Sánchez se pilla otro berrinche por Begoña y lo convierte en asunto de Estado

El Mundo

"Sánchez abre una crisis diplomática por los ataques de Milei a su mujer con una escenografía sin precedentes". Le ha cogido gusto al teatro. Otra treta electoral. "El Gobierno retira 'sine die' a la embajadora en Argentina después de que el dirigente argentino se refiriera a Begoña Gómez como "mujer corrupta". Diplomáticos tildan de "despropósito" el anuncio mediante una declaración institucional de Albares desde Moncloa". Hala, ya nos hemos peleado con Israel, con Argentina, con Alemania, con Argelia y estamos a un paso de romper relaciones con Italia. Fue el propio Sánchez el que puso a su mujer en el disparadero internacional, ese hombre tan enamorado. Parece que sólo Sánchez tiene derecho de llamar corruptos a los demás cuando le viene en gana como hace con Ayuso.

"Las palabras del populista Javier Milei, que rompen con las mínimas normas que rigen las relaciones internacionales y con el decoro exigible a un mandatario que visita un país extranjero, son inadmisibles", dice el editorial. "El dirigente de un país aliado no puede calumniar a la mujer del presidente español -no hay sentencia sobre su presunto tráfico de influencias, aunque sí una investigación judicial en marcha-. Ese exceso evidente encontró en el Gobierno una respuesta consecuente pero sobreactuada, que ha de interpretarse en el marco de las próximas elecciones europeas". Bueno, Sánchez llamo nazi a un europarlamentario alemán y le dio la espalda, es un maleducado con los presidentes que no son de su cuerda y llama corrupta a Ayuso incluso desde un país extranjero. Eso sin mencionar lo de Puente llamando drogata a Milei sin que Sánchez le llamara al orden. Hablar de decoro con Sánchez por medio de un poco de risa.



"Convertir el condenable discurso de Milei en una crisis diplomática con tintes existenciales sólo delata el interés electoralista del PSOE. Más aún dados los precedentes: el planteamiento general de Sánchez es la polarización permanente en la política, en la cultura, en las instituciones y ahora también en la diplomacia. Es decir, o con Sánchez o contra la democracia". Y eso cuando él ni siquiera ha pedido disculpas a Feijóo por los bulos difundidos contra su mujer. Ni felicitó a Milei por su triunfo electoral, algo muy arraigado en e patán de Moncloa cuando el ganador no es de su cuerda.

"Vox brinda en todo caso un nuevo servicio a Sánchez alimentando el marco divisivo que le conviene. La amenaza de Albares de nuevas medidas si Milei no se disculpa aboca además a una prolongación del conflicto y de este estado de permanente sobresalto en el que el Gobierno tiene sometido al país". Qué castigo, entre Vox y Sánchez van a destruir este país. ¿Cuándo nos libraremos de ellos?

Federico Jiménez Losantos nos recuerda la amnistía. "Es asombroso lo rápido que se olvida la base de esta legislatura, la de Pedro I El Fangoso y las tres capas de fango de su corte mediática, que es la Ley de Amnistía". "¿Y lo que tiene que hacer el PP, e incluso Vox, es apoyar a Illa, o sea, al partido de la Ley de Amnistía, que acaba con nuestras libertades? Reconozcamos que hay gente tan, tan lista que se pasa. O algunos somos tan, tan tontos que cuando vemos al Fangoso chapotear amenazante en el lodo de su cochiquera pensamos que busca cambiar su matanza por la nuestra". Sí, hay mucho listo por ahí.

El País

El periódico ultra titula justo al revés que El Mundo. "Milei abre una crisis diplomática con sus ataques a la esposa de Sánchez". Eso sí, Sánchez puede atacar a la mujer de Feijóo, a la pareja de Ayuso y a quien se le ponga en sus partes. Y llamar drogadicto al presidente de Argentina. "España llama a consultas a su embajadora en Buenos Aires en respuesta al ataque de Milei contra la esposa de Sánchez". Es lo que tenía que haber hecho Milei cuando Puente le llamo drogadicto sin que Sánchez dijera esta boca es mía. "Albares exige "disculpas públicas" al mandatario argentino y advierte que, de no hacerlo, el Gobierno tomará las "medidas oportunas"". ¿Se ha disculpado él por llamarle drogadicto? ¿O por no haberle felicitado por ganar las elecciones? Le recordamos, señor presidente enamorado, que Begoña no es ningún cargo ni es una cuestión de Estado.

""Tomaremos todas las medidas oportunas en defensa de nuestra soberanía y dignidad". El Gobierno ha logrado el apoyo de la mayoría de sus socios parlamentarios a esa medida, con las dudas de Podemos, y el desmarque de Vox y el PP". ¿Y qué tiene que ver Begoña con nuestra soberanía y dignidad? "El socialista Josep Borrell, quien le ha dicho, según Albares, que "un ataque de este calibre contra un Estado miembro es un ataque al conjunto de la UE" y le ha prometido pronunciarse públicamente en ese sentido". Sí eso entramos en guerra por la mujer de Sánchez. Caramba la Begoña, la que están liando ella y su marido. Están dejando en pañales a los Ortega Murillo de Nicaragua.

El editorial se rasga las vestiduras, se mesa los cabellos. En fin, todo tan sobreactuado como todo lo que hace el caudillo Sánchez. "El mitin internacional celebrado este domingo en Madrid por la ultraderecha culminó con una crisis diplomática entre España y Argentina"." Incluso un político provocador como él fue consciente de que insultar a un jefe de Gobierno extranjero en su propia casa sobrepasa todos los límites, por eso dijo que, a quienes le reprochan que hable así, les contesta que dar "la batalla cultural" a la izquierda es "un compromiso ineludible". Y para el que, por lo visto, vale todo". Eso sí, un ministro puede llamar drogadicto a un jefe de Gobierno extrajero y quedarse tan ancho. Al margen de que Milei no hizo nada que no haga Sánchez constantemente llamando corrupta a Ayuso, a su hermano, a la mujer de Feijóo y a toda la fachosfera. Y este viene dando lecciones, a otro perro con ese hueso, Sánchez, que tus numeritos ya no cuelan.

"El PP hace mal en mirar hacia otro lado con respecto al agravio institucional a España en la persona del presidente del Gobierno. Cuando un jefe de Estado insulta a mandatarios de otros países, las relaciones internacionales se deslizan por una pendiente que acaba arrastrando a todos". Y dale, que Begoña no es ninguna institución. Al margen que Sánchez ha ignorado al PP en todos los asuntos internacionales de verdad importantes, no como esta chorrada.

"La oposición argentina acusa a Milei de aislar al país del mundo por su ataque a la esposa de Sánchez". Eso sin exagerar. Por cierto que la oposición argentina es el peronismo que ha llevado al país al desastre. ¿Y cuándo va a dar explicaciones Sánchez sobre las actividades de su esposa y su hermano? Seguimos esperando. Sentados.

ABC

"Moncloa abre una crisis diplomática con Argentina tras el «inaceptable ataque» de Milei a Sánchez". "Ataques en esos términos son improcedentes tanto desde el terreno de los códigos diplomáticos que deben regir las relaciones bilaterales de dos naciones con tan estrechos lazos históricos y económicos, como desde las más básicas normas de educación. Nada aporta el insulto, apenas sirve al encanallamiento del embrollo generado y para engordar el victimismo de quien ha recibido la ofensa, como ayer hicieron desde el Gobierno y el PSOE, que salió en tromba contra el PP, que no tiene papel alguno en esta disputa", dice el editorial. El Gobierno, el PSOE y su jauría mediática siempre salen en tromba contra el PP por lo que sea. ¿Para cuándo las disculpas a Feijóo por el bulo contra su mujer?

"La posterior reacción de Albares, llamando a consultas a la embajadora en Buenos Aires y extendiendo el conflicto a toda la UE, con llamada incluso a Bruselas, es una sobreactuación ante el ataque a Sánchez y su esposa de Milei, que en ningún caso cuestiona la democracia en España y mucho menos en Europa, tal y como dijo el ministro de Exteriores en un intento de sacar rédito electoral del episodio". Ahora los chanchullos de Begoña va a ser un asunto de Estado.

La Razón

"Milei provoca un conflicto diplomático al atacar a Sánchez". En fin, aquí cada uno lo ve de una manera. El editorial echa una bronca fenomenal al argentino. Milei "atropelló gravemente las más elementales normas de la cortesía internacional durante su intervención en un acto político de Vox convertido en un acontecimiento central de la campaña de las elecciones europeas, al que fueron invitados líderes conservadores como Víctor Orban o Giorgia Meloni, entre otros". Si no fuera Sánchez, tendría razón, pero tratándose del mayor mentiroso, trilero, tramposo, vil, malvado, insultón del reino no inspira ni la menor simpatía.

"El ataque a Begoña Gómez y al propio Pedro Sánchez por tener, textualmente «una mujer corrupta», en referencia a la causa abierta en un juzgado, fue una ofensa injustificable en el caso de un jefe de estado, que alimentó la crisis de confianza actual entre nuestras naciones alimentada de manera también torpe y desabrida desde Madrid. Milei se equivocó de manera rotunda al actuar como juez y jurado contra la institución de la Presidencia que a todos los españoles nos representa y nos concierne, nos guste más o menos la persona que la encarna en cada tiempo histórico", opina La Razón.

"A la esposa del presidente del Gobierno, inmersa en una investigación, le asiste, por supuesto, el derecho a la presunción de inocencia como a todos los españoles, ese que Milei violentó con formas y fondo que pudo y debió evitar". Cierto. Como al hermano de Ayuso, a su pareja y a la propia Ayuso. No hay que olvidar nunca que Sánchez no reconoce derechos a la fachosfera. Y el Gobierno está sobreactuando.

Marhuenda comenta un asunto verdaderamente grave, el ataque del Gobierno a la sanidad privada. "Uno de los sectores que está en riesgo con la continuidad del sanchismo es la sanidad y su colaboración con el sector privado". Mónica García es un auténtico peligro. Está enferma de odio y no le importa dejar a los madrileños sin sanidad con tal de hacer daño a Ayuso.

"García querría acabar con la colaboración entre la sanidad pública y la privada, que es un modelo de eficacia y ahorro de recursos. No hay ninguna razón lógica o datos que avalen a una ministra que se manifestó este domingo contra Ayuso, que es su principal obsesión. Es algo en lo que coincide con Sánchez que ha lanzado desde las cloacas del Estado que controla con mano férrea, incluso cuando sea pasea en Falcon, una operación repugnante contra la pareja de la presidenta madrileña. Los españoles pueden estar tranquilos porque García no tiene votos para sacar una ley en contra de la Sanidad". Esperemos Marhu, pero esta tía está muy loca, necesita tratamiento.

"Es bueno que los españoles piensen si quieren votar sanchismo en las europeas, porque apoyarle servirá para que destroce la colaboración público-privada en la Sanidad". Así que ya saben, si vuelven a votar a Sánchez, se acabó Sanitas, se acabó Adeslas y demás seguros privados. La Ruber supongo que la dejarán abierta porque la usan los políticos. Pero usted morirá a la espera de que le atienda un médico. A ver quién es aquí la asesina.

El Debate

Bieito Rubido lo tiene claro. Milei "no ha hecho nada que no haya hecho Sánchez y su pandilla, no olvidemos la jerigonza calumniadora que salió por la boca de ese ser llamado Óscar Puente, hombre de insulto fácil y reflexión escasa". "Como siempre ocurre con Sánchez, debido a su menguante credo democrático, demanda de la oposición lo que él nunca ofrece: un apoyo del PP y Vox para afear a Milei sus palabras. De momento, el portavoz del PP, Miguel Tellado, formuló una síntesis demoledora que explica bien la situación. Y lo hace de la siguiente manera, recordando que Albares, ese gigante de la petulancia, no informó a la oposición ni a la ciudadanía del cambio de posición del Sáhara, ni de la postura ante Ucrania, Israel o Gibraltar, y ahora exige que el PP defienda a Pedro Sánchez de los ataques que el presidente argentino le formuló, llamando corrupta a su esposa. Si fue Sánchez el que le contó tal circunstancia al mundo entero. El mismo Sánchez que sostiene como ministro a Óscar Puente, que acuso a Milei de drogarse. El mismo Sánchez que amenaza a jueces y periodistas como alumno aventajado de Maduro. El mismo Sánchez que se mueve como pez en el agua en el fango que su maquinaria genera". Y ese miserable va de víctima. Por una vez estoy de acuerdo con Abascal. Que se tome unos días para lloriquear pero que no mezcle a los españoles en sus asuntos particulares.