denunciada públicamente a través de una nota o comunicado que fuera difundido por el gabinete de prensa del TSJ de Cataluña. Sin embargo, la petición del juez Aguirre se topó con la negativa del presidente del TSJC y de esta forma, la amenaza al instructor quedó silenciada hasta que los medios de comunicación lo desvelaron casi 10 días después", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD muestran "su indignación e incredulidad con la actuación y actitud mostrada por el presidente del TSJC y de la juez decana de Barcelona ante una amenaza tan grave. No han querido mojarse para no complicarse la vida y han dejado al juez Aguirre sólo ante el peligro. Es una completa vergüenza que estos hechos no se denunciaran públicamente el mismo día que sucedieron y que se judicializaran de inmediato. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudia con atención todo lo sucedido".

El informe fotográfico completo de los mossos publicado por este diario recoge las imágenes de la bomba simulada. Las fotografías muestran un paquete de cartón con dos sellos sin remitente y con la dirección del Juzgado escrita a mano con bolígrafo. En el interior de la caja había un paquete gris con una sustancia sin identificar envuelta en papel albal. Encima del paquete, se situaba un reloj digital y una placa base de un ordenador de la marca Asus.

Jesús María Barrientos es el presidente del TSJC desde el año 2016. Su carrera judicial comenzó en 1985 en los juzgados de León, más tarde se trasladó al juzgado nº 26 de Barcelona y después a Cantabria. Ascendió a magistrado en la Audiencia Provincial de Barcelona en el año 1988. Forma parte de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Desde 2002, ha presidido la Sección Octava penal de la Audiencia de Barcelona y en 2014 le nombraron miembro de la sala civil y penal del TSJC.

Paquete bomba falso.

El juez que archivó la amenaza al frente del caso ‘Voloh’

Tal y como publicó este diario, el titular del Juzgado de Instrucción nº 17 de Barcelona Fernando Criado ha asumido provisionalmente la investigación del ‘caso Voloh’ sobre las conexiones rusas del expresidente catalán fugado Carles Puigdemont.

Dicho magistrado Criado archivó el caso de la amenaza con un paquete bomba falso al juez Joaquín Aguirre sin practicar ningún tipo de diligencias por autor desconocido. Mientras tanto, tal y como publicó LD, la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona que preside la pareja del senador Joan Queralt de ERC paralizó la investigación del juez Aguirre sobre las conexiones rusas de Puigdemont mientras instruye una recusación contra el instructor presentada por el abogado Gonzalo Boye. Dicha recusación, ya instruida, está pendiente de resolverse en otra Sección de la Audiencia Provincial de Barcelona.